El Madrid arrolla al Gran Canaria en su estreno en el playoff; el Valencia se impuso por la mínima al Baskonia

Real Madrid, 103 - Herbalife Gran Canaria, 79

Intimidador, con una primera parte de exhibición en el que se impuso 56-30 y una segunda de administrar rentas, el Real Madrid se presentó en los 'playoffs' por el título de la Liga Endesa pasando por encima (103-79) de un Herbalife Gran Canaria que mejoró la imagen tras el descanso, pero está muy lejos.



El disgusto de no entrar en la Final a Cuatro se compensó con un descanso adicional para los blancos, y parece que los de Pablo Laso los han aprovechado. A las dos victorias del final de la fase regular le han añadido la recuperación de su estrella, el pívot caboverdiano Walter Tavares, del que hoy apenas necesitaron 6 puntos y 7 rebotes para su abrumador arranque ante el Gran Canaria.



Los blancos dominaron las facetas del juego -en la primera mitad doblaron en rebotes a su rival (24-12, 49-22 al final) con un 60% de acierto en los triples, luego reducido al 43%- y acabaron con siete jugadores por encima de la decena de puntos: Sergio Llull (14), el argentino Nico Laprovittola (14), el francés Vincent Poirier (14), el israelí-estadounidense Alex Tyus (13), Rudy Fernández (13), el estadounidense Jaycee Carroll (11) y el francés Fabien Causeur (10).



Ni la desagradable sorpresa de los dos positivos por coronavirus de Felipe Reyes y Alberto Abalde afectaron a un conjunto blanco que pone el listón de la eliminatoria muy alto para un Herbalife Gran Canaria que se metió en el 'playoff' gracias a su buen esprint final de temporada en el que ganó cinco de sus últimos seis duelos.



Los de Porfi Fisac asistieron a la exhibición blanca de la primera mitad, pero no fueron espectadores en la segunda, en la que intentaron enmendarse, con un gran partido del pívot estadounidense Matt Costello (23 puntos), recién recuperado de un esguince.



Comenzó Tavares -hoy doblemente premiado, como mejor defensor y parte del mejor quinteto- campando por sus respetos, hasta que las ayudas le empezaron a funcionar al 'Granca'. Apareció entonces Laprovittola, que en minuto y medio de inspiración se sacó un 2+1 y dos triples, uno de parábola imposible (21-11, min. 6).



Lo paró Fisac y cambió el quinteto, pero Laso metió a Poirier, que hizo su agosto ante el bisoño Khalifa Diop (19 años), y Rudy se sumó a la fiesta para cerrar el primer parcial con un demoledor 34-11 ante la estupefacción claretiana. Los jugadores amarillos, atónitos, no pudieron anotar en los últimos cinco minutos.



El Madrid mantuvo su marcha mientras el Herbalife al menos recuperó la alegría en su ataque... Aunque delante tenía una montaña. Tan pronto John Shurna se daba dos carreras con éxito, como respondía Poirier con un mate (48-28, min. 16). Los amarillos parecian intimidados, hasta el punto que un solo gesto del pívot galo hacía al lituano Tomas Dimsa fallar una penetración sin oponente. Al descanso, el 56-30 dejaba poco margen a la fe amarilla.



Hicieron propósito de enmienda los claretianos, liderados por AJ Slaughter, con un aplaudido robo de Andrew Albicy y con dos aciertos desde el triple de Costello... Pero cual Sísifo, por mucho que empujaran la piedra hacia arriba, volvía a caer. Y era una roca de 20 puntos (68-47 min. 25), aunque el bajón madridista y las buenas artes de Costello (13 puntos solo en este cuarto) y Oliver Stevic (5) la redujeron a 14 unidades de cara al último parcial (78-64).



Acabar la faena pasaba por la defensa, y a ello se pusieron los de Pablo Laso, con tanto ímpetu que en una defensa a Stevic chocaron dos trenes de mercancías: Poirier y Garuba. El canterano blanco se llevó la peor parte, con un golpe en la zona púbica que le mandó al vestuario. Ajeno a todo esto, el 'Granca' seguía intentando, pero nunca a menos de 15 puntos (88-73, min. 34).

Valencia Basket, 87 - TD Systems Baskonia, 86

El Valencia Basket se llevó este lunes el primer punto de su 'playoff' de cuartos de final de la Liga Endesa ante el TD Systems Baskonia tras imponerse por un ajustado 87-86, en un partido muy igualado y que los locales sólo dominaron al inicio y al final.

Como se preveía, el primer duelo, que además abría las eliminatorias por el título, entre el cuarto y quinto clasificados de la Fase Regular fue una gran 'batalla' que no se decidió hasta el final. Los de Dusko Ivanovic tuvieron la última bola y casi seis segundos para ganar, pero Pierria Henry la perdió y el público que pudo disfrutar del espectáculo saboreó con alegría este trabajado 1-0.

El cuarto final comenzó con intercambio de triples que no alteraron demasiado las cosas hasta que Giedraitis con un triple y un contraataque obligó a Ponsarnau a parar el partido ante la serie amenaza vitoriana (65-74).

Y como ya se había presenciado esta campaña en la Euroliga, el Valencia Basket no se rindió y se agarró a la cancha con sus dos mejores hombres: Kalinic (18 puntos) y Dubljevic (20). El montenegrino igualó (82-82) a falta de minuto y medio y dos tiros libres suyos a falta de 5,5 segundos dejaban a los 'taronjas' por delante 87-86. Ivanovic diseñó la posible jugadora ganadora, pero no funcionó con la pérdida fatal de Henry, sostén visitante junto a Peters.