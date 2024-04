El Real Madrid, líder provisional; El Barça sigue tercero; Joventut se lleva el derbi ante el Girona

Basket Zaragoza, 70 - Real Madrid, 79

El Real Madrid impuso la lógica y se llevó la victoria en su enfrentamiento con el Casademont Zaragoza en la capital aragonesa, un triunfo cómodo y en el que no dio opciones a un rival al que el triunfo le hubiera supuesto la salvación de forma matemática.

El conjunto de Chus Mateo fue muy superior al equipo aragonés, que sabía que tenía en sus manos la posibilidad de certificar la permanencia en la ACB con una victoria pero que no pudo con el mayor potencial de su oponente que rompió el partido al inicio del tercer cuarto.



A pesar de ello, la derrota no supone un golpe psicológico para el conjunto 'rojillo' porque los hombres de Porfirio Fisac, con solo una victoria en los cuatro partidos que restan o una derrota del Monbus Obradoiro, habrán logrado su objetivo.



El conjunto aragonés mantuvo bien el pulso de inicio, algo que no solía ser habitual en los últimos encuentros, lo que le permitió ir con un marcador ajustado que registraba ventajas exiguas para uno y otro equipo.

Barcelona, 97 - UCAM Murcia, 86

El Barça derrotó este sábado al UCAM Murcia (97-86) con una actuación coral que le sirvió para afianzar la tercera posición de la Liga Endesa y abrir una brecha de dos victorias sobre su perseguidor inmediato, al que además superó en el 'basket average' particular.

Los once jugadores que saltaron a la pista encestaron en el equipo de Roger Grimau, que mandó en el marcador desde mediados del segundo cuarto y tuvo en Jan Vesely a su máximo anotador (20 puntos), mientras que Marko Todorovic (15) y Dylan Ennis (16) fueron los referentes del cuadro murciano, que no dejó de pelear hasta el final.

Joventut, 96 - Girona, 90

El Joventut Badalona volvió a la senda de la victoria en la Liga Endesa después de derrotar al Bàsquet Girona por 96-90 en un día muy especial, en el que se cumplían 30 años de la conquista de la primera Copa de Europa por parte de los verdinegros.





Baxi Manresa, 90 - MoraBanc Andorra, 97

Ambos equipos anotaron con relativa facilidad en los primeros instantes del encuentro, sobre todo desde la larga distancia. Brancou Badio, por los locales, y Tyson Pérez, por los visitantes, fueron los jugadores más destacados de un inicio con muchos puntos, con hasta 20 en los primeros tres minutos (10-10). Con el paso de los minutos, el MoraBanc Andorra empezó a carburar en la pintura con un inspirado Miha Andric (21-23, min. 8). Finalmente, los manresanos lograron acabar el primer periodo por delante (30-28) tras unos buenos últimos dos minutos de Travante Williams.

El parcial andorrano siguió en aumento y se fueron al tiempo de descanso tan sólo cuatro puntos abajo tras una canasta sobre la bocina de Marin Maric (53-49, min. 20). En la reanudación, el MoraBanc Andorra continuó con buenas sensaciones y logró ponerse por delante después de dos tiros libres de Jean Montero (56-58, min. 25).

Los catalanes intentaron reaccionar bajo la inspiración de su mejor jugador, Devin Robinson, pero la remontada ya era muy complicada (69-80, min. 34). Al ala-pívot estadounidense se le volvió a sumar la inspiración de Williams para seguir rebajando la diferencia (85-92, min. 39). El equipo dirigido por Natxo Lezcano consiguió aguantar el arreón de los locales y sumó una importante victoria en Manresa por 90-97 para estar más cerca de certificar la permanencia en la Liga Endesa.

Breogán, 70 - Gran Canaria, 77

El Gran Canaria se mantiene en la pelea por la cuarta plaza de la Liga Endesa después de asaltar este sábado la pista del Río Breogán (70-77), en un partido que se resolvió en la prórroga después de un enorme apagón en ataque del equipo gallego, que sumó un punto en los últimos ocho minutos del último cuarto.

La presión volvió a pasarle factura al cuadro gallego. Al igual que hace una semana frente al Baskonia en Vitoria, el equipo de Veljko Mrsic dejó escapar una victoria que tenía en su bolsillo. En los momentos decisivos del último cuarto, se atascó de manera incomprensible, y eso dio aire a un Gran Canaria que disfrutó del último ataque, pero Albicy falló su tiro y no evitó la prórroga.

Palencia, 83 - Granada, 91

El Covirán Granada dio este sábado un paso adelante hacia la permanencia en la Liga Endesa tras por 83-91 en la pista del Zunder Palencia, que se queda a tres partidos de la salvación cuando quedan cuatro jornadas para acabar.

A pesar de los 26 créditos de valoración de Pasecniks y los 17 puntos de Van der Vruust, el equipo palentino no pudo llevarse el encuentro frente a un Coviran Granada en el que los mejores fueron Costa y Valtonen.