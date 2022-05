Frances Solana, director deportivo del MoraBanc Andorra: "Nosotros descendemos y los árbitros siguen en ACB"

El director deportivo del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, criticó tras confirmarse el descenso de su equipo a al LEB Oro la actuación arbitral y sobre todo la polémica jugada que se vivió en el Andorra-Tenerife: "Nosotros bajamos a LEB Oro y los árbitros siguen en ACB, las decisiones finales es un resumen de lo que ha ido pasando durante la temporada. El poco respeto que nos tienen y parece que se rían de nosotros", señaló Solana.

A pesar de ello, el director deportivo quiso dejar claro que ya trabajan en un proyecto futuro para que el Andorra regrese lo antes posible a la Liga Endesa; "Quiero dar las gracias a la afición. El club ha crecido y se ha consolidado. La idea será volver lo más pronto posible y trabajaremos para ello. Volveremos a intentarlo".

El entrenador del equipo, Óscar Quintana, también quiso reflejar su enfado con el equipo arbitral: "Son una vergüenza las decisiones arbitrales del final". A partir de ahí analizó la polémica con cierto enfado. "Yo hablo de hechos y los hechos son que un contacto mínimo son tres tiros libres por un triple. Bien. Lo que hablamos en Valencia. Si este es el nivel este es el nivel. Por tanto, falta a 'Tunde' 2+1 y la de Codi Miller-McIntyre también es un 2+1 sí o sí. Sea cuál sea el nivel de arbitraje. La última acción es falta en ataque y luego son pasos de 'Gio' Shermadini. Sea quién sea el jugador. Son pasos. No te compliques la vida. La pitas y vas a la prórroga y que gane el mejor". Y continuó con su enfado. "Esto es lo que me da realmente rabia".

Encontronazo entre Baldwin y Paul en el Baskonia-Joventut que llegó incluso a las redes sociales

Joventut cerró su actuación en temporada regular con una gran victoria en su visita al Baskonia (81-89) pero la noticia estuvo en un encontronazo que vivieron durante el partido Wade Baldwin y Brandon Paul. Este último acusó a Baldwin de escupirle, lo que desencadenó una trifulca entre ambos jugadores que prosiguió en redes sociales tras el partido.

“Ante todo soy un profesional, pero no voy a dejar que otro jugador me escupa en la cara. Me he callado durante tres años y no he dicho nada de este cobarde. Preguntad a quien querías por su carácter y os lo dirán también. A cualquiera que jugara en el Olympiacos 2019-20. Os contarán todo en un momento. Me juego mi sueldo. Todavía no soporto cómo se portaron con mi hermano Will Cherry cuando Baldwin la tomó con él. Preguntad a quien sea por aquello”, escribió Brandon Paul.

I’m a professional first but I’m never going for another man who tries to spit in my face. — Brandon Paul (@BP3) May 14, 2022