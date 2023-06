Sitapha Savané: "Jugar la Euroliga es una irresponsabilidad disfrazada de valentía"

El presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, ha señalado este martes, sobre la decisión del club amarillo de no participar la próxima temporada en la Euroliga, que no pueden dejarse "cegar por la ilusión del momento e hipotecar y comprometer la viabilidad financiera de la entidad".

En una rueda de prensa, Savané ha admitido que se trata de la decisión más difícil que han tenido que tomar y ha dicho que "lo más fácil y popular" hubiese sido inscribirse en la competición de clubes más importante del mundo, después de la NBA, "y que sea lo que Dios quiera".

El Gran Canaria anuncia que no podrá jugar la Euroliga por temas económicos

"Pero hubiese sido una decisión irresponsable disfrazada de valentía", ha expresado el presidente del 'Granca', que ha cifrado el coste para el club de participar en la Euroliga en unos 4 millones de euros, de los que más de dos se irían solo en desplazamientos. De este modo, el club grancanario debería aumentar su presupuesto en un 50 % hasta los 7,5 millones para poder hacer frente, además, al aumento de plantilla necesario.

?? NOTICIA | Rueda de prensa tras la decisión del Consejo de Administración de no disputar la Euroliga.



? Sitapha Savané, presidente del club, atendió a los medios de comunicación este martes.



?? https://t.co/CbD5cTGN41pic.twitter.com/iXFvv6iFul — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) June 13, 2023

Savané también ha hecho referencia a la realidad insular del club y ha recordado que pasar de jugar Eurocopa a Euroliga supone un aumento de 18 a 34 partidos, con dos días de descanso entre encuentros, frente a los tres actuales. "Además hay ventanas de doble jornada de Euroliga con tres partidos en cinco días que no dejarían otra opción que viajar en chárter", ha ahondado.



Asimismo, ha subrayado que para mantenerse en esta competición hay que quedar entre los ocho primeros, algo que nunca ha ocurrido con un recién ascendido como el 'Granca', a la par que participar en la Euroliga no garantiza a la temporada siguiente estar en Eurocopa, lo que obligaría al equipo a clasificarse vía ACB. "Sin Euroliga y sin participación europea habría una bajada de ingresos y publicidad, además de una gran dificultad a la hora de fichar jugadores. Esto ha llevado al club a un camino muy complicado en otras ocasiones", ha expuesto.

Sitapha Savané ha aseverado que han intentando hasta el último momento poder competir y han mantenido reuniones tanto con instituciones públicas como con empresas locales y multinacionales para recabar patrocinios, además de diseñar un plan con el que los abonos de temporada hubiesen aumentado su precio hasta un 70 %. "Hemos tocado todas las puertas de muchos patrocinadores, pero tienen sus razones respetables para no entrar. Y esto nos deja bastante cojos porque no era de recibo plantear una mayor subida de los abonos o recibir más subvenciones de dinero público", ha detallado.

La viabilidad del club, tras salir de dos años de déficit, se vería "hipotecada", según su presidente, por lo que el plan es ir poco a poco para que cuando se pueda volver a dar el salto "no parezca una decisión suicida". "Hemos decidido seguir en la Eurocup porque no renunciamos a llegar a la Euroliga, pero queremos hacerlo con un mínimo de garantías", ha añadido.



Respecto a la planificación de la plantilla, el director deportivo del Dreamland Gran Canaria, Willy Villar, han dicho que están tranquilos porque cerca del 80 % tiene contrato en vigor. De este modo ha admitido que el salto a la Euroliga hubiese condicionado la manera y estrategia a la hora de afrontar los fichajes a la par que ha expresado que le gustaría que se quedasen todos los jugadores. Según Villar, la plantilla entiende la decisión de no participar en la máxima competición europea y la apoyan "al cien por cien" y confían en pasar el duelo "lo antes posible".