¿Cómo se gestiona la relación con un familiar con esquizofrenia? "He experimentado amor-odio"

Falta de motivación, alucinaciones, problemas de concentración e incluso de memoria. Son solo algunos de los síntomas que pueden aparecer, ya sea solos o en conjunto, en personas con esquizofrenia, que pueden dificultar la vida cotidiana de todos aquellos que padecen esta enfermedad. No obstante, afortunadamente hay tratamientos eficaces y buena parte de los 500.000 diagnosticados de esta enfermedad en nuestro país pueden llevar una vida normal. En cualquier caso, a veces es necesario pensar también en las personas del entorno, familias y amigos.

Pablo Rodríguez Coca tiene 25 años, es psicólogo y también hermano de Laura, que ha vivido en primera persona lo complicado que es convivir con una persona que sufría esta afección. El joven ha contado a 'Mediodía COPE' cómo fue su experiencia personal conviviendo con su hermana. "Siempre que intentaba acercarme a ella me frustraba porque no la entendía, no tenía ni idea de cómo hacer para conectar con ella y eso supuso una ruptura muy importante en nuestra relación", ha relatado el joven.

Un distanciamiento que hizo que se sintiera "muy solo". El joven ha admitido que de haber tenido "más información, quizá hubiese sabido acompañar mejor a mi hermana", ha agregado. Pablo ha confesado que su hermana, de 21 años, nació con el síndrome 22Q11.2, un síndrome genético que puede tener hasta 240 patologías, con las que la gran mayoría pueden sufrir discapacidad intelectual, problemas en el lenguaje y físicos, e incluso inmunodeficiencia.

"El punto de inflexión fue cuando ella pasó al instituto y comenzó a sufrir acoso escolar: pataleaba, lloraba, no quería ir de ninguna manera, tenía ataques de ira constantes", ha confesado su hermano. No obstante, comenzó a comunicarse con su familia tan solo "a través de la escritura", ya que hasta se quedó sin habla. "Le diagnosticaron depresión y con 15 o 16 años, esquizofrenia", ha subrayado.

No sería hasta la llegada de la pandemia cuando el joven comenzó a disfrutar de su hermana. "Empecé a vincularme con ella, fue a través del arte, ratitos bailando, muy enriquecedor para ella y para mí, sus voces negativas disminuían y disfrutaba de esos ratitos", ha contado. A través de dos personajes ideados por su hermana, el joven Pablo está a punto de publicar su segundo libro llamado 'Durante la tormenta', mediante el cual pretende acompañar a familias y amigos de personas con enfermedades mentales.

En último lugar, el joven ha querido subrayar que todos los sentimientos son válidos. "Todo lo que estás sintiendo", ha asegurado. "Yo he experimentado muchas emociones de amor-odio hacia mi hermana, pensaba que tenía que sentir cosas súper positivas". Saber que no siempre es así, fue para él "normal y liberador".

Dar visibilidad a los problemas de salud mental

Este jueves los comunicadores de COPE han vuelto a salir a la calle, una vez más para arrojar luz y ofrecer soluciones sobre los problemas de salud mental. Además, los oyentes podrán contar con un pódcast original, protagonizado por el psiquiatra José Miguel Gaona, y compuesto por cinco capítulos que se pueden escuchar ya: "La celda del silencio".

Más de 12 horas de programación especial en directo con los datos de Carlos Herrera, quien los abordará con testimonios y expertos; la búsqueda de respuestas de Ángel Expósito desde Barcelona; las historias humanas de Pilar García Muñizcon protagonistas desde Zaragoza; y la explicación de los diferentes trastornos en ciudadanos que lo viven en primera persona, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que se trasladan a Pontevedra y Sevilla, respectivamente.