El gran apoyo de Leticia para superar la depresión: "No puedo decirle a mis hijos que tengo miedo a la muerte"

Los problemas de salud mental se han agravado con la pandemia. El informe COPE revela que 4 millones de personas sufren depresión en nuestro país. Ángel Expósito ha trasladado 'La Linterna' de COPE a Barcelona para hablar con pacientes y psicólogos y conocer, de este modo, qué pasa con este grave problema.

Desde Barcelona, en el Hospital del Mar, a orillas del Mediterráneo, Expósito habla con Leticia Chocrón. Ella no es doctora, sino paciente. Leticia visita habitualmente este hospital, lleva 21 años en España y es argentina. Ha contado a 'La Linterna' de COPE qué le llevó a acudir a consulta: “Soy paciente oncológica y me derivaron a psiquiatría por la depresión que me dio por miedo a la enfermedad. Llevo años tratándome en este hospital con Silvia desde antes de la pandemia”.

Leticia tiene una relación especial con su psiquiatra Silvia: “Me siento acogida, resguardada y protegida. Le tengo total confianza. Puedo decirle lo que me pasa por la cabeza y lo más importante es que sabe escuchar”. Los pequeños detalles, cuando se trata de crear un vínculo fuerte con el paciente, son los que marcan grandes diferencias: “No escribe en el ordenador cuando estoy delante de ella... y me mira”.

Aunque ella asegura – haciendo referencia a las consecuencias psicológicas - que “del cáncer nunca te curas”, por suerte remitió, pero las secuelas van más allá de lo físico: “Estoy con antidepresivos hasta el resto de mi vida”.

Leticia, que lleva años acudiendo a consulta psiquiátrica, ha aprovechado para hacer una petición que considera que es muy importante para los pacientes que, como ella, sufren depresión u otras enfermedades de salud mental: “La carencia que hay es la de psicología clínica porque se necesita otro tipo de apoyo aparte de los medicamentos”. A pesar de acudir a consulta, en el día a día, Leticia siente la falta de un apoyo con quien poder hablar: “No puedo decirle a mis hijos que tengo miedo a la muerte. Es como un estigma: el cáncer y tratarme con psiquiatra, las dos cosas”.

Vídeo





La importancia del papel de los psiquiatras

La psiquiatra de Leticia, Silvia Oller, ha explicado en 'La Linterna' de COPE el tipo de pacientes que atienden en la unidad de psiquiatría del Hospital del Mar: “Hay pacientes con trastornos mentales graves, como esquizofrenia o trastorno bipolar, y también vemos pacientes que tienen enfermedades médicas que tienen depresión en relación con estas enfermedades que les incapacitan”. Este segundo caso es el que relataba Leticia.

Silvia lleva 20 años ejerciendo la psiquiatría en un centro público y, por su experiencia, asegura que “continúa habiendo un estigma con la enfermedad mental por parte de los pacientes, de los profesionales y de la gente en general”, aunque sostiene que ha mejorado mucho en estos 20 años. Uno de los papeles fundamentales de los psiquiatras es trabajar con el estigma: “Nos pasamos la mitad de la visita validando lo que siente el paciente y trabajando la vergüenza”.

Otro de los datos que extrae Silvia de sus años de experiencia, este más preocupante, es el aumento de los casos de intentos de suicidio: “Claramente, ha aumentado y no sabemos muy bien los motivos. Son una conducta compleja”. La atención precoz es importante para comenzar un tratamiento psicológico y psiquiátrico cuando es necesario. Otra de las consecuencias de la pandemia es el aumento de los trastornos de salud mental en adolescentes.

Vídeo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La pandemia: “Un antes y un después” en problemas de salud mental

Purificación Salgado es también psiquiatra y directora del Proceso de Hospitalización de Agudos y Urgencias en el Hospital del Mar. En temas de salud mental, el tiempo de actuación es importante: “Hay que intervenir en la crisis que tiene esa persona en el momento y dar una solución rápida”. Purificación denuncia las dificultades ante las que se encuentran para poder atender adecuadamente a los pacientes que lo necesitan: “Hay muchas listas de espera en los centros de salud mental. La demanda ha aumentado tras la pandemia, aunque ya era grande”. Por ejemplo, “una persona que ha tenido una crisis suicida, la atendemos en Urgencias, pero luego las visitas no son seguidas, faltan psicólogos... el problema no es en la urgencia, si no dónde mandas al paciente una vez has solucionado la urgencia”, explica la doctora.

¿Hay un gran cambio tras la pandemia en cuanto a salud mental?: “Hemos notado un antes y un después”, asegura Purificación mientras señala que han aumentado más de un 10 % las urgencias diarias en los últimos dos años, destacando los casos de ansiedad y depresión.

Vídeo