Un fin de semana de pura acción: Jugamos con "Call of duty: Black ops 6" y "Sonic X Shadow: Generations" - gameLover

También revisamos «Ys X: Nordics», que llega a occidente un año después de su lanzamiento original con una original propuesta RPG de exploración naval.

Call of duty: Black ops 6

¡Hola, gameLover! Sabíamos de sobra que este mes de octubre prometía en cuanto a lanzamientos en videojuegos se refiere, con una exagerada acumulación de títulos triple A como el que hoy abre nuestro repaso semanal. Antes de llegar al final del mes -y de que llegue el también muy esperado «Dragon age: The veilguard»– es el momento de darle la bienvenida a una nueva entrega de la saga «Call of duty», que los fans estaban esperando ansiosamente. Sobre todo después del mazazo que supuso el lanzamiento de «Modern warfare III» el año pasado, que no cumplió con las expectativas de la comunidad al presentar una campaña desastrosa y un multi basado en mapas reciclados de sus anteriores entregas.

Un año después, con todas las esperanzas depositadas en este «Black ops 6» que recibimos hoy, sus jugadores tienes muchas ganas de enfrentarse a esta nueva entrega de la aclamada serie que nos ofreció su último epsiodio en 2020 con un «Cold war» que dejó un muy buen sabor de boca. La espera ha terminado y aquí nos encontramos con un videojuego que nos promete una apasionante campaña llena de acción y conspiració, la posibilidad de regresar a la isla de Liberty Falls para acabar con las interminables oleadas de zombis y, por supuesto, de enfrentarnos a amigos y jugadores de todo el mundo con un frenético modo multijugador que incluye el regreso de mapas clásicos y una gran cantidad de inéditos desde el primer día, intentando arreglar así los errores cometidos con la anterior entrega de la franquicia.

«Call of duty: Black ops 6» no se anda con chiquitas a la hora de presumir de unos gráficos de infarto y de físicas sin precedentes en la saga, buscando un equilibrio visual entre lo real y lo hiperreal mientras se compara con cualquier producción cinematográfica de acción de 2024. Además, la franquicia introduce una de las novedades más interesantes en esta nueva entrega: el omnimovimiento, un sistema de control del personaje que eleva el juego a un nuevo nivel permitiendo por primera vez que los jugadores podamos esprintar y deslizarnos, combinándolo con la posibilidad de girar en cualquier dirección -360 grados- mientras estamos tumbados en el suelo, ofreciéndonos así la experiencia más pulida hasta la fecha, con una libertad de movimientos y una flexibilidad táctica sin precedentes.

Como cada entrega anual de «Call of duty», este este «Black ops 6» tiene mucho contenido que ofrecer, empezando por su campaña, que nos sitúa después de los acontecimientos de «Black ops: Cold war» mientras no devuelve a la década de los 80 mediante efectivos flashbacks vinculados al memorable «Black Ops II», publicado en 2012 y muy querido por los fans. La acción actual nos lleva a principios de los 90 durante un período de transición y agitación en la política mundial, en pleno conflicto de la guerra del golfo y marcados por el fin de la guerra fría, con el surgimiento de Estados Unidos como única superpotencia. Como puedes comprobar, su trama nos presenta un thriller de espionaje a través una historia compuesta por conspiraciones gubernamentales y traiciones, repleta de una profunda y variada cantidad de misiones que nos llevarán por todo el mundo -desde la exigente Tundra rusa, pasando por el vasto desierto de oriente medio, hasta el sur de Europa y Estados Unidos- junto a una jugabilidad de sigilo que mezcla acción a raudales y los ya habituales giros de guion de la serie, que también está acompañada de sus ya características, épicas e increibles escenas cinematográficas.

Este modo para un solo jugador nos trae de vuelta al veterano Frank Woods como hilo conductor de la historia. Después de las terribles secuelas que le dejó su archienemigo Raúl Menéndez, este héroe tiene que adaptarse a su nuevo papel dentro de la CIA. Junto a él, conocemos nuevas caras como la de Troy Marshall -su protegido-, que ya se ha forjado una gran reputación hasta convertirse en un metódico líder de fuertes convicciones y una brújula moral intachable. Cuando ambos se ven envueltos en una operación que sale mal, son suspendidos del servicio y se ven obligados a trabajar en la sombra para acabar formar un nuevo equipo formado por agentes fuera de la ley, como Felix Neumann -un genio de la técnica- y Sevati Dumas -una misteriosa asesina- para ofrecernos una interesante combinación de nuevos personajes y viejos conocido a los que también se suma el infame Russel Adler -que nos hará dudar de su lealtad y no sabremos si es un aliado o un nuevo y temible enemigo-. además de la de la agente de la CIA Jane Harrow.

Pasamos del juego en solitario a la experiencia multijugador de «Black ops 6», que nos presenta 16 mapas totalmente nuevos -12 principales 6C6 y 4 de tipo strike que se pueden jugar como 2C2 o 6C6- desde el día de su lanzamiento- y entre los que destacan «Vault», «Protocol», «Lowtown», «Red card», «Vorkuta» o «Skyline», aunque también revisitar mapas clásicos como el legendario «Nuketown». Como puedes comprobar con este movimiento, de lo que se trata aquí es de ofrecer a los jugadores un equilibrio entre las nuevas y las viejas experiencias para que exista una variedad a gusto de todos. A este hecho hay que sumarle la disponibilidad de modos de juego clásicos y opciones de personalización del jugador que buscan que esta entrega se convierta en la experiencia multijugador definitiva.

Se trata de un multi frenético y lleno de novedades jugables marcadas por el regreso de los tradicionales prestigios -el favorito de los aficionados-, que nos permiten la posibilidad de reiniciar el nivel de nuestra arma a cambio de recompensas exclusivas. Al ya mencionado sistema de omnimovimiento -que también implica nuevas funciones inteligentes y la posibilidad de doblar esquinas-. También regresa el modo teatro para que puedas revivir tus mejores momentos como héroe de acción desde cualquier ángulos y una nueva opción para ajustes el HUD a nuestro gusto -incluida la posibilidad de mover el minimapa y eliminar algunos de sus elementos para conseguir una interfaz más limpia-. Como ya es habitual, tampoco contaremos con límites a la hora de jugar con amigos o desconocidos, ya que «Call of duty: Black ops 6» ofrece una compatibilidad multiplataforma total para permitirnos enfrentarnos a jugadores de todo el mundo independientemente de la plataforma que estén utilizando.

Terminamos este exhaustivo repaso a las características del videojuego con el mítico modo «Zombies», otro de los favoritos de la comunidad, que nos permite reunir a nuestros amigos en un equipo de hasta cuatro jugadores para hacer frente a las interminables y desafiantes oleadas de muertos vivientes en las que la cosa se pone cada vez más difícil. Acaba con estas terroríficas criaturas a través de la interesante experiencia cooperativa que nos propone este modo de juego, en el que nuestro objetivo es sobrevivir mientras nos enfrentamos a hordas de zombis y completamos los objetivos comunes del equipo. A medida que vayamos acabando con ellos, desbloquearemos nuevas armas, mejoras y secretos en cualquiera de los 2 mapas de lanzamiento -«Liberty Falls» y «Terminus»-, aunque contaremos con nuevos mapas que estarán disponibles más adelante. A este modo también regresan elementos como las gooble gums -que permiten una personalización total de las armas y del progreso global- y contamos con un nuevo sistema de aumentos -que nos permite desbloquear 3 mejoras mayores y otras 3 menores para cada perk, mod de munición y mejora de campo-. Además, puedes desbloquear aumentos adicionales -hasta el nivel 100- para personalizar tu estilo de juego y puedes elegir jugar en la perspectiva en tercera persona, además de modificar por primera vez los elementos de la interfaz de usuario, como las barras de vida de los enemigos y el daño infligido.

Esta renovada experiencia «Zombies» le da continuidad a la aterradora narrativa del éter oscuro que propone el equipo de Treyarch para ofrecernos el gameplay más dinámico hasta la fecha mientras nos sitúa en 1991, una década más tarde de los los acontecimientos vividos en «Black ops: Cold War». La historia sigue adelante después de que el equipo Requiem, liderado por la CIA, lograra cerrar el último portal dimensional, desterrando a sus habitantes de regreso al paisaje infernal del que provienen. Ahora, después de estar encarcelados durante más de cinco años en una ubicación encubierta remota en el mar de Filipinas, los antiguos miembros del equipo, que han sufrido importantes cambios mentales y físicos. protagonizan una audaz fuga ayudados por la inesperada llegada de una misteriosa contrabandista y de un antiguo adversario. Desafortunadamente, su intento de escapar de la isla Terminus coincide con otro caótico brote dimensional. ¡Pinta fenomenal!

Por cierto, por primera vez en la historia de «Call of duty», los jugadores de la comunidad Xbox podemos jugar a esta nueva entrega en nuestra consola o PC de manera gratuita e ilimitada desde el día de su lanzamiento gracias a la suscripción Xbox Game Pass (modelos Ultimate y PC Game Pass), que también suma a su catálogo la experiencia de dos míticas entregas de la franquicia: «Modern warfare III» (2023) y «Warzone» (2020), que se pueden ejecutar en cualquier dispositivo a través del sistema Xbox Cloud Gaming, incluyendo dispositivos móviles, televisores smart TV de Samsung, dispositivos Amazon Fire, en Meta Quest y más, abriendo nuevas formas de jugar a un lanzamiento tan importante como este como nunca antes.

Treyarch y Raven · Activision

25 de octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Sonic X Shadow: Generations

Si «Sonic: Origins» y «Sonic: Frontiers» sirvieron como excusa para celebrar el 30 aniversario de la franquicia «Sonic the hedgehog» hace un par de años, también tenemos que remontarnos a 2011 para recordar el lanzamiento de «Sonic: Generations», que fue publicado originalmente en PS3, Xbox 360, Nintendo 3DS y PC para celebrar los 20 años del erizo en el mundo de los videojuegos. Este título representó el resurgir de la mascota de SEGA después de una mala racha de lanzamientos en el que la calidad de la saga se vio comprometida, marcando así el inicio de una nueva era encabezada por otros títulos de calidad como fueron el excelente «Sonic: Colours» (2010), el nostálgico «Sonic: Mania» (2018) o el innovador «Sonic: Superstars» el año pasado, que marcó un nuevo rumbo 2D en la serie, entre muchos otros.

Ahora, aquel «Sonic: Generations» que tan buenos recuerdos nos produce, se transforma en «Sonic X Shadow: Generations» para formar parte de la celebración de «Fearless: Year of Shadow», un evento con el que SEGA ha querido ensalzar la importancia del personaje de Shadow en la franquicia otorgándole todo el protagonismo en este 2024 a través de la remasterización de este icónico videojuego y también en «Sonic 3: La película», que se estrenará el día de Navidad en nuestro país. De esta manera, el eterno rival de Sonic se convierte en el centro de atención para afrontar un nuevo desafío que sirve para complementar todo lo que ya supuso este título en la saga hace 13 años y darle una nueva visión oscura para que los fans nos enfrentemos a un reto aún mayor. ¡Vamos a descubrir de qué se trata!

«Sonic X Shadow: Generations» nos devuelve aquella soñada experiencia que combinaba lo mejor de los mundos del Sonic clásico y el moderno para sumar a un tercer protagonista en la ecuación. Al margen de ofrecernos todo el contenido del videojuego original, el personaje de Shadow the hedgehog aporta una campaña inédita para darle forma a una nueva historia que se desarrolla paralelamente a los acontecimientos que ya nos narraba esta entrega, ofreciénonos una serie de contenido extra junto a las obvias (aunque no demasiado ambiciosas) mejoras visuales que forman parte del proceso de remasterización. La acertada mezcla de niveles en 2D y 3D sigue patente en esta extensión del mundo de Shadow a través del poderoso Black Doom, un viejo enemigo del erizo negro que regresa con la intención de acabar con todo, por lo que nuestro protagonista debe viajar al pasado, hacer frente a los recuerdos y sacar a relucir sus oscuros poderes con el objetivo de salvar el mundo.

Shadow sigue evolucionando en la saga para darlo todo contra esta nueva amenaza mientras lucha contra los enemigos y supera los auténticos desafíos de plataformas que plantea esta entrega, en la que puedes seguir surfeando como nunca, sobrevolando todos los obstáculos que se antepongan ante ti y controlando el tiempo y el espacio con el regreso de la técnica chaos control, asociada a los poderes de las chaos emeralds. Revive los icónicos niveles de Shadow -al igual que Sonic lo hace en la división de «Sonic: Generations» a través de zonas emblemáticas como son Green hill, Chemical plant, Sky sanctuary, Speed highway, City escape o Seaside hill- para acelerar a través de los alucinantes escenarios que Black Doom ha manipulado.

Aquí nos encontramos con un nuevo espacio blanco que representa la zona central del videojuego -al igual que en la propuesta original- y que nos servirá para llevarnos a las distintas zonas que podremos revisitar en esta nueva aventura que lleva por título «Shadow: Generations». Ambas funcionan por separado pero están conectadas entre sí para ofrecernos la experiencia definitiva de este capítulo que ahora ofrece restablecer la línea temporal después de intentar frustrar los maléficos planes de Black Doom. Enfréntate a los nuevos poderes de Shadow y sigue explorando su mundo para desentrañar nuevos secretos a través de los objetos coleccionables, más contenido adicional y, por supuesto, nuevas escenas cinemáticas que nutren la historia de Shadow y Gerald y Maria Robotnik, que se amplía por primera vez desde su presentación en «Sonic adventure 2».

«Sonic x Shadow: Generations» también cuenta con un episodio especial llamado «Orígenes sombríos» que se ha ido descubriendo previamente al lanzamiento del videojuego. Esta escena cinemática de 14 minutos de duración nos sirve como prólogo para adentrarnos en el trágico pasado del personaje, que debe enfrentarse a sus orígenes mediante un episodio lleno de angustiosas pesadillas de conflicto y pérdida. Su amiga de la infancia, Maria Robotnik, el fuego cruzado entre sus aliados y el Dr. Eggman, Rouge y Omega… Todo forma parte de esta recapitulación de aontecimientos que busca ubicarnos en la historia de Shadow, que busca respuestas en GUN -la organización militar que tanto daño le ha hecho en el pasado-, que ahora es su único obstáculo su objetivo y él. ¡A por la colonia espacial ARK!

Completan la propuesta un par de nuevos minijuegos que te ofrecen la oportunidad de rescatar a los Chao de cada zona y la posibilidad de conseguir la mayor puntuación en el pinball de Casino night, además de permitirnos visitar el museo, que aquí se ha ampliado para hacernos disfrutar de nuevas ilustraciones y más piezas musicales de su banda sonora, convirtiéndo en la enciclopedia audiovisual definitiva de la saga donde poder rememorar toda su historia. Se trata de todo un detalle para los fans que pueden elegir entre distintas ediciones del videojuego, conformadas por su versión estándar y la deluxe, que nos ofrece una serie de ventajas como son una apariencia y un nivel extra para Shadow -basado en «Sonic 3: La película» y que llegará el 12 de diciembre-, la apariencia de Terios inspirada en el Shadow original, el libro de arte digital y un paquete extra de música, además de puntos de habilidad para «Sonic Generations». Por cierto, las versiones para las consolas PlayStation cuentan con una bonificación exclusiva en forma de animaciones extendidas del prólogo con escenas eliminadas. ¡Todo un detalle!

Aquí no hay mucho margen para la duda: si eres fan de Sonic y su universo, «Sonic X Shadow: Generations» se convierte en un título imprescindible para ti incluso si ya tuviste la oportunidad de jugar en su día a la propuesta original. No solamente representa la remasterización de una de las mejores entregas de la saga, también nos regala una aventura completamente nueva que multiplica su extensión por dos para devolvernos a un Shadow que, a pesar de que no estuvo a la altura con el lanzamiento de su videojuego en solitario –«Shadow the hedgehog» (2005)-, aquí se redime protagonizando una interesante historia que tiene de todo: desde una divertida y profunda jugabilidad apoyada por unos controles que están más pulidos que nunca, hasta unos épicos enfrentamientos que nos proporcionan plena satisfacción frente a unos enemigos que evidentemente superiores a los de la propuesta individual de Sonic. Ya estamos deseando conocer el próximo paso en el camino de la franquicia, pero de momento estamos ante emocionante, espectacular y completa propuesta que va a saciar las ganas de erizo antes de la llegada de su tercera entrega cinematográfica y del próximo videojuego, que parece estar relacionado de alguna manera con «Sonic: Heroes», otro grande de la saga. ¡Pronto lo descubriremos!

Sonic X Shadow: Generations

Sonic Team · SEGA · PLAION

25 de octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Ys X: Nordics

Terminamos nuestro repaso a las novedades en videojuegos de esta semana con «Ys X: Nordics», la penúltima entrega de la popular saga RPG de acción que, por fin, ha llegado a nuestro país. Su lanzamiento original se produjo en Japón hace poco más de un año, publicándose en PS5, PS4 y Nintendo Switch para ahora, 13 meses después, hacer su entrada también a occidente sumando un port para PC. La acción del nuevo episodio de esta longeva franquicia nos traslada cronológicamente a los hechos acontecidos entre «Ys II: Ancient Ys vanished: The final chapter» (1988) y «Ys: Memories of Celceta» (2014) para seguir las hazañas de nuestro protagonista, que conoce a una guerrera del mar para adentarse juntos en un interesante conflicto local.

Este viaje para un solo jugador transcurre en unas islas septentrionales conocidas como el golfo de Obelia, en la que el joven aventurero Adol Christin se cruza con el pueblo marinero de los normandos para involucrarse involuntariamente en un conflicto en el que están implicados sus habitantes y unos seres aparentemente inmortales que son conocidos como los Griegr. Junto a una nueva aliada, la pirata normanda Karja Balta, nuestro héroe debe surcar las aguas de un mar infinito lleno de aventuras y descubrimientos mientras consultamos los mapas marítimos y participamos en batallas navales contra los barcos enemigos.

En este título nos encontramos con un Adol visiblemente más joven que en otras entregas de la saga debido a la ubicación del título en la línea temporal de la franquicia, donde sigue buscando emocionantes aventuras que llevar a cabo. En esta en concreto contamos con estos dos personajes que ven unidos sus destinos por circunstancias inesperadas, obligándoles a trabajar juntos para salvar el mundo. El videojuego cuenta con un sistema que te permite alternar entre el control y la acción de ambos protagonistas de manera individual, pero también te permite unir sus fuerzas y talentos de forma conjunta y puntual para combinar sus habilidades y así derrotar a los enemigos de más calado, acumulando más energía para desatar ataques devastadores.

«Ys X: Nordics» nos ofrece la oportunidad de enfrentarnos a un emocionante y ágil combate a través de una conmovedora historia en la que nuestros dos protagonistas deben buscar la manera de deshacer los lazos místicos que les ha unido. Para ello cuentan con el misterioso poder del maná, que les proporciona las habilidades necesarias para superar los desafíos a los que se van a enfrentar a lo largo de nuestra partida. Igual de interesante es el sistema de exploración naval, que nos sube a bordo del velero Sandras para llevar la exploración a otro nivel a través de viajes por el océano, batallas navales y visitas a islas inexploradas. donde también nos esperan nuestros futuros aliados.

«Ys X: Nordics» llega un año tarde y, a pesar de contar con todo este tiempo de margen, sin estar localizado a nuestro idioma. Ya no hablamos del doblaje -donde estamos ac0stumbrados a escuchar los diálogos en japonés o inglés, como es el caso-, sino de sus textos -que solo están disponibles en inglés y en francés-. Si para ti esto no es un problema, estás ante una propuesta que te trae de vuelta la esencia de aquellos JRPGs clásicos que son menos conocidos en el género, con un enorme mundo abierto repleto de misiones secundarias, tesoros y decenas de secretos por descubrir. Su particular enfoque marítimo, la exploración de las islas y los enfrentamientos, que resultan muy refrescantes, son algunos de sus puntos fuertes junto a un sistema de combate que está lleno de acción y es tan divertido como exigente. No podemos olvidarnos de sus entretenidas fases de navegación -que suponen un un soplo de aire fresco en la franquicia-, ni de su trama -que podría estar algo más aprovechada-; sin embargo, el resto de contenido que ofrece el videojuego lo complementan y lo completan hasta ofrecernos una propuesta global ques se convierte en una opción a tener en cuenta si eres fan del género y estás dispuesto a invertir unas cuantas horas de tu tiempo, ya seas un fiel seguidor de la saga o un recién llegado a la franquicia.

«Ys X: Nordics»

Falcom · NIS · BANDAI NAMCO

25 de octubre · PS5, PS4, Nintendo Switch y PC

