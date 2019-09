8 cosas que se han puesto de moda en las bodas - ¡Sí quiero!

Cortar la tarta, que la novia lleve liga, que los novios corten la tarta… Son cosas que ya no están de moda a la hora de casarse. En las bodas siempre han estado instauradas muchas costumbres que poco a poco se han ido renovando para dar paso a nuevas prácticas. Nuevas cosas que no son más que una adaptación a los nuevos tiempos. Aunque al final, cada uno tiene una idea en su cabeza sobre cómo quiere que sea su boda. Cada uno decide qué hacer y qué no el día más importante de su vida. Be&Co son wedding planners y cuentan cuáles de esas cosas están de moda, ahora mismo, en el mundo nupcial:

“Romper un poco con los protocolos. Los novios son los que deciden.”

“Mesas nupciales sin padres pero sí incluyendo hermanos, amigos o primos”. Tal y como cuentan las wedding planners, al existir menos protocolo, a los novios les gusta incluir a más gente en sus mesas. Además, si los novios no tienen hermanos, una mesa de cuatro es algo aburrida. “Por tanto, los padres se sientan con sus amigos y los novios también”.

“Colocar centros de mesa diferentes para cada mesa”.

“Escoger manteles distintos y alternados”. La decoración de las mesas tiene gran importancia.

La iluminación tiene gran importancia. Especialmente, “la iluminación natural con velas”.

En cuanto a los detalles para los invitados, pisan con bastante fuerza “ los detalles solidarios ”. De esta forma, el dinero se destina a una asociación con la finalidad de ayudar a quienes lo necesitan. Se trata de un regalo útil con el que puedes hacer una gran aportación.

Además de estos regalos, también están de moda “detalles que hagan única la boda y que hagan sentir especial al invitado”.

La sencillez. Una máxima a tener siempre en cuenta es la de “menos es más”.