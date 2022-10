El Real Madrid no termina de arrancar en la Euroliga; el Valencia Basket puede con el Alba de Berlín

Real Madrid 92 - 95 Virtus Bolonia

La derrota del Real Madrid ante el Virtus Bolonia, por 92-95, hace que en equipo español entre en terrenos pantanosos, tras acumular cuatro derrotas, tres en Euroliga, en este inicio de temporada.



El comienzo del partido no fue bueno. No hubo canastas hasta pasados los dos primeros minutos de juego y eso siempre enfría a los equipos y a los espectadores.



Hasta el minuto 5 (7-5) el choque no alcanzó la velocidad de crucero. El Real Madrid alternó brillantez ofensiva con fallos de bulto atrás, igual que el Virtus ante la desesperación de Sergio Scariolo, y acabó llevándose el primer cuarto por 24-18.



La salida del segundo acto fue brillante y en el primer minuto, 30-20, el Real Madrid pareció querer romper el partido, pero como en anteriores ocasiones no pudo mantener o aumentar esa distancia y permitió que el equipo italiano recortara de inmediato.



Las buenas acciones de Gabriel Deck en el primer cuarto, las continuó Mario Hezonja en el segundo con 3 de 4 triples y 11 puntos.



El 12-6 en rebotes para el equipo español en el primer acto se igualó hasta un 17-14 al descanso, con lo que el marcador se redujo hasta el 45-41 tras los primeros veinte minutos.



Ismael Bako fue el más acertado del equipo italiano, con Iffe Lundberg con 8 puntos pese a la vigilancia a la que fue sometido. Igual que Milos Teodosic, que en 7 minutos dio alguna pincelada de genio.



El 0-4 de salida del Virtus igualó el marcador, 45-45, en apenas 50 segundos, tras dos fallos defensivos y una aparente falta de tensión en los locales, con lo que Chus Mateo se vio obligado a pedir tiempo muerto.



Real Madrid y Virtus se dedicaron a intercambiar canastas, con los locales con algunos problemas de ideas en la ofensiva, mientras que los italianos iban creciendo en confianza, 53-59 (m.25,15).



Mateo refrescó el equipo con la entrada de 'Chacho' Rodríguez y Petr Cornelie, pero un triple de Teodosic, 55-62 (m.26), obligó al entrenador español a parar de nuevo el partido.



El Virtus mordió en defensa y se lo fue creyendo poco a poco, mientras que el Real Madrid no encontró el punto al partido y solo acciones individuales le permitieron no descolgarse definitivamente.



Una técnica, la segunda al banquillo madridista por protestar un posible tapón ilegal a Tavares, encendió definitivamente la alarma, 57-65 (m.28), mientras se tocaba a rebato desde la gradas.



Con Deck tirando del carro, el Real Madrid taponó la herida y entró en el último minuto del tercer cuarto con 64-66 en el marcador, para cerrarlo con 64-68 y mucho trabajo por hacer.



Bako siguió haciendo mucho daño sin que los pívots madridistas encontraran antídoto a su movilidad, 66-78 (m.32), mientras que la victoria ponía rumbo a Bolonia y el Real Madrid se adentraba en terrenos pantanosos.

La diferencia llegó a 15 puntos, 67-82 a falta de 6.40 minutos. El Virtus se puso a defender en zona y sendos triples de Dzanan Musa y Deck abrieron mínimamente la puerta de la esperanza del equipo blanco, 73-84 a falta de 5.15 minutos.



La energía y la tensión que faltaron en los 35 minutos anteriores aparecieron cuando ya era demasiado tarde. Aún así el Real Madrid se puso a 4 puntos, 83-87 a falta de 2.15, y a 2, 91-93 a falta de 15 segundos, pero Teodosic salió para sentenciar el 92-95 final.

Ficha del partido

92 - Real Madrid (24+21+19+28): Deck (28), Tavares (13), Llull (0), Yabusele (7) y Musa (13) -cinco inicial-, Abalde (0), Hanga (0), Hezonja (18), Rodríguez (0), Poirier (4), Cornelie (9) y Ndiaye (0).



95 - Virtus Bolonia (18+23+27+27): Jaitem (12), Lundberg (18), Hackett (7), Mickey (6) y Ojeleye (5) -cinco inicial-, Cordinier (12), Pajola (2), Bako (16), Weems (3) y Teodosic (14).



Árbitros: Matej Boltauzer (SLO), Saulius Racys (LIT) y Marcin Kowalski (POL). Gabriel Deck y Jordan Mickey fueron eliminados por cinco personales (min.40).



Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 7.099 espectadores. Sergio Scariolo, entrenador del Virtus y seleccionador español, fue recibido con una gran ovación cuando salió a la pista de juego.

Valencia Basket 87 - 73 Alba de Berlín

Un brillante Valencia Basket desbordó este jueves al veloz Alba de Berlín, al que, de la mano de Chris Jones y Bojan Dubljevic, superó a la carrera en la primera parte y en un juego más estático en la segunda para lograr su segunda victoria de esta campaña en la Euroliga y la primera en la Fonteta (87-73).

Arrancó el encuentro al veloz ritmo al que juega el Alba y el Valencia se subió a ese tren con destreza con Chris Jones a los mandos. Sufrió el equipo valenciano para frenar al enorme Koumadje, pero también para contener la rapidez y el talento de Procida. Aún así, con los triples de Bojan Dubljevic, los locales no soltaron la iniciativa del marcador.



La entrada de la segunda unidad del Valencia le permitió seguir con ese juego rápido y coral, algo que le costó mucho más a su rival. La conexión entre Víctor Claver y un certero y rapidísimo Kyle Alexander le permitió abrir un pequeño hueco en el marcador (35-24, m.14)



Reconstruyó el técnico español Israel González el quinteto alemán y Sikma, héroe de la conquista de la ACB del Valencia en 2017 y recibido como tal, tomó el mando de la circulación del Alba para recortar la diferencia antes del descanso, pero Mumbrú gastó bien un tiempo muerto y el regreso del certero Jones hizo que los locales recuperaran su renta (50-39, m.20).



En la reanudación ambos equipos levantaron el pie del acelerador, pero los puntos de Jones le permitieron al Valencia elevar su renta hasta quince. Pese a su desacierto, el Alba no cambió demasiado su manera de jugar, aparentemente liberado del marcador, y la entrada de Malte Delow le dio aire fresco en su juego.



De nuevo acertó Mumbrú pidiendo un tiempo muerto para frenar la crecida alemana y un triple de Xabi López-Arostegui sobre la bocina del cuarto dio a los locales su máxima ventaja (72-55, m.30).



Los puntos de Louis Olinde permitieron al Alba reengancharse al choque, pero el Valencia no perdió la calma. La presencia de Jones, Dubljevic y Claver, al cuatro, dio tranquilidad a los locales para dejar pasar los minutos y llevarse la victoria en el que fue su mejor encuentro de la temporada hasta ahora.

Ficha del partido

87 - Valencia Basket (23+27+22+15): Jones (20), Radebaugh (5), Puerto (6), Pradilla (2), Dubljevic (16) -cinco inicial- Claver (7), Prepelic (3), Webb III (3), López-Arostegui (7), Van Rossom (6), Jiménez (-) y Alexander (12).



73 - Alba Berlín (20+19+16+18): Blatt (6), Procida (9), Olinde (15), Sikma (5), Koumadje (15) -cinco titular- Machowski (-), Delow (6), Wetzell (2), Schulte (-), Rapieque (-), Lammers (9) y Zoosman (6).



Árbitros: Petek (ESL), Silva (POR), Hadzic (CRO). Sin eliminados



Incidencias: partido de la quinta jornada de la Euroliga disputado en el pabellón Fuente de San Luis ante 5.115 espectadores.