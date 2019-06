¡Mis queridos palomiteros! Franco Zeffirelli contempla hoy a su ‘Jesús de Nazaret’. Sí, la noticia corrió veloz… como todas las malas noticias. Hace pocas horas, el reputado cineasta y escenógrafo italiano moría a los 96 años en su casa de Roma. Conservo de él un grato recuerdo, por lo que estas líneas no me son fáciles de escribir.

Una mañana de otoño me aseguraba en un vacilante español, que “cuando hay amor, el hombre siempre se siente más poderoso, todo le resulta más fácil”, y que “es una suerte tener a quién amar y tener la capacidad suficiente para poder hacerlo bien. Pero nada de ello se entiende cuando aún existiendo gusto o aprecio hacia la otra persona, no existe química en la pareja”.

El prestigioso director de cine italiano me transmitió estas sabias opiniones en respuesta a mi insistente inquietud por el significado del amor en términos globales, y en referencia a su versión de Romeo y Julieta (1968). Tales declaraciones se produjeron cuando visitó Madrid en 2002, para la promoción de Callas forever, con Fanny Ardant y Jeremy Irons a la cabeza del reparto. La película se rodó para homenajear a la única mujer que amó, María Callas.

Pero el aspecto más llamativo sobre Zeffirelli viene a partir de su relación sentimental con Visconti, autor de Muerte en Venecia (1971). El primero estaba enamorado del segundo, que era mayor que él 17 años. No en vano, Zeffirelli fue su ayudante de dirección en tres ocasiones: La terra trema (1947), Bellissima (1951) y Senso (1952).

La admiración por su mentor era absoluta. Tal vez porque desde niño fue rechazado por las dos familias al ser un hijo ilegítimo, y por tanto, no querido. Sin embargo, un día todo cambió para ambos cuando sufrieron un gran accidente de coche que casi les siega la vida y del que salieron ilesos.

Zeffirelli, desde entonces, empezó a pensar si esa posible ruptura accidental tenía además otras connotaciones. Entonces se produjo una brutal ruptura emocional con Visconti, muy dolorosa, y a pesar de su homosexualidad declarada, reconoció que era el momento oportuno de quitarse del tipo de vida poco saludable al que le arrastraba Visconti. Sabía lo que hacía y lo que decía. Así las cosas, comenzó a dirigir el cine que le movía por dentro el corazón. Y se convirtió al catolicismo.

Sus convicciones religiosas lo llevaron a hacer campaña contra La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese

Se postuló en contra de la pornografía y era un gran amante del Papa Francisco. Además sus convicciones religiosas lo llevaron a hacer campaña contra La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, cinta presentada en Venecia al mismo tiempo que su Toscanini en 1988.

Además llegarían otros grandes títulos como La fierecilla domada, con Richard Burton y Elizabeth Taylor (1966), Romeo y Julieta, con Michael York y Laurence Olivier (1968); Hermano Sol, hermana Luna (1971); Campeón, con Jon Voight, Faye Dunaway y Nicky Schrodeer (1978); Amor sin fin, con Brooke Shields (1981) y Té con Mussolini (1999), en la que relata su infancia. Para televisión filmó esa maravillosa miniserie, Jesús de Nazaret, con un reparto de escándalo, que es la mejor historia sobre Jesús por su fidelidad a los evangelios.

Con la muerte de Zeffirelli el cine italiano pierde a uno de sus exponentes con más carácter y personalidad reconocidos en todo el mundo, culto y dialogante. Y aún no sé si el cine le ha hecho Justicia. Por de pronto, no tiene ningún Oscar. Y méritos para obtenerlo le sobraban. En fin, ya se sabe que ir a contracorriente no vende. Pero yo te aplaudo tu valentía y tu autenticidad. Gracias. Mr Zeffirelli. Nos encontraremos.