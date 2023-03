El director del UCAM Murcia cree que a la FIBA "le interesa que gane Unicaja; Andalucía es patrocinador..."

El director general del UCAM Murcia de baloncesto, Alejandro Gómez, afirmó abiertamente este martes que a la FIBA le interesa que el Unicaja de Málaga sea el ganador de la eliminatoria de cuartos de final que le enfrentará al conjunto universitario en la Liga de Campeones de Europa, por lo que deben estar "más mentalizados para superar las adversidades".



El ejecutivo destacó en rueda de prensa que hicieron "el camino más difícil" en la competición "con un mérito enorme" y asumió el papel de víctima en la serie que disputará a partir de la semana que viene con el primer partido en Málaga, el segundo en Murcia y el tercero si fuese necesario, otra vez en la capital de la Costa del Sol.



"Es una eliminatoria ante un rival que ya pasó al máximo nivel de este torneo, como el Lenovo Tenerife, que ya tenía la sensación de que nos iba a tocar", apuntó.



"Andalucía es un patrocinador importante de la Champions, que ya negoció que si el Unicaja se clasificaba, Málaga podía ser la sede de la final a cuatro acordando el canon correspondiente a pagar. No nos vamos a rasgar las vestiduras sabiendo el rival al que nos enfrentamos. A nosotros todos nos miran como a un equipo inferior de una ciudad que no interesa, pero eso hace que estemos más motivados todavía", dijo.



"Cuando a una competición le interesa tanto que un equipo se clasifique, solo tenemos una opción, que es la de motivarnos más contra las adversidades. Esto es baloncesto, lo aceptamos todo y lo daremos todo, pero eso no nos impide decirlo", añadió.



"¿Por qué el pasado año la Champions no aceptó seis equipos de la Liga Endesa en la competición y sí esta temporada? Hubo interés del presidente de la Federación Española de Baloncesto llamando para que jugase el Unicaja… y todo esto, no sólo la tremenda diferencia presupuestaria entre uno y otro club, afecta a esta eliminatoria", comentó Gómez, recordando que en la Liga Endesa 2021/2022 el Unicaja fue duodécimo y el UCAM décimo.

Fechas y horas de enfrentamientos de cuartos de final entre Unicaja y UCAM Murcia

Unicaja y UCAM Murcia se enfrentan por primera vez en Málaga (Palacio de los Deportes Martín Carpena) el martes, 4 de abril a las 20.30 horas.

El segundo partido de la serie se celebra en el Palacio de los Deportes de Murcia el miércoles, 12 de abril a las 20.30 horas.

De ser necesario un tercer partido, Unicaja y UCAM Murcia se enfrentarían de nuevo en el Martín Carpena de Málaga el martes, 18 de abril a las 20.30 horas.

El ganador se clasifica para la Final a Cuatro de la competición.