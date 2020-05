Alianza Editorial publica ‘A propósito de nada’, autobiografía Woody Allen

¡Mis queridos palomiteros! Alianza Editorial publica hoy ‘A propósito de nada’, autobiografía de Woody Allen. El pasado 9 de marzo informábamos desde estas pantallas del lanzamiento del nuevo volumen, previsto para hoy 21 de mayo, que fuera de nuestras fronteras han llamado Apropos of nothing.

Del trabajo para la edición española y la catalana (ambas en formato papel y quien lo desee también puede adquirirla en versión Ebook) responde el escritor argentino Eduardo Hojman. Por cierto, más adelante la editorial –tiene experiencia en la promoción de libros de cine, como ya hemos constatado– contempla el lanzamiento de la autobiografía en formato audiolibro, con la locución del actor barcelonés Joan Pera, que como sabéis es la voz de Woody Allen en la gran pantalla.

En A propósito de nada, Allen nos relata sus primeros matrimonios: el más precoz con una novia de su adolescencia y luego con la maravillosamente divertida Louise Lasser, a quien es evidente que todavía adora.

También escribe sobre su romance con Diane Keaton, con quien mantiene una prolongada amistad. Y explica su relación personal y profesional con Mia Farrow, con quien realizó varias películas, ahora clásicas, y que terminó con una separación por la que la prensa sensacionalista aún no le ha dado suficientemente las gracias.

Él afirma que fue el primer sorprendido cuando, a sus cincuenta y seis años, inició una relación con Soon-Yi Previn, que entonces tenía veintiuno, y que los condujo a un romance estrepitoso y apasionado y a un matrimonio feliz de más de veintidós años.

Gracias a un texto a menudo hilarante, haciendo gala de una franqueza sin límites, lleno de creativas intuiciones y de bastante perplejidad, un icono americano cuenta su historia, aunque nadie se lo haya pedido.

Según el autor de Scoop (2006), “mis propias hipótesis giran en torno al hecho de que, más o menos a los cinco años, tomé conciencia de la mortalidad y pensé: ah, no, yo no me apunté para esto. Nunca acepté ser finito. Si no os importa, quiero que me devolváis el dinero.

Cuando crecí, no solo la extinción, sino el sinsentido de la existencia, se me hicieron más patentes”. “¿Lo que más envidio? Quisiera haber escrito Tranvía (Un tranvía llamado deseo). ¿Lo que menos envidio? Retozar en una pradera.

Si tuviera que empezar mi vida otra vez, ¿hay algo que haría de manera diferente? No habría comprado ese milagroso cortador de verduras que aquel tipo anunció por la tele. Y, en serio, ¿es verdad que no me interesa dejar un legado?

Ya me han citado antes al respecto, de modo que lo expresaré de la siguiente manera: más que vivir en los corazones y en las mentes del público, prefiero seguir viviendo en mi casa”. “Yo aborrecía la naturaleza y, más que la naturaleza, aborrecía tener un coche. Como me ocurre con todos los objetos mecánicos, nos convertimos inmediatamente en archienemigos. No me gustan los aparatitos.

Además no tengo relojes, tampoco uso paraguas, ni poseo cámaras ni grabadoras y aún hoy necesito que mi esposa configure el televisor. No tengo ningún ordenador, jamás me acerqué a un procesador de texto”.

¿Hay ganas o no hay ganas de leer a Woody Allen en primera persona?

