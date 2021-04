El Mónaco estrena su palmarés europeo

El AS Mónaco conquistó este viernes su primer título continental, la Eurocopa 2020-2021, tras sorprender en Kazán, en el segundo partido de la final, al Unics ruso por un ajustado 83-86 que pone el colofón a su gran temporada, en la que pocos contaban con el triunfo del equipo que entrena el montenegrino Zvezdan Mitrovic.



Los del Principado -que hasta hoy solo presumían de un subcampeonato en la Liga de Campeones (2018)- remataron ante más de cinco mil espectadores en el Basket Hall de Kazan la faena iniciada el martes en su pista, donde se impusieron en el estreno de la serie por solo dos puntos (89-87).



Rob Gray, que ya fue elegido MVP de las semifinales, repitió reconocimiento en la final, en la que hoy volvió a liderar a los suyos con 25 puntos, dos más de los que anotó en el partido disputado en Mónaco.





.@ASMonaco_Basket finish the series with 2-0 wins as they become #7DAYSEuroCup champions!����#RoadToGreatnesspic.twitter.com/ZePRleNhJF