Tutoriales sencillos para peinarte tú sola si tienes una boda - ¡Sí quiero!

Uno de los grandes dilemas cuando te invitan a una boda, a veces, es el de: ¿qué peinado me hago yo ahora? En ocasiones, ya ni te apetece gastarte el dinero en la peluquería. O, con los tiempos que corren, a lo mejor no tienes ni tiempo de ir y no te queda otra que valerte por ti misma. Apuestas por ti. Porque tú sola puedes peinarte en casa. A veces basta con alisarte el pelo o hacerte unas ondas con la plancha. Pero si eres mañosa y te atreves a dar un paso más allá, lo intentas con todas tus fuerzas. Buscas tutoriales y más tutoriales. Recogidos, semirecogidos, trenzas imposibles, moños… Y lo consigues. Y te sientes muy orgullosa de ti misma.

Así que si tienes más bodas próximamente, estos tutoriales te pueden ayudar en tus intentos por peinarte a ti misma:

Recogidos y moños

Las coletas son caballo ganador. Son sencillas y elegantes. Pero sí quieres ir más allá de la típica coleta, aquí tienes más variantes.

Si algo nos dejó Juego de Tronos, aparte de su polémico final, son sus originales trenzas. Aprende a hacértelas con este vídeo.

Pero si prefieres lucir moño, este no parece nada difícil de hacer.

Semirecogidos