Chus Mateo: "Nos han ganado claramente en la batalla por el rebote"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró este lunes tras perder con el Barça por 78-87 en el WiZink Center que la clave de la derrota estuvo en la lucha por el rebote, donde su rival les ganó "claramente" la batalla.



"Hemos hecho un partido regular en el rebote defensivo, por no decir malo, y sabíamos que era una de las claves, que ellos no tuvieran segundas opciones. Por ahí pasaban un poco -y siempre pasan con el Barça- las opciones de victoria", admitió en rueda de prensa.

?? @MateoChus: “El rebote nos ha lastrado”. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 2, 2023

Explicó que esta temporada no estaban mal en ese aspecto "pero hoy nos han ganado claramente esa batalla y han ido con más deseo a por el rebote y los balones divididos y eso nos ha lastrado", continuó Mateo.



También lamentó que hubiesen recibido "puntos fáciles" de contraataque. "Al final quince son muchos puntos, canastas sin oposición porque cuando defendíamos cinco contra cinco no estábamos mal durante el partido".



"Ellos han hecho un partido serio y nosotros hemos estado hasta a falta de siete u ocho minutos igualados, pero ha habido dos rebotes ofensivos que han acabado en triple y han abierto una brecha más psicológica, no tanto de diferencia en el marcador. Luego nos ha costado volver y en ese aspecto nos han ganado" apuntó el técnico blanco.