El calvario del ciberbullying entre los adolescentes: “Me han llegado a insultar por ir en 'short' en verano"

1 de cada 4 personas sufre o sufrirá a lo largo de su vida un trastorno mental. Más de un millón de personas tienen un trastorno mental grave en nuestro país. Entre los jóvenes las cifras son peores: según el último estudio COSMO-Spain del Instituto de Salud Carlos III,7 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años afirman que la pandemia ha tenido un impacto negativo en su salud mental. De hecho 1 de cada 4 jóvenes aseguraban tener problemas de salud mental con cierta o mucha frecuencia en este informe elaborado entre febrero y marzo de 2022.

Es un colectivo que vislumbra con pesimismo el presente y futuro, a juzgar por lo que exponen los tres adolescentes a los que ha recurrido COPE para analizar los motivos que podrían explicar este aumento de casos de trastornos mentales en esta etapa vital.

Se tratan de Andrea (14 años) estudiante de 3º de la ESO en el colegio San Viator de Madrid; Marina (15 años), alumna de 4º de la ESO en Nuestra Señora del Pilar y Martín (15 años), compañero de clase de Marina.

“Todo ha venido en cascada”

Martín achaca esta situación a los acontecimientos vividos en los últimos años con el estallido de la pandemia, que se ha enlazado con otros episodios dramáticos como la guerra de Ucrania, que ha derivado en una nueva crisis económica, cuando apenas hemos superado la anterior: “Todo ha venido en cascada, y hace que suban nuestros niveles de estrés”, ha argumentado.

Andrea va más allá, y percibe que estos hechos históricos han provocado que los jóvenes hayan abierto los ojos antes el futuro que les espera: “Vemos que después de nuestros estudios nos enfrentaremos a un mundo en el que nos va costar encontrar trabajo. Es el estrés de qué nos va a venir en el futuro si es caótico, todo está subiendo, no sabemos como puede ir la guerra de Ucrania a más, si puede haber una Tercera Guerra Mundial, si puede haber más enfermedades que mutan, cómo afectará el cambio climático.... vemos un futuro oscuro”, ha alertado.

"Agujerea la moral leer insultos cuando estás en tu cama con el móvil"

El auge de las redes sociales ha provocado que el ciberbullying se haya convertido en una forma de acoso que genera cuadros de ansiedad y estrés entre los jóvenes. Uno de cada cinco niños en España lo sufren, aunque solo el 15% de las víctimas deciden contarlo a sus padres o profesores.

Los síntomas más frecuentes que pueden presentar tanto quienes sufren acosos pueden ser físicos, pero también mentales. A diferencia de lo que sucedía antes cuando el bullying se daba en las aulas o en el patio del recreo, ahora las redes sociales propician que el acoso se traslade al mundo digital, mientras está tumbado en la cama con el teléfono móvil.

“Ahora no se dice tan habitualmente 'cuatro ojos', o gorda a una persona con sobrepeso. Eso sería más por redes sociales, al no estar delante. En el aula esas cosas no se dicen”, asegura en Marina.

Audio

Martín, que es compañero de pupitre de Marina, considera que este tipo de comentarios en el interior de los centros educativos se controla más, por lo que se opta por acosar en el entorno digital, que es menos manejable y además se puede mantener el anonimato.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Antes estabas expuesto a estas acusaciones como si fuera un horario de trabajo, pero ahora tenemos los teléfonos en nuestros cuartos toda la tarde, nos escriben, nos notifican y leemos que alguien nos insulta. Ya no te insultan en un territorio que no es el tuyo como el colegio, sino en tu propio cuarto, en tu zona segura. Esto agujerea la moral”, reconoce Martín.

Independientemente del vehículo que se utilice, los efectos pueden ser devastadores para quien sufre el acoso. Andrea ha sufrido bullying a través de las redes sociales: “Me han llegado a insultar por querer ir en 'short' en verano, porque mis muslos los tenía demasiado grandes. Me han acosado. También me han insultado por mis gustos, que son diferentes a los cánones aceptados. Es algo que se lleva en el aula y fuera del aula”, ha lamentado.

El miedo al qué dirán, la razón para ocultar problemas de salud mental

Más de la mitad de los jóvenes no piden ayuda para combatir su trastorno. La estigmatización y el miedo a exteriorizar explican su ocultismo. Una realidad que también se está viviendo en la escuela.

Para Martín, el “miedo al que dirán” explicaría buena parte de estas actitudes de compañeros que podrían sufrir problemas de esta índole, para así además evitar “dar explicaciones” y que el resto de compañeros de clase o del centro educativo conozcan su circunstancia: “Es esa pereza, por así decirlo, de que tú se lo dices a alguien, y esa otra persona se la cuenta a otra y se acercan a ti para preguntarte qué te pasa, y esa pregunta más que ayudar puede fastidiar. Al final lo peligroso no son los casos que conoces, sino los que no conoces y están ahí”, ha subrayado el estudiante de Nuestra Señora del Pilar.

Y es que como ha agregado Marina, no es fácil determinar quien pueda sufrir algún tipo de enfermedad mental, ya que apenas se exterioriza en la mayoría de casos como sí ocurre con las patologías físicas: “De las enfermedades mentales se habla poco y si padeces alguna, o tu mismo no sabes que la tienes y si lo sabes no lo cuentas a nadie, es más difícil de tratar que las enfermedades físicas”.

Audio

Este desconocimiento e interés por no exteriorizar nuestros sentimientos, puede provocar situaciones verdaderamente dramáticas en determinados alumnos. Andrea pudo comprobarlo en sus carnes, al formar parte del programa 'Alumnos ayudantes' con el que cuenta el colegio San Viator.

“Nuestro caso más grave era un chico que en un accidente de tráfico perdió a sus padres y él se acabó suicidando. Fue un caso que me llegó. En mi curso hay gente que tiene problemas pero no los cuenta ni al colegio ni a sus amigos cercanos por miedo a expandir el rumor. Un simple rumor de un día que te encuentras mal, lo comentas en el patio, alguien se entera y se expande el rumor y gente que no te conoce de nada se acerca a ti para preguntarte, '¿qué te pasa?' Los rumores se expanden rápido”, ha advertido Andrea.

Pese a que los centros educativos cada vez toman más medidas y activan protocolos de actuación para prevenir y sacar a la luz posibles casos de trastorno mental entre el alumnado, queda camino por recorrer.

En el caso de Nuestra Señora del Pilar, ha explicado Marina, todos se someten a un test para conocer si sufren o conocen casos de bullying: “Es un test que se hace por ordenador, y así se sabe mejor si la gente conoce algún caso o tu mismo lo estás sufriendo. Al ser a través de una pantalla, aunque no es anónimo del todo, da más confianza contarlo así. Así se detectan casos”, opina la estudiante de Secundaria.