El punto fantasma de Musa que la Euroliga regaló al Real Madrid

El Real Madrid caía este jueves en el Wizink Center ante la Virtus de Bolonia de Sergio Scariolo por 92-95, según dictaminaba el marcador, pero en realidad el resultado fue de 91-95. Durante el encuentro un error informático de la mesa de anotación, ocurrido en el último cuarto, sumó un punto extra al bosnio Dzanan Musa por un tiro libre que este nunca anotó.

Nadie se dio cuenta de lo ocurrido y ha sido horas después del final del encuentro cuando se ha conocido el grave fallo. Y es que dado lo apretado del marcador el escándalo podría haber sido mayor si el partido hubiera ido a la prórroga o si se hubiera impuesto el Real Madrid gracias a un punto que nunca se encestó.

Here is the video of that play.

Check that Musa is turning the ball over and 2-3 seconds after the score increases from 66 to 67 points. https://t.co/wCIBBaLDhopic.twitter.com/fBXPCchCcM