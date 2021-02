El Mónaco pasa por encima del Joventut

El Joventut dejó escapar en Mónaco su primera oportunidad de clasificarse matemáticamente para los cuartos de final de la Eurocopa al perder (97-82) ante un AS Mónaco que, además, le arrebató la primera posición por el 'basket average'.

Los monegascos pasaron por encima de la Penya en una pésima segunda parte de los verdinegros, que no supieron igualar la intensidad en el juego de su rival, que tuvo en O'Brien (21 puntos), Gray (23 puntos) y Bost (17 puntos) a su tripleta letal.





.@ASMonaco_Basket position themselves on top of Group E after winning Joventut Badalona in Round 4!#RoadToGreatnesspic.twitter.com/h3Qf5xUcQb