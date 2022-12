¡Mis queridos palomiteros! Así ha sido mi año 2022. Gracias por compartirlo conmigo. Ciertamente arrancó con un fuerte sentimiento de ausencia, motivado por la muerte de mi padre el 15 de diciembre de 2021.

Pero después, sin dejar de recordarle a diario, he seguido adelante entusiasmado por los parabienes que me reporta el mundo de la Cultura, especialmente sintetizados en materia de cine y de teatro, y abrazado a los infinitos afluentes que tiene, que además me ha permitido conocer a personas maravillosas. Por todo ello, puedo concluir:

Inicié las colaboraciones de Cine con Alma, para Refugio Zavala, en formato de videocrítica, que dirige el popular escritor y cineasta José María Zavala.

Presenté el volumen de cine Sombras del Celuloide, de Pedro García Cueto .

. Presenté el volumen de cine Renglones en la Lluvia, de Pedro García Cueto.

He sido citado varias veces por productoras de teatro ( El reló y Teatro Lab Madrid, Pentación , etc.), así como por distribuidoras de cine ( Bosco Films, European Dreams Factory, Surtsey Films , etc.) como recomendación especializada que destaca sus trabajos.

y , etc.), así como por distribuidoras de cine ( , etc.) como que destaca sus trabajos. Entrevistado por la periodista de cine Susana Cabeza , autora de la polifórmica web Claqueta, Luces, Acción.

, autora de la polifórmica web Claqueta, Luces, Acción. Entrevistado por The Factor, plataforma audiovisual que da a conocer a los profesionales de las artes escénicas, dirigida por los reconocidos actores Estrella Martín y José Sedek.

El corto La Historia 253536, donde trabajo de actor, en un mes ya ha recibido 7 galardones. Dirigido por Óscar Parra de Carrizosa.

Autor del blog decano de cine y teatro en COPE, Palomitas de Maíz, que lleva funcionando ininterrumpidamente desde hace 14 años.

Así ha sido mi año 2022. Gracias por compartirlo conmigo

Pido la paz y la palabra por un 2023 lleno de otras tantas cosas bonitas. ¡Más salud y más amor, muchas felicidades, feliz Año Nuevo!

Share and Enjoy !