Sergio Scariolo: "Lo único que importa es salir a ganar contra Montenegro"

Sergio Scariolo, seleccionador español, no se mostró especialmente disgustado por la derrota ante Bélgica y la consideró como algo que "podía pasar por la falta de experiencia de muchos de los jugadores", añadiendo que "igual hacía falta un bofetón".

"Ahora lo único que importa es salir a ganar el siguiente partido y salir a ganar a un equipo muy bueno como Montenegro. Está en nuestras manos clasificaros para la segunda fase y está en nuestras manos hacerlo en los puestos de arriba", dijo Scariolo en sala de prensa.

El seleccionador no quiso poner el acento en la falta de experiencia ni en el cansancio por jugar dos partidos en menos de 24 horas.

"Haría un discurso más general, no queremos escusas, hay que recuperar, descansar, concentrarse mucho. Los jugadores aprenderán. Cuando no has vivido estas situaciones igual te hace falta un bofetón", explicó.

Respecto a los problemas de concentración y a las técnicas, fue claro.

"No hay que hablar con los árbitros, hay que tener frialdad y estar concentrados. Ha sido una reacción a la sensación de dificultad que teníamos en el campo y no al revés, creo", finalizó Sergio Scariolo.