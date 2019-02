Lecturas de cine para el día de tu boda - ¡Sí quiero!

La emoción es un factor clave en cada parte de la vida. Además, la belleza de los actos está en los detalles. Y a la emoción que transmite una boda hay que añadir la importancia de esos detalles en los discursos. Porque aunque las palabras tan solo tienen un impacto del 7%, según el psicólogo y profesor de la Universidad de UCLA Albert Mehrabian, siempre acaban llegando al corazón. Y para prepararte unas bonitas palabras para el día de tu boda, ya sea para un discurso durante el banquete o para tus votos matrimoniales, el mundo del cine te puede servir de gran inspiración. Con ello, conseguirás que tu pareja y tus invitados se deshagan en unas emocionantes lágrimas:

Crepúsculo

Una de tus primeras opciones para inspirar tu discurso de cine, es marcarte un Robert Pattinson en Crepúsculo. Dejando claro que el matrimonio es para siempre.

Todos Los Días de Mi Vida

Y aunque escribir los votos en un menú no es lo más frecuente, cualquier lugar es válido para ello. Y más cuando hablan de sentimiento tan sinceros como el amor hacia otra persona. El sentimiento de hogar y familia. Y que juntos todo se puede.

“Prometo ayudarte a amar la vida. Abrazarte siempre con ternura y tener la paciencia que el amor exige. Hablar cuando hagan falta palabras y compartir el silencio cuando no. Consentir, disentir respecto al pastel de terciopelo rojo. Vivir al abrigo de tu corazón y llamarlo siempre hogar. Prometo amarte locamente en todas las facetas de tu vida. Ahora y siempre. Prometo no olvidar jamás que este es un amor único en la vida y saber siempre, en lo más profundo de mi alma, que no importa qué desafíos puedan separarnos. Siempre hallaremos la forma de volver a unirnos”.

La Boda de mi Mejor Amigo

Otra gran opción del mundo del cine, es La Boda de Mi Mejor Amigo. Puedes escoger una canción y contar una historia como hace Julia Roberts en la boda de su mejor amigo.

En Sus Zapatos

Otra posibilidad, es la de recurrir a poemas. Como hacen en la película En Sus Zapatos.

“Llevo tu corazón conmigo. Lo llevo en mi corazón. Nunca estoy sin él. Allá donde voy, vas tú querida. Y todo aquello hecho solo por mí lo haces tú, mi amada. No temo al destino, porque tú eres mi destino mi amor. No quiero ningún mundo, pues hermosa tú eres mi mundo, mi fiel. He aquí el mayor secreto que nadie conoce. He aquí la raíz de la raíz y el brote del brote y el cielo del cielo de un árbol llamado vida, que crece más alto de lo que un alma puede esperar o la mente puede ocultar. Es la maravilla que mantiene las estrellas separadas. Llevo tu corazón. Lo llevo en mi corazón.” (Poema de E. E. Cummings)

Los Miserables

“Amar a otra persona es ver el rostro de Dios“. Aunque está cita se menciona en el momento en el que Jean Valjean acaba de fallecer, es muy válida para describir lo fuerte y milagroso que puede ser el amor.

Un Paseo Para Recordar

La carta de San Pablo a los corintios aparece en la película de Nicholas Sparks y es una de las más leídas en las ceremonias religiosas.

Cuando Harry Encontró A Sally

“Te quiero cuando tienes frío estando a 21º. Te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo. Adoro la arruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuviera loco. Te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches.”

Titanic

Muy mítico es también el “si saltas tú salto yo” de Rose y Jack. Con esta cita se demuestra el compromiso para siempre en lo bueno y en lo malo. Ya sea dentro del mundo del cine o fuera de él.

Moulin Rouge

El amor es uno de los temas más recurrentes del cine. Y encontrar el amor de tu vida es una de las mejores cosas que te puede suceder en la vida. Eso es lo que le ocurre a Christian en Moulin Rouge. Que cuando menos se lo esperaba, Satine apareció en su vida cambiando todos sus planes. Porque “lo mejor que te puede suceder es que ames y seas correspondido”.

El Diario de Noah

“El mejor tipo de amor es aquel que despierta el alma y nos hace aspirar a más. Nos enciende el corazón y nos trae paz a la mente. Y eso es lo que tú me has dado y lo que yo esperaba darte siempre. Te quiero.”

En el mundo existen dos tipos de personas. Las que creen en el amor para toda la vida y las que no. Y por muy ficción que sea El Diario de Noah, hay parejas y matrimonios que se aman para siempre como Allie y Noah.