‘The Chosen’: Disfruta de tu serie favorita también en Movistar +

Tras su exitoso debut español en la plataforma acontra+ el pasado otoño, donde se ha convertido en el contenido más demandado por sus abonados, esta Semana Santa la serie The Chosen (Los Elegidos) llegaba a Movistar Plus+. No es la primera vez que nos hacemos eco del éxito mundial de esta imponente serie, que además de romper la taquilla, ha roto moldes en su forma de distribución.

Las dos primeras temporadas de la serie dirigida por el estadounidense Dallas Jenkins, que se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo, ya se pueden ver en la plataforma.

También están disponibles los capítulos especiales El pastor, sobre la primera Navidad que inspiró posteriormente a la producción de la serie, y Los mensajeros. Además de en Movistar Plus+ y en acontra+, la serie, que tuvo un estreno selectivo en cines de España, está disponible en DVD y Blu-ray.

The Chosen (Los Elegidos), que ha sido traducida a 56 idiomas, lleva más de 500 millones de visionados en 142 países distintos. Es la primera adaptación cinematográfica en varias temporadas sobre la vida de Jesús. Una serie que se ofrecerá en 7 temporadas, con más de 50 episodios, y que está íntegramente financiada por donantes.

El mayor crowdfunding en la historia de las producciones audiovisuales: para la primera temporada, más de 19.000 personas donaron 11 millones de dólares, y para la segunda y tercera temporada, se han recaudado más de 40 millones de dólares.

Además, The Chosen (Los Elegidos) se situó como la segunda serie más popular de todos los tiempos según el ranking del sitio especializado IMDB, solo por detrás de Breaking Bad.

La tercera temporada se estrenó el pasado mes de noviembre en cines de Estados Unidos, donde de nuevo sigue cosechando éxitos. De hecho, ha alcanzando la tercera posición del Box Office en su primer fin de semana.

Por si no fuera suficiente, la serie ha batido récords de estreno para un evento sobre fe, consiguiendo la mayor recaudación (más de 8 millones de dólares) y asistencia en un solo día para Fathom Events, proveedor de contenido de entretenimiento que transmite eventos en salas de cine en todo Estados Unidos.

En el transcurso de sus dos primeras temporadas, la serie ha recibido elogios de la crítica y el público por su precisión histórica y bíblica y su espíritu lúdico, y por ser un drama conmovedor con toques de humor genuino y con un gran impacto

The Chosen (Los Elegidos) está protagonizada por Jonathan Roumie en el papel de Jesús, junto a Shahar Isaac, Paras Patel, Erick Avari, Yasmine Al-Bustami, y Vanessa Benavente, entre otros. No te pierdas la entrevista que realicé a tres de sus protagonistas, Noah James, Amber Shana Williams y Elizabeth Tabish a su paso por Madrid el pasado mes de octubre.

Además, viene avalada por varios premios, como el de la Actuación más inspiradora en televisión en los MovieGuide Awards para Jonathan Roumie, o el premio Film & TV Impact en los K-Love Fan Awards. En España, se ha hecho con el premio a la Mejor serie sobre el hecho religioso de los XXVII Premios Alfa y Omega de este mismo año, así como con el Premio BRAVO de la Conferencia Episcopal Española.

Un éxito sin precedentes hace que la vida de Jesús se introduzca cada vez en más hogares y amplíe su abanico de espectadores jóvenes con la pureza con la que está planteada. Algo que no ocurría abiertamente desde Jesús de Nazaret (1977), del cineasta italiano convertido al catolicismo Franco Zeffirelli.

