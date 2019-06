Ed Sheeran vuelve a España: 8 canciones suyas para tu boda - ¡Sí quiero!

Dos años han pasado desde que Ed Sheeran pisara nuestro país. Hoy vuelve a España para cantar en Barcelona y se quedará hasta el martes para actuar en el Wanda Metropolitano de Madrid. Acaba de sacar dos canciones nuevas, I Don’t Care y Cross Me, y tiene previsto sacar nuevo álbum el 12 de julio: Nº6 Collaborations Project. Se trata de un disco de colaboraciones con Justin Bieber o Bruno Mars, entre otros. Pero habrá que esperar un poquito más para saber con qué otros artistas ha colaborado en este nuevo disco.

Pero lo que está claro es que Ed Sheeran es el rey de las bodas. Son muchos los novios los que eligen sus canciones para algún momento de su boda. En especial, para abrir el baile nupcial. Sus letras y sus acordes melódicos hacen que sean perfectas para un momento tan bonito como el que es una boda. Sus canciones estrella para abrir el baile son Perfect y Thinking Out Loud. Al Equipo de Dj’s de Prodjmadrid Events la que más le piden es la de Perfect. Mientras que al Dj Alberto Garal de TheKeyEventos, Thinking Out Loud.

Lo cierto es que las canciones de Ed Sheeran lo tienen todo para formar parte de vuestro gran día:

Perfect

2. Thinking Out Loud

Además de Perfect, Thinking Out Loud es la otra estrella de las bodas.

3. I Don’t Care

Aparte de estos dos grandes temas, I Don’t Care es la nueva canción de Ed Sheeran junto con Justin Bieber y está arrasando. Habla de ese momento en el que todo lo demás te da igual porque estás con la persona que quieres y eso lo es todo. Y si no te ves abriendo el baile nupcial con esta canción, podéis entrar al banquete a ella con una gran sonrisa.

4. How Would Yoyu Feel (Pean)

Ed Sheeran arranca esta canción dejando claro que «eres única». Y la cierra añadiendo «dime que me amas también».

5. Shape Of You

Otro de sus grandes clásicos para cantarle a alguien lo muy in love que estás.

6. All Of The Stars

Esta canción es perfecta para las relaciones a distancia. Arranca hablando de cómo las estrellas son capaces de acercar a dos personas que están lejos la una de la otra.

7. Lego House

Esta canción tiene a Ron Weasly (Ruper Grint), de Harry Potter, como protagonista del videoclip.

8. Firefly

Y para terminar, otra canción muy representativa de Ed Sheeran en la que canta que «el mundo se ve mejor a través de tus ojos».