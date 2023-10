El Real Madrid defiende trono en la Euroliga con el Barcelona y los griegos al acecho

La Euroliga 2023/2024 echa a andar este jueves con el Real Madrid como defensor del título que logró el pasado mayo en Kaunas, donde una épica canasta del base Sergio Llull doblegó en la final al Olympiacos y agrandó la leyenda de los merengues, al mismo tiempo que mandó un avisó al resto de competidores tanto patrios como internacionales, muchos de ellos reforzados para arrebatarle el trono.

Aquel parabólico lanzamiento del de Mahón el pasado 21 de mayo con el 'gigante' Fall encima supuso la gloria madridista en el Zalgirio Arena y la conquista de la undécima Copa de Europa, la tercera en los últimos ocho años, que le desmarca en el palmarés del CSKA (8), y lograda después de estar contra las cuerdas y casi fuera en los tensos 'Playoffs' ante el Partizán serbio.

El equipo entrenado por Chus Mateo se afianzó como el más laureado del 'Viejo Continente' en esta competición y ahora tendrá el reto de defender el trono continental en una Euroliga que cada año sube su dureza y su nivel competitivo.

Para ello, el campeón mantiene la base que pivota sobre la figura del determinante Walter Tavares, donde se mantienen veteranos como Llull, Rudy Fernández y Sergio Rodríguez, piezas claves como Gaby Deck, Guerschon Yabusele, Dzanan Musa o Mario Hezonja, y un único refuerzo, eso sí de muchos quilates, como es el base argentino Facundo Campazzo, que retorna tras su marcha a la NBA y su breve paso por el Estrella Roja.

Sin salir de frontera nacional, el Barça fue víctima del tembleque que siempre genera el Real Madrid en cada cruce. En su caso la derrota eliminatoria ocurrió en semifinales, igual que un año antes y truncando de nuevo los sueños blaugranas en el escenario de una 'Final Four'. Ahí quedó zanjada la etapa de Sarunas Jasikevicius como técnico culé, pues ni siquiera lo salvó ganar la Liga Endesa en territorio enemigo.

Ahora con Roger Grimau como jefe de operaciones en el banquillo y sin la referencia de Nikola Mirotic, el equipo catalán ha renovado las piezas clave de su plantilla para erigirse como candidato a destronar al Real Madrid con la llegada de Willy Hernangómez, Jabari Parker, Darío Brizuela o Joel Parra. Para todo lo grande que es la entidad en sus secciones polideportivas, le chirría a su público que cada año se escurra la opción de alzar una tercera Euroliga que no celebra desde 2010.

Un escalón por debajo de madridistas y culés aparece el Baskonia, en su rol de 'outsider' que tanto asume durante los torneos domésticos. Sin embargo, la última presencia vitoriana en una 'Final Four' data de 2016, con el amargo añadido de que la pasada temporada se quedó 'in extremis' fuera incluso de los cuartos de final.

Resarcirse de ese palo y subir peldaños europeos es la tarea de un grupo que comanda nuevamente Joan Peñarroya como técnico y que ha perdido algunas piezas importantes como Darius Thompson y Rokas Giedraitis, pero que ha mantenido a Marcus Howard. El famoso carácter de su afición y del propio club es una baza a tener en cuenta.

El cuarteto de equipos españoles en la Euroliga lo vuelve a completar un Valencia Basket, agraciado con la renuncia del Dreamland Gran Canaria, que se había ganado su derecho como campeón de la EuroCup. Los de Alex Mumbrú fueron el año pasado tan competitivos como irregulares y querrán estar en esa amplia terna de aspirantes a las eliminatorias.

Y ese pelotón de aspirantes se agranda más cada año. Con la ausencia un año más del CSKA, vetado por la invasión rusa a Ucrania, el competitivo Olympiacos griego encabeza la terna de candidatos por delante de equipos como el AS Monaco, que ha añadido al NBA Kemba Walker a su artillería exterior, el EA7 Emporio Armani italiano, que espera dar un paso adelente con la llegada de Mirotic, o el Panathinaikos, que se ha reforzado de lo lindo para recuperar el protagonismo perdido.

