Rodríguez y Poirier guían al Real Madrid en Lyon; Valencia y Baskonia pierden contra Bayern y Milan

El Real Madrid comparecía en Francia sin Mario Hezonja, Rudy Fernández, Guerschon Yabusele y Gabriel Deck, y el ASVEL aprovechó estas bajas para dominar de inicio gracias a la intensidad física, con el gigante Fall como ancla en la pintura, y las penetraciones de Lee y Luwawu-Cabarrot (13-4, min.5). La reacción madridista llegó tras la retirada de Fall con dos faltas y la salida a pista de Poirier, que se adueñó de la zona. Por primera vez en el duelo, el cuadro blanco se mostró sólido en defensa, robó balones y anotó al contraataque (19-18, min.10).

Desacertado en el triple, el Real Madrid aprovechaba el rebote ofensivo para anotar en segundas oportunidades y se situó por vez primera en ventaja tras un tiro libre de Abalde (25-26, min.17). Sin embargo, el ASVEL redobló el esfuerzo defensivo y se apoyó en la anotación de Lauevrgne, Lee y Luwawu-Cabarrot para marcharse por delante al descanso (39-33), neutralizando así la irrupción de Llull.

Tras el intermedio, la acción se concentró más todavía en la pintura. La inspiración de Lauvergne sostuvo al cuadro francés (48-39, min.24), que tras reservar a Fall con cuatro faltas encajó un parcial de 2-10 impulsado por Musa (50-49, min.28).

Paró el partido Pozzecco y el ASVEL se recompuso al final del tercer cuarto (57-51), pero la conexión entre Rodríguez y Poirier devolvió la ventaja al Real Madrid, que con la confianza por las nubes rompió el partido con dos triples de Llull y Abalde, y un mate de Tavares (57-67, min.36).

Pese a la eliminación de Fall, el ASVEL no tiró la toalla, sostenido por Luwawu-Cabarrot, y empató a 48 segundos del final con una canasta de Lee (74-74), pero los blancos jugaron mejor sus cartas a la hora de la verdad para llevarse la victoria (76-77) a pesar de los fallos de Llull y Campazzo desde la línea de tiros libres.

Ninguno de los dos equipos salió especialmente enchufado al parqué, con un Valencia que lo fió todo al uno por uno de Chris Jones y de Brandon Davies, aunque ambos estuvieron poco acertados de salida. No estuvo mucho mejor el conjunto bávaro, que tardó hasta encontrar primero al pívot Marko Brankovic y luego al escolta Carsen Edwards, que abrió una pequeña ventaja que los de Mumbrú sólo cerraron con la salida a pista de Reuvers y Touré (16-16).

A la salida de vestuarios, Jones y Davies se redimieron de su inicio de partido y con trece puntos entre ambos en apenas cinco minutos (45-52, m.26) lideraron a los visitantes, aunque unos buenos minutos de Bolmaro y el acierto exterior de Edwards volvieron a equilibrar el duelo.

