La escuela de periodismo - La llama Viva

Estaba en la calle Zurbano. Era un chalet de tres plantas y el Director General de Prensa, Juan Gómez Aparicio, la mimaba como si fuera su hijo.

Cada vez que venía algún personaje importante a España, nos organizaba una rueda de prensa para que pudiéramos hacerles una entrevista: artistas, políticos, escritores…, yo aprovechaba esta circunstancia para publicarlo luego en el periódico Baleares de Mallorca e incluso en el diario Pueblo que dirigía Emilio Romero.

Me pagaban poco, pero con ese dinero completaba lo que me mandaban de casa.

Enseguida me hice amiga de Consuelo Prat. Congeniamos muy bien. También estaba en nuestro grupo Tico Medina y Luis María Ansón. Entre clase y clase a mitad de mañana nos reuníamos en un bar que había cerca y nos tomábamos unos bocadillos de calamares riquísimos….

Entre los profesores recuerdo a Chillón, Julio Fuertes, Victoriano Fernández Asís, Mostaza, Aguinaga etcétera, pero sobre todo a un profesor que había estudiado derecho en el Colegio de los Españoles de Bolonia. La carrera duraba tres años. Luis María Ansón organizaba reuniones clandestinas para apoyar la vuelta de don Juan y traer la monarquía a España. Recuerdo que Consuelo y yo entrabamos en el local saltando por una ventana….

Al terminar la carrera mi amiga se casó y se marchó a la Polinesia. Allí tuvo dos hijos y cuando volvió a España Luis María Ansón, que ya era Director de ABC, la nombró Directora de la Revista Blanco y Negro, en la que yo tenía una columna semanal. A los pocos años tuvo que dejarlo, un tumor maligno se la llevó, no quería morirse por no dejar a su familia, Alfonso su marido y sus hijos tuvieron que decirle: “mamá no te necesitamos, vete ya” y cerró los ojos, unos ojos preciosos, azules que siempre sonreían alegres, llenos de vida.

En el salón de mi casa tengo su fotografía, detrás de la ventana el cielo, como un arco iris de colores nos espera….

Share and Enjoy !