La vuelta de Tobey impulsa al Valencia Basket en Venecia

El regreso después de dos meses y medio lesionado de Mike Tobey impulsó este martes al Valencia Basket a un sólido triunfo en la cancha del Reyer Venecia en un encuentro que afrontó con tres importantes bajas pero en el que dominó el rebote y tuvo la constancia que no había tenido en sus tres últimos encuentros entre la Liga Endesa y esta Eurocopa (67-81).



La vuelta de Tobey fue como titular y sus puntos impulsaron el arranque del Valencia. El técnico local, Walter De Raffaele, trató de frenar ese arranque con un tiempo muerto pero nada cambió y al ritmo de Martin Hermannsson y con la ayuda de Xabi López-Arostegui en la anotación, los visitantes abrieron brecha y firmaron un buen arranque después de tres muy flojos en sus últimos choques (4-20, m.6).



La presencia de Michael Bramos, que también salía de una lesión, despertó al conjunto italiano pero no bastó para poner en cuestión el dominio de los de Joan Peñarroya, que llevaron el balón cerca de la canasta e impusieron su mayor potencial (20-36, m.13).



Pero al Valencia, algo fallón desde la línea de tiros libres, se le hizo largo el final de la primera parte, bajó algo su intensidad en ambas canastas y el ímpetu permitió al Venecia reducir algo su desventaja al descanso pese a estar también errático en los tiros de un punto (32-42, m. 20).



El inicio del tercer cuarto volvió a estar marcado por los puntos de Tobey, que permitieron al Valencia volver a engordar su renta y golpear la moral del conjunto italiano que, no obstante, no dejó de buscar caminos (incluidas defensas alternativas) para meterse en la pelea por el triunfo. Gracias a Martinas Echodas se mantuvo enganchado al choque aunque Dubljevic no dejó que los nervios afectaran a los visitantes (47-62, m.30).



Dos nuevos triples de Klemen Prepelic, que anotó cinco en total, en el inicio de último cuarto pusieron a prueba la resistencia local. Pese a los intentos de Víctor Sanders, la falta de puntería exterior lastró sus opciones de remontada y la experiencia del Valencia no le dio opción a creer que era posible.

Ficha del partido:

67.- Umana Reyer Venecia (16+16+15+9): De Nicolao (4), Tonut (2), Vitali (-), Mazzola (2), Watt (8) -cinco titular- Stone (5), Bramos (8), Sanders (8), Phillip (3), Echodas (16) y Brooks (11).



81.- Valencia Basket (27+15+20+19): Hermannson (5), Puerto (2), López-Arostegui (9), Pradilla (6), Tobey (16) -cinco titular- Prepelic (17), Ferrando (2), Dubljevic (11), Jiménez (-), Rivero (1) y Labeyrie (12).



Árbitros: Boltauzer (ESL), Zamojski (POL) y Lavrukhin (LIT). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de la fase regular de la Eurocopa en el grupo B disputado en el Palaspor Talaercio de Venecia (Italia) ante 2.105 espectadores.