¡Mis queridos palomiteros! Tony Leblanc: 10 años sin el maestro de los humoristas. Parece que fue ayer cuando Tony Leblanc nos dijo adiós. Y, como sabéis, el pasado jueves, 24 de noviembre, se cumplieron 10 años desde que nos falta. Le tengo presente por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con la iniciativa que llevó a término ASHUMES en formato de homenaje al actor por el centenario de su nacimiento, que se conmemoró el 7 de mayo, y en la que pude colaborar.

O simplemente me acuerdo de él porque era un hombre y un humorista genial que ha hecho, y hace, que su modo de hacer reír esté más vivo que nunca, sea por su carácter genuino, sea por su destacada personalidad.

Tony Leblanc: 10 años sin el maestro de los humoristas

A don Ignacio Fernández Sánchez solo le conocí de vista… Embutido como sigo entre saraos, siento mucho no haberme acercado un poco más hasta él para haberle dado un abrazo y haberle dicho: “¡Gracias!”. Porque habría sido muestra suficiente. Y ahora, cuando puedo escribir sobre él cuando ya no está entre nosotros, me detengo un momento a pensar qué hubiera sido del cine español sin él. Sin cada una de sus comedias, sin El tigre de Chamberí o La casa de los Martínez. Incluso sin algunos puntos de inflexión en su vida tras su, en principio, retirada de los escenarios en 1975 o su accidente de automóvil en 1983 que le dejó graves secuelas.

Su forma de ser, de hacer cine y de entender la vida desde su optimismo galopante, convierten a Leblanc en una figura a la que tomar como ejemplo. No en vano, poseía un espíritu emprendedor que todo lo hacía nuevo Y a ello se unía su voluntad de crecimiento personal y de adaptación al medio, lo cual favoreció que el polifacético actor y director Santiago Segura le resucitara de su destierro casero y de nuevo saltara a la palestra para interpretar a los familiares de Torrente.

De hecho, Leblanc siempre ha estado muy agradecido a Santiago Segura por esa invitación de volver al cine y no ha habido entrevista alguna en la que no haya hecho referencia al intérprete que le propinó un fuerte empujón hasta recibir el Goya al Mejor Actor Secundario en 1997 por su trabajo en la saga torrentera, a pesar de que ya tenía uno Honorífico desde 1993.

No puedo decir nada más y nada menos. Revisiten su filmografía cinematográfica y teatral, sus libros, escritos… e irán valorando si el peso de la figura de Tony Leblanc está amortizado.

Lo que sí sé es que hay corazones que no mueren aunque hayan dejado de latir. Se le quiere, Tony. Descanse en Paz.

