Alianza Editorial lanza autobiografía de Woody Allen 'A propósito de nada'. El 7 de abril de 2020, Grand Central Publishing (GCP), una división de Hachette Book Group, dará luz a Apropos of Nothing, la autobiografía del escritor, director y actor de cine Woody Allen.

Tras el éxito de sus oscarizadas Annie Hall (dirección y guión original, 1978), Hannah y sus hermanas (guión, 1987) y Midnight in Paris (guión original, 2012), no debe sernos ajeno otro de sus más recientes éxitos, Día de lluvia en Nueva York (2019).

Apropos of Nothing ofrece un repaso completo de su vida, tanto personal como profesional, y describe su labor en películas, teatro, televisión, clubs nocturnos y obra impresa, tanto libros como prensa. En este sentido, vale la pena recordar que Allen escribió para teatro en 1969 Aspirina para dos, que originalmente se tituló Tócala otra vez, Sam (Play It Again, Sam), título que hace referencia a la frase atribuida a Ilsa Lund, personaje al que da vida la actriz sueca Ingrid Bergman en el drama romántico Casablanca (Michael Curtiz, 1942), pero que la actriz jamás pronunció.

En este corte de vídeo de Aspirina para dos, el actor José Luis Panero encarna a Bogart.

Alianza Editorial lanza autobiografía de Woody Allen ‘A propósito de nada’ el próximo 21 de mayo

Tres años más tarde, en 1972, Woody Allen encargó al cineasta estadounidense Herbert Ross una versión para cine, en formato de largometraje, que se tradujo en Sueños de un seductor, si bien es cierto que el oscarizado director no quedó satisfecho con el resultado definitivo. Volviendo a su autobiografía, Allen también habla de sus relaciones con familiares y amigos, y de los amores de su vida.

Apropos of Nothing se publicará esta primavera en Francia, Alemania, Italia y España, y posteriormente en otros países de todo el mundo. En España, con el título de A propósito de nada, Alianza Editorial –de quien ha hemos hablado en otras ocasiones– publicará dicha autobiografía, que ha adquirido los derechos de la traducción al castellano a nivel mundial y la pondrá a la venta el 21 de mayo.

