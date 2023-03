Un colegio de Córdoba denuncia cómo afectará la baja natalidad a la Educación: "Tendremos 156 pupitres vacíos"

COPE ha recorrido Córdoba, con la acción especial “LA ESPAÑA ENVEJECIDA”, analizando el descenso de la natalidad y buscando posibles soluciones. Una de las paradas ha sido un centro escolar, el Colegio Diocesano Reales Escuelas La Inmaculada, que lleva funcionando cerca de dos siglos. Es un centro concertado que pertenece a la Fundación Santos Mártires de Córdoba.

Cada año hay menos alumnos en los colegios de Córdoba

En este centro hay casi 700 alumnos y unas 50 personas trabajan para que todo vaya con normalidad. Es un colegio que respira historia, sobre todo cuando subes las inmensas escaleras de mármol que dan acceso a la segunda planta. María Carbonell, directora de la fundación, explica cómo“el tema del invierno demográfico es un problema para nosotros porque, este año se escolarizarán 156 niños menos, lo que implica 156 pupitres vacíos”.

La caída de la natalidad está provocando que muchos centros educativos no consigan obtener el cupo suficiente en infantil. No hay niños y, por lo tanto, sobran cada año más plazas. Lo normal es que cada colegio tenga 50 niños en el primer año de primaria, dos líneas o clases con 25 niños. Si un año se matriculan menos de 29, el centro solo puede mantener una línea. María advierte que cuando se dan estos casos “hay que empezar a negociar con Delegación. Es un contrato administrativo en el que todos nuestros centros están amparados por ese concierto, lo que facilita el trasvase de líneas”. De esta forma, los 16 centros que dependen de la fundación pueden repartir a los alumnos y moverlos de unos centros a otros para evitar cerrar líneas y, como consecuencia, que se acaben cerrando los colegios.

El director del centro, Enrique Muñoz Herrera, destaca la importancia que tiene este colegio centenario, el más antiguo de Andalucía y uno de los 10 colegios más antiguos de España.Los centros infantiles se encuentran ahora ante uno de los retos más importante de su historia. Según los datos de ACADE, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, el curso pasado cerraron casi el 20% de las escuelas infantiles privadas. Esto es una de cada cinco: “De los seis centros potentes del casco histórico de Córdoba, dentro de cuatro años se cerrarán bastantes. De hecho, las líneas educativas, ya se han reducido de una forma dramática”.

El lugar de este colegio es envidiable. Está en pleno casco histórico, donde cualquier edificio es una auténtica obra de arte, pero, sin embargo, esto actúa en contra porque no se permite el paso de vehículos hasta aquí y cada vez son más los jóvenes que deciden vivir en la periferia. Enrique pone de manifiesto que, para poder ser competitivo, es necesario diferenciarse en la oferta educativa: “Con todos los problemas que tenemos asociados a la natalidad y el tráfico, para que una familia venga tengo que darle algo muy diferenciador porque si no van a quedarse en las barriadas”.

Por ahora, este colegio está cubriendo las 50 plazas que ellos ofrecen en infantil. Pero Enrique da otra clave: cada vez los padres son más exigentes. Tienen mucha información sobre cada centro y piden cada vez más requisitos que les permita que sus hijos adquieran más conocimientos.

Los motivos por los que las familias no tienen más hijos

Los motivos por los que muchos jóvenes no tienen hijos o tienen como muchos dos, gira en torno a la economía familiar. La realidad en Córdoba es que es una de las provincias andaluzas que menos nacimientos ha presentado. Según el INE nacieron unos 5.600 bebés, el peor dato desde que comenzaron a tener registros, en 1941. Algunas madres de este centro son un fiel reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad.

Ángela, por ejemplo, tiene dos hijos, uno de tres años y otro de 18 meses. Tanto ella como su marido ahora trabajan. Por ese motivo reconoce que se siente afortunada porque ahora mismo disponen de dos sueldos para poder mantener a sus dos hijos: “Los recibos de la casa tienen un coste superior y se echa en falta alguna ayuda. Según el tipo de trabajo que tengas puedes responder mejor o no, pero nosotros hemos tenido una única ayuda de 100 euros mensuales, pero es la única”.Todo sigue subiendo y reconoce que si no existen ayudas para los padres cada año va a ser más complicado incentivar la natalidad en nuestro país: “Si tuviese alguna ayuda más me replantearía aumentar la familia, pero económicamente sabes que no. Más vale dos y tenerlos bien atendidos que abarcar más e ir asfixiados”.

Estefanía, otra madre del colegio, tiene un hijo de tres años y otra de dos en infantil. Sus padres la tuvieron a ella muy jóvenes, pero, sin embargo, lo caro que está la vida en los últimos años está provocando que cada vez la decisión de tener hijos se tome mucho más tarde. Por eso es fundamental ayudar a las familias para cubrir con las necesidades de cada niño: “Si me das ayudas, pero sigue sin bajar la luz, el agua... al final busco lo mejor para mi hijo. Queremos que vaya a actividades extraescolares y que nuestro hijo sea el más feliz, pero llega un momento en el que te das cuenta de que todo no lo puedes cubrir”.

