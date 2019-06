11 cosas que ya no están de moda en las bodas - ¡Sí quiero!

En el mundo estamos totalmente dominados por cosas que se ponen de moda. Aunque van y vienen. Pero una vez asentadas cuesta un poco desterrarlas. La temporada de bodas ha entrado de lleno y este fin de semana se han dado el sí quiero famosos como Pilar Rubio y Sergio Ramos, el jugador Iago Aspas y Jennifer Rueda o el Cholo Simeone con su ya mujer Carla Pereyra. La boda de Sergio y Pilar acaparó todos los focos y fue un gran espectáculo. Con noria y con grandes actuaciones como la de Europe. Una boda totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Claro, que el bolsillo también influye.

El caso es que la boda ha sido muy diferente a lo que se suele hacer. Al fin y al cabo en la vida siempre tratamos de innovar y buscar la originalidad. De eso se trata. Porque si hay un peligro es que una cosa se ponga de moda y acostumbrarse a ella. Pero como todo, al igual que una cosa se pone de moda, también deja de estarlo. Y ahí es cuando hay que estar ojo avizor. Beatriz y Coral son wedding planners de Be&Co y saben a ciencia cierta qué cosas estaban de moda y ya no lo están:

“Los novios que cortan la tarta”. Si te fijas, ya no se suele hacer.

“Los speech de 20 minutos de 200 personas hablando sin parar sobre anécdotas de cuando tenían tres años”.

“Poner el número de cuenta en las invitaciones. Eso sí, esto es a gusto de los novios”. Además, aquí el dilema es si queda bien o no incluirlo y muchos novios no saben cómo ponerlo para que no quede muy forzado.

“Los manteles y centros de mesa de un mismo color y tipo”.

“Seguir el protocolo de bodas de siempre a rajatabla. Los novios deciden”. Ahora es posible saltarselo sin ningún problema. Y eso hace que la boda sea mucho más desenfadada y el nivel de nervios pueda disminuir en cierto grado.

“Que los padres paguen íntegramente la boda de los hijos. Cada vez son más los hijos los que hacen el esfuerzo.” O en cualquier caso que los padres ayuden como mejor les venga económicamente. Pero ahora, es responsabilidad de los novios.

“Que la novia lleve liga”.

“La celebración de bodas en hoteles”.

“Poner dos mil millones de rincones de decoración. Menos es más”.

“Tirar arroz a la salida de la Iglesia”. Es más, ya hay Iglesias que te multan por hacerlo por la dificultad que implica limpiarlo.

“Gritar el típico que se besen que se besen”.

Sí que es verdad que son cosas que se llevan haciendo muchos años. Por tanto, no darse cuenta de lo que está de moda y lo que no requiere un poco de investigación. Lo importante al final es tener personalidad y hacer lo que uno quiera. Eso sí, teniendo siempre las herramientas y toda la información sobre lo que está de moda, lo que no, sobre lo que suele gustar más etc. Recordad que los novios sois vosotros.