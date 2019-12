20 consejos para que tu boda sea mucho más barata - ¡Sí quiero!

¿Sabes que la mayor parte de los jóvenes quiere casarse pero no puede? Lo publica la encuesta Nupcialidad e Itinerarios de Pareja realizada por la Cátedra Amoris Laetitia de la Universidad Pontificia Comillas. 8 de cada 10 menores de 35 años desea darse el sí quiero. Sin embargo, estos datos resaltan que para el 40,3% de las personas a las que han preguntado son los motivos económicos los que no les permiten dar este gran paso en su vida. Y es que pagar una boda no es fácil para los jóvenes si se tienen en cuenta los sueldos de hoy en día. Por eso, estos consejos le pueden hacer bastante bien a tu economía.

En cambio, es un momento muy importante en la vida y si uno realmente quiere vivirlo no hay que perdérselo. Y casarse sin grandes lujos o gastando menos, es posible. La wedding planner gallega Alba Cagiao, de Lluvia de Arroz, te da veinte consejos para que vuestra boda salga por menos dinero: