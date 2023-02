Este es el detalle en el que te tienes que fijar para saber que estás en una relación tóxica: "Como una droga"

Tanto como si tienes una relación de pareja como con amigos, o un familiar, puedes verte envuelto en lo que se ha llegado a conocer como relaciones tóxicas. Hoy en día es un término que se escucha con frecuencia y el doctor José Miguel Gaona explica en una nueva entrega del podcast original de COPE, 'La celda del silencio' en qué debes fijarte para detectar si estás viviendo una relación tóxica y no te has dado cuenta:

Episodio 4 - Brújula contra las relaciones tóxicas

"No me diga que usted no ha estado inmerso en alguna relación tóxica, alguna vez. Pero ¿de qué están compuestas estas relaciones? ¿Cuáles son sus mimbres?", se pregunta Gaona en el cuarto episodio del nuevo podcast original de COPE 'La celda del silencio'.

Para el experimentado psiquiatra "no hay personas tóxicas sino relaciones tóxicas en las que colaboran negativamente los dos miembros de la pareja. Por ello, en alguna ocasión la relación se rompe y sin embargo cada uno de ellos es capaz de tener relaciones saludables con un tercero. Pero lo cierto es que hay personas que, por su forma de ser y la manera de afrontar las dificultades, suelen tener malas relaciones con los demás", ha definido.

Audio COPE





"Para que nos entendamos una relación tóxica es aquella en la que ambas partes o una de ellas son incapaces, por alguna razón, de evitar hacerse daño. Puede tratarse de una relación de pareja, pero también de amistad, de trabajo, incluso de una relación familiar. Sí, has escuchado bien. Una relación familiar", algo que en palabras de Gaona, puede ser muy problemático.

¿Cómo te vinculas con los demás?

José Miguel Gaona se muestra claro en esta nueva entrega: "Como aviso para navegantes debo decirte que hay una serie de características propias de las relaciones tóxicas. Quizás una de las más importantes es la dependencia emocional. Te pongo un ejemplo: la persona que adopta un papel un tanto sumiso suele darle la razón a quien le maltrata ya sea hombre o mujer. Incluso llega a justificarle y le dará la razón tan solo para evitar el rechazo... y un pequeño secreto: quien tiene el rol dominante necesita al sumiso para autoafirmarse, de manera que si este último desaparece emplea toda suerte de artes seductoras para que vuelva al redil", una relación que es compleja.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que el psiquiatra considera que "otra característica es la necesidad de aprobación. Seamos sinceros: ¿Alguna vez hemos buscado la aprobación de nuestra pareja para sentirnos bien en vez de hacerlo a través de nuestra autoestima? ¡Venga! ¡Tú que me estás escuchando! Levanta la mano", llega a animar desde el episodio del podcast.

¿Cómo funcionan los límites en una relación?

Para Gaona en "los límites, el dominante demanda que la relación sea "sin límites" en cuanto a la entrega hacia el o ella pero, al mismo tiempo, fuerza que su propio compromiso sí que muestre dichos límites. En otras palabras, la llamada "ley del embudo", un concepto que es explicado en el episodio.

"Además de lo anterior, se muestran emociones excesivas. No hay serenidad en la relación que se encuentra plagada de enfados, manipulación, malos tratos, reconciliaciones intensas. Es decir, una verdadera "montaña rusa" con "bajones" muy intensos y con "subidones" que nos elevan por encima del cielo y que actúan como si fuese una verdadera droga y en los que se choca contra verdaderos cócteles emocionales en los que parece que nos jugamos casi la vida en cada momento de la relación", una cuestión de vital importancia.

"Todo ello nos lleva a una gran inestabilidad en la relación que se convierte en tortuosa y por ende afecta gravemente a nuestras propias vidas. Probablemente te preguntarás qué hacer si nos encontramos con todo esto. Pues en primer lugar adquirir conciencia del problema y posteriormente acudir a algún profesional que con su objetividad y bien hacer podrá ayudarnos. Además, si es posible, tener el soporte de los amigos y, sobre todo, de la familia durante el proceso de curación", una posible solución para las relaciones tóxicas explicada por el doctor José Miguel Gaona en el cuarto episodio del podcast original de COPE,'La celda del silencio'.

Escucha todos los episodios del podcast 'La celda del silencio'