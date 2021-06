¡Mis queridos palomiteros! Míster Berlanga cumple 100 años: Así recuerdo ‘El último austrohúngaro’. Como sabéis, tal día como hoy hace 100 años nacía en Valencia el genio del cine español, don Luis García Berlanga, que tanto bien hizo a la industria patria, precisamente cuando la crítica social y política estaba vetada por razones obvias. Pero su ingenio como narrador le permitió filmar cuanto quiso y lo que quiso.

Aquí os dejo mi vídeo crítica sobre el trabajo literario El último austrohúngaro, Conversaciones con Berlanga, de Manuel Hidalgo y Juan Hernández Les, dos destacados críticos cinematográficos, que proponen un vivo juego de preguntas y respuestas a Luis García Berlanga (1921-2010), el indiscutible maestro del cine español, creador de un universo humano propio e inconfundible que, al mismo tiempo, es un fiel reflejo de la sociedad española de las últimas décadas.

No me voy a entretener en citar y recitar lo que especialmente ya la profesión ha declarado sobre el cineasta, sobre todo en materia de filmografía.

Donde sí quiero poner el acento es en la sensibilidad que ha tenido recientemente la Academia de Cine, la Generalitat Valenciana y el Instituto Cervantes, en colaboración con Visit València, en la gestación de un homenaje muy especial al cineasta en Madrid hace un par de días, que arrancó con un acto en el que se desveló el contenido que Berlanga depositó en la caja 1034 de la Caja de las Letras del Cervantes.

Allí había una revista y un libro que dan cuenta de su reconocimiento internacional, además del guion inédito de la que debía haber sido la cuarta parte de la ‘Trilogía nacional’, bajo el título de ¡Viva Rusia!, y que ha sido depositado a continuación en la exposición ‘Berlanguiano. Luis García Berlanga 1921-2021’ (hasta el 5 de septiembre, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando).

Además, me han encantado dos asuntos más. El primero tiene solera. Es de hace 10 años y tiene que ver con la celebración de XVI Edición de los Premios Forqué. Y es que la gala -por fortuna pude asistir- honró la memoria del cineasta tras concluir la entrega de premios. Me pareció un acto de delicadeza y reconocimiento, precisamente cuando no está de moda reconocer a nada ni a nadie. Y me consta que no fue nada hecho de cara a la galería.

El otro asunto está relacionado con la inclusión del término ‘berlanguiano’ en la RAE. Para mí, es la consideración más elevada que puede tener un artista, aunque seguramente a él le hubiera importado un bledo.

Ojalá la Historia del Cine le recuerde con frecuencia y no sólo cuando nuestros representantes políticos se quieren hacer la foto.

Muchas gracias, Mr. Berlanga, por tanto, ayer, hoy, siempre.

