Bodas instagrameables, pero con naturalidad - ¡Sí quiero!

Las parejas más felices son aquellas que no presumen de su amor en sus redes sociales. Así lo confirma la Universidad de Brunel en Londres. Sin embargo, si esa pareja se va a casar ¿Quién no querría pregonarlo, aunque sea un poquito, a los cuatro vientos? Hacer bodas instagrameables, hoy en día, no es difícil. Es raro asistir a una celebración y no sacarse fotos en un photocall o en un fotomatón. Al fin y al cabo todo se diseña para que quede bonito. Y si queda bonito en la realidad también queda bien en Instagram. Incluso, hay quien contrata a un Wedding Social Manger para que publique contenidos de la boda.

Una de las reinas del 2018 de las bodas instagrameables fue Chiara Ferragni. Todo estaba preparado a lo grande para gustar a sus invitados. Ella y su marido, Fedez, tenían hashtag propio “#TheFerragnez” y hasta gifs para los stories de Instagram. Claro, que ellos son influencers.

Ver esta publicación en Instagram ✨ Una publicación compartida de Chiara Ferragni (@chiaraferragni) el 2 Sep, 2018 a las 1:09 PDT

Ver esta publicación en Instagram 🎠 Una publicación compartida de Chiara Ferragni (@chiaraferragni) el 3 Sep, 2018 a las 4:26 PDT

Naturalidad ante todo

Si estás enganchado a subir fotos a tus redes sociales hay varias premisas que tienes que saber. La regla por excelencia, si quieres que tu boda sea instagrameable, es ser natural. “Lo primero – asegura María de Peonías Eventos – “es que los novios sean ellos mismos y estén animados”. Lo segundo es que el fotógrafo sepa captar fotos reales y que transmitan. Por eso, lo importante “no es que los novios vayan espectaculares, que también, sino que sea una boda real y que se perciban los sentimientos”.

Por su parte, Patricia, wedding planner de Peonías Eventos, incide en que los novios no pierdan su esencia. Porque “es un día muy emotivo con tu pareja y no hay que perderse tampoco en decoración, el mejor restaurante… Al final lo que importa es que estén contentos”.

Bodas instagrameables ¿Sí o no?

El debate sobre el uso de las redes sociales nunca deja de estar candente ¿Hacerme la foto o disfrutar del momento? Según esa pregunta hay dos tipos de personas en el mundo.

Desde la empresa de organización de bodas Be&Co, recalcan que no creen en una boda instagrameable. “Si una pareja empieza ya pensando en qué puede hacer para que su boda salga en Instagram, están perdidos”. En las bodas hay una cosa muy clara. Y no es otra que compartir la alegría y el amor de los novios. Por ello, tienen que contar una historia sin forzar nada y no convertirlas en circos mediáticos”.

En el Instagram de Be&Co publican imágenes de parejas que están felices, relajadas y que son sencillas. Esa es la esencia que transmiten desde esta empresa de wedding planner. Que el momento hay que vivirlo sin importar lo demás y eso luego se capta en todas las imágenes. Porque como ya se sabe, hay ocasiones en las que cuanto menos forzadas estén las cosas, mejor es el resultado.



Al fin y al cabo, esas imágenes quedarán captadas y cuando quieras las podrás subir a tus redes. Porque la verdad por excelencia en una boda no es otra que la de : ¡Viva los novios!