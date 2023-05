Real Madrid y Barcelona se verán las caras por quinta vez en una Final Four

El Real Madrid y el Barcelona cruzan sus caminos en la Final Four de la Euroliga que, por primera vez, se juega en Kaunas, Lituania. A las 20:00 horas los dos equipos se enfrentan en un duelo que asegura un equipo español en la final del domingo.

Es el sexto Clásico de la temporada, el balance es favorable al Barcelona que ha ganado 3 de los duelos contra el eterno rival (1 de la fase regular de la Euroliga y los 2 de la Liga ACB). Por su parte, el Real Madrid se ha apuntado dos victorias, una de ellas – en la Supercopa – le permitió levantar el primer título de la temporada.

Aunque es el conjunto blanco quien llega más mermado a la Final Four. Las bajas de: Yabusele, por sanción, y de Deck, por lesión, y la casi segura de Poirier, también con problemas físicos, merman el potencial del conjunto blanco. A favor, el refuerzo moral de haber hecho historia remontando un 0-2 ante el Partizan en el playoff de cuartos de final.

El Barcelona tiene una única baja: Cory Higgins, que tuvo que pasar por el quirófano para corregir una lesión de espalda. Los azulgrana llegan con menos carga de partidos después de haber superado la eliminatoria previa por la vía rápida (3-0 ante el Zalgiris).

Desde la llegada de Sarunas Jasikevicius los azulgrana no fallan a la cita con la F4, son tres consecutivas. El Barcelona acumula experiencia, pero solo 4 jugadores han ganado la Euroliga: Vesely, Kalinic, Sanli y Higgins. Nico Mirotic no tiene el título en su palmarés, es la asignatura pendiente (ha jugado 3 finales y ha perdido las tres).

El Clásico needs no introduction...



Another installment in the ???????????? rivalry between @FCBbasket and @RMBaloncesto will take place in the SemiFinal today at #F4GLORY ?? pic.twitter.com/sAYpATnwot