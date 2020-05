¡Mis queridos palomiteros! Clint Eastwood cumple hoy 90 años y a mí ya me ha arreglado el día. El cineasta ha declarado, entre otras lindezas, que no piensa en retirarse, que le gustaría cumplir 105 años y seguir haciendo películas. También reconoce que a medida que pasan los años le pone más interés y más amor a la familia. Y que no le importa quedar mal en la pantalla. Bueno, en realidad yo creo que este caballero es de otro planeta.

Servidor, desde estas pantallas, ya se ha hecho eco de algunas de sus producciones como Mula (2018) o Golpe de efecto (2012). Y hoy, para celebrar el cumpleaños de Harry el sucio, me voy a referir a Sully (2016), otra de sus más trepidantes historias basada en hechos reales.

Para empezar, Clint Eastwood rueda con la misma clase de profesionalismo que le caracteriza este elegante y elocuente drama biográfico; un filme bastante correcto que exhibe el denominado “Milagro del Hudson” a través de los ojos del capitán Chesley Sullenberger.

En esencia, Sully retrata vívidamente las realidades físicas y los elementos humanos envueltos en el dramático aterrizaje (amerizaje) de emergencia de un jet de US Airways en el río Hudson el 15 de enero de 2009, que se narran a través de un largo flashback.

Así las cosas, la película número 35 de Clint Eastwood como director es también -con 96 minutos- la más corta de su carrera, una duración perfecta para realizar un acercamiento directo a esta tragedia con final feliz.

Filmada nítidamente por Tom Stern en gran parte con cámaras IMAX, y sacando un impresionante provecho de este formato, la cinta se distingue por unos efectos visuales esencialmente impecables que convierten todos los aspectos de la fotogénica catástrofe en algo fascinante de ver.

Por su parte, Eastwood y su guionista Todd Komarnicki han optado por una aproximación en contra de la lógica: retener el vuelo en sí mismo lo máximo posible y centrarse en las consecuencias del accidente, cuando Sully se tortura a sí mismo pensando en que lo podría haber resuelto de forma diferente.

Ciertamente, en ese sentido, es donde la historia cojea más. Pero cuenta con un protagonista de primer orden, Tom Hanks, que optó al Oscar por sexta vez, tras sus trabajos en Capitan Phillips (2013) y El puente de los espías (2015). ¡Ah, no abandonen la sala hasta que terminen los créditos! Gracias, Clint, por tantos años de buen cine.

