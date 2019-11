¡Mis queridos palomiteros! ‘El Irlandés’: Martin Scorsese padrino del crimen organizado. El próximo 15 de noviembre llega a las salas de cine comerciales este esperado, y para algunos ya aclamado filme, dirigido por el oscarizado director neoyorkino de 76 años, Martin Scorsese (Infiltrados, 2006).

De su distribución en salas se encarga Tri Pictures. Eso sí, las plataformas digitales no quieren quedarse al margen y Netflix la estrenará el día 27 de este mismo mes.

Puede decirse que El irlandés forma parte de la saga épica sobre el crimen organizado en Estados Unidos durante la época de la post-guerra, vista a través de los ojos del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Frank Sheeran, un buscavidas y asesino a sueldo que trabajó junto a algunas de las figuras más notables del siglo XX.

A través de varias décadas, la película relata uno de los grandes misterios sin resolver de la historia americana, la desaparición del legendario Presidente del Sindicato, Jimmy Hoffa, y ofrece un viaje a través de los entresijos del crimen organizado: su funcionamiento interno, rivalidades y conexiones con las principales corrientes políticas.

Con el permiso del icónico filme Joker (Todd Phillips), puede que estemos ante la obra maestra del cine de 2019.

Tal vez sea la película que acapare la mayor parte de los premios Oscar el año que viene. Y no sólo porque cuenta con un reparto de estrellas, próximo a los 80 años –Robert De Niro (76), Al Pacino (79) y Joe Pesci (76)-, sino porque explora de nuevo, con habilidad pasmosa y sin repetirse, el mundo que Scorsese conoce mejor, es decir, el de la delincuencia, como quedó ya acreditado en Taxi Driver (1976), Uno de los nuestros (1990), Casino (1995), Gangs of New York (2002) e Infiltrados (2006).

El irlandés es puro cine negro de casi 3 horas y media de duración -no en vano vuelven a ponerse de moda las películas de larga duración como la aclamada historia china de Wang Xiaoshuai, Hasta siempre, hijo mío, que se va a las 3 horas-, que podríamos definir como epopeya sobre la bajada a los infiernos del épico cineasta, que ha costado la friolera de 144 millones de euros.

Han pasado diez años desde que Scorsese y De Niro tuvieran la primera reunión con el autor de la novela, Charles Brandt, en que se basa la película, I Heard you paint houses, pasando por un largo proceso de desarrollo que llevó al director a hacer otras tres películas en el camino.

Pero gracias a la espera, la tecnología permitió que el director jugara con los efectos especiales de manera magistral, quitando o añadiendo años en los rostros de sus protagonistas para contar la historia a lo largo de varias décadas, con un De Niro que parte de los 24 a los 80 años, asunto que es cortesía de la empresa ILM (Industrial Light Magic).

El irlandés, que podemos considerar ya una enciclopedia del crimen organizado, cuenta con un guionista de excepción, Steven Zaillian, responsable de Despertares (Penny Marshall, 1990) o La lista de Schindler (Steven Spielberg), drama real por el que recibió un Oscar.

En El irlandés, drama inquietante y conmovedor, cada intérprete del trío protagonista se luce, pero sin individualismos, hasta alumbrar la pureza del cine clásico, con sus colores y texturas.

Sin embargo, los secundarios entran y salen molestos con sus vidas sin importarles mucho sus motivaciones. Al tiempo, hay demasiadas escenas donde los actores principales se dirigen al espectador, así como las voces en off resultan algo cargantes al estilo de Uno de los nuestros.

No obstante estos “peros” apenas ensombrecen la grandeza y la personalidad con que Scorsese maneja el drama. Casi como si fuera el Don de El Padrino (1972). Impecable.