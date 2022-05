LA VIDA ES BELLA - La llama Viva

El pueblo ruso se lo traga todo. Putin sale a la calle al frente de un desfile impresionante para celebrar la victoria de la invasión de los nazis que ocuparon territorio ruso después de la Segunda Guerra Mundial. Nada dice de la invasión a Ucrania, nada de los miles de refugiados que han tenido que huir de su país con lo puesto, de los pueblos arrasados por sus bombas, de los miles de muertos y heridos, en su desfachatez echa la culpa a la OTAN y el pueblo ruso se lo traga todo y el que protesta, a la cárcel o a Siberia.

En España el gobierno destituye a Paz Esteban, que estaba al frente del CNI; no habla de destitución sino de sustitución la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene enfrente a toda la izquierda y a los independentistas catalanes.

Se desata la mayor ofensiva sobre Odesa.

En Salou un padre asesina a su hijo de treinta y seis años.

Por primera vez en 59 años la reina de Inglaterra no preside la apertura del Parlamento; se alude a un problema de movilidad.

En Mariupol los sodados Ucranianos están atacando con fuerza destrozando tanques rusos. Algunos periodistas rusos atacan a Putin por la guerra de Ucrania enfrentándose a seis años de cárcel.

El presidente Sánchez en el caso de las escuchas, no convence ni a sus socios ni a la oposición al declarar que es evidente que ha habido un fallo en la seguridad del gobierno.

Respecto al aborto, que es el tema recurrente para la izquierda, ésta propone que sea libre hasta los seis meses y que no necesiten las menores el permiso de los padres.

La madre Teresa de Calcuta decía:

“La vida es bella, admírala

La vida es bella, cuídala. La vida es amor, gózala…”

