Dubljevic lidera la clasificación del Valencia Basket para semifinales de la Eurocup

Una brillante segunda parte de Bojan Dubljevic, que acabó con 32 puntos de valoración y fue vital en los dos lados de la pista, permitió este miércoles al Valencia Basket encontrar el equilibrio que necesitaba su juego para vencer al Boulogne Metropolitans 92, pese a la exhibición del base estadounidense Will Cummings, y certificar su pase a las semifinales de la Eurocopa, en las que se medirá como local al Virtus Bolonia.

El Valencia arrancó cómodo y esa sensación llevó el choque a un intercambio de canastas en el que la inspiración de Mike Tobey en los triples y la energía de Jasiel Rivero le dio una primera y engañosa ventaja, porque su falta de contundencia defensiva permitió al conjunto francés ir cogiendo confianza y sumando jugadores a su anotación, que empezó muy dependiente de Vince Hunter.



Los locales pasaron de soñar con abrir brecha a ver cómo la aparición anotadora de Miralem Halilovic y Cummings en los visitantes ajustaba el marcador (32-26, m.10).



La inspiración en ataque, con Bojan Dubljevic de estilete, permitió al Valencia mantener su elevado ritmo anotador y el conjunto francés sufrió para aguantar el pulso. Cuando Jaime Pradilla se unió a la fiesta anotadora, el Valencia empezó a pensar en romper el choque antes del descanso (48-32, m.15).



Pero Cummings no dejó que su equipo se hundiera y con sus triples, el último sobre la bocina del descanso, minimizó los daños para el Metropolitans en la primera parte (56-46, m.20).



El intermedio no cambió de inicio el guion y el choque se reanudó con un nuevo intercambio de canastas, aunque con algo más de equilibrio por parte del Valencia. La defensa de Víctor Claver y de Dubljevic contagió al resto del equipo y cerró el camino al aro local, lo que permitió al conjunto de Joan Peñarroya maximizar el valor de sus puntos pese a las acciones de Cummings (75-61, m.27).



El choque se estabilizó sin que el Valencia consiguiera despegarse, pero sí mantener controlado a su rival con los tiros abiertos de Louis Labeyrie y una buena defensa. El buen trabajo en esa parcela de Xabi López-Arostegui, no obstante, no pudo evitar que Cummings, que acabó con 31 puntos , mantuviera vivas las esperanzas francesas casi hasta el final.



Pero la concentración de Dubljevic en cada acción del choque y su sociedad con Rivero permitió al Valencia comenzar la fiesta un minuto antes de que acabara el choque.

Ficha del partido

98 - Valencia Basket (32+24+23+19): Hermannsson (14), López-Arostegui (10), Claver (5), Rivero (21), Tobey (8) -cinco titular- Dimitrijevic (4), Pradilla (10), Van Rossom (5), Dubljevic (16) y Labeyrie (5).



85 - Boulogne Metropolitans 92 (26+20+22+17): Cummings (31), Mcrae (20), Konate (3), Hunter (9), Ginat (-) -cinco titular- Hornsby (5), Halilovic (12), Sy (2) y Ho-You-Fat (3).



Árbitros: Paternico (ITA), Petek () y Peer (ISR). Eliminaron por faltas al visitante Halilovic (m.36).



Incidencias: partido de cuartos de final de la Eurocopa disputado en la Fonteta ante 5.446 espectadores.