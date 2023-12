"Call of duty: Modern warfare lll" reina en noviembre junto al nuevo capítulo de la saga "Like a dragon" - gameLover

«Like a dragon: Gaiden / The man who erased his name» se presenta como un spin off de la saga mientras llega su esperadísima octava entrega, a la vez que disfrutamos de otro sonado regreso en el mundo de los videojuegos: El de Conrad Hart en la secuela del mítico «Flashback».

Call of duty: Modern warfare lll

¡Hola, gameLover! La histórica franquicia de videojuegos «Call of duty» acaba de cumplir 20 años y lo celebra con el reciente lanzamiento de «Call of duty: Modern warfare III», que nació con la idea de ser un contenido descargable y acabó desarrollándose como una secuela independiente a «Modern warfare II», para lo bueno y para lo malo. Su trama nos sitúa inmediatamente después de los eventos de su anterior entrega, permitiéndonos continuar su viaje, progresión e historia, permitiéndonos disfrutar de una campaña llena de acción y nuevas misiones con combate abiertos y libres, ofreciendo al jugador más opciones que nunca.

Disfruta de una experiencia multijugador de primera clase que celebra el mayor legado de la serie «Modern warfare», incluyendo los 16 mapas remasterizados de la versión de 2009 -que se han actualizado con nuevos modos y características de juego- y 12 mapas principales más en el modo 6 contra 6 que impulsarán las temporadas que están por llegar. Aquí y por primera vez, puedes formar equipo con otros pelotones y luchar contra enormes hordas de muertos vivientes en el modo «Modern warfare: Zombies» más grande de la saga, que cuenta con una nueva historia, misiones, características y una gran cantidad de secretos por descubrir.

En esta secuela directa de «Modern warfare II», el capitán Price y la fuerza operativa 141 se enfrentan a la amenaza definitiva: El ultranacionalista Vladimir Makarov extiende su dominio por todo el mundo, obligándonos a luchar como nunca antes. Aquí combatir significa tomar decisiones, utilizar nuestro armamentos de manera completamente táctica y planificar los diferentes caminos que nos plantea cada operación a lo largo de una campaña emocionante -y también muy intensa debido a su escasa duración-, que introduce misiones de combate abiertas con un mayor énfasis en las elecciones del jugador.

Estas nuevas misiones de combate son una emocionante innovación para la campaña de este «Call of duty», ofreciendo numerosas opciones adicionales, como por ejemplo las técnicas de sigilo, que te permiten emprender una misión de combate con un enfoque sin luz, utilizando solo las gafas de visión nocturna y las armas con silenciador, pasando completamente desapercibido para tus tus adversarios, que ni se enterarán de que has estado allí. También cuentas con la opción de convertirte en todo un temerario yendo a saco con explosiones ruidosas y tirando de repertorio mientras te pones placas de blindaje adicionales en el torso y atacas a todos tus objetivos de frente mientras maniobras con una completa flexibilidad a través de amplias zonas de operaciones que te permitirán acercarte a tus objetivos desde múltiples ángulos. Tú eliges cómo afrontar cada misión.

El modo multijugador de «Call of duty: Modern warfare III» nos trae de vuelta los mapas de su edición 2009 mediante una meticulosa actualización que presta atención a la autenticidad y los aspectos de los mapas que los hicieron tan populares y que han sido renovados para actualizarlos a la jugabilidad de 2023. Aquí se mantiene intacta su autenticidad para incorporar las últimas novedades en tecnología, jugabilidad, modos, contenidos y mucho más, además de enormes entornos que se componen de tres mapas de batalla completamente nuevos, ubicaciones a gran escala donde puedes combatir en dos modos de juego que regresan a la franquicia -«Guerra terrestre» e «Invasión»-, que dan paso a un un mapa de guerra único y colosal.

El modo «Zombies» también regresa planteando un mundo abierto completamente nuevo en el que, por primera vez, puedes formar equipo con otros pelotones para sobrevivir y luchar contra enormes hordas de muertos vivientes en el mapa más grande de la historia. «Modern warfare: Zombies» narra una envolvente historia sobrenatural de estas criaturas oscuras que está ambientada en el universo del videojuego para enfrentarte a misiones de distintas regiones y con una dificultad creciente. Prepárate para una experiencia de supervivencia JcE centrada en la extracción y en mundo abierto que te presenta a algunos de los mayores adversarios de la historia de la franquicia.

«Call of duty: Modern warfare III» ha sorprendido, pero no precisamente para bien… Es verdad que corrige todos los problemas del año pasado en «Modern warfare II», ofreciendo el que tal vez sea uno de los mejores sistemas de jugabilidad de la saga, pero este nuevo capítulo de la serie no se siente realmente como una nueva entrega, ya que su lanzamiento está completamente empañado por esa etiqueta de DLC que se le otorgó en su momento y porque se ha quedado atrás en muchos otros aspectos.

Como decía, tiene algunos elementos a su favor, con una experiencia muy placentera en cuanto a la jugabilidad, que es ágil, fluida y veloz; pero como «Call of duty» no nos trae demasiadas novedades, siendo la mayoría de ellas elementos reciclados de anteriores entregas. Mantiene un cierre de la campaña -que, por cierto, nos ofrece unas secuencias cinemáticas de otro mundo, una maravilla a escala gráfica- que es un auténtico desastre que no hay por dónde cogerlo, desaprovechando completamente el rol del villano. Rematamos con unos mapas multijugador que ya nos suenan demasiado y con una falta de intensidad en el modo zombis que no son dignos de una franquicia. Una oportunidad perdida que esperemos que no marque el nuevo rumbo de la saga en el equipo de Xbox.

«Call of duty: Modern warfare lll»

Sledgehammer Games y Infinity Ward · Activision

10 de noviembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Like a dragon: Gaiden / The man who erased his name

Con la llegada de «Yakuza: Like a dragon» en 2020 y coincidiendo con el lanzamiento de la nueva generación de consolas, SEGA ya nos estaba desvelando el gran cambio que tenía preparado para una de sus franquicias estrella. De esta manera, la saga «Yakuza» pasa a llamarse «Like a dragon» en occidente para acercarse a su nombre original en Japón y así unificar los futuros títulos de la marca bajo un mismo paraguas. Hace unos meses se producía el primer movimiento bajo este nuevo efecto con el anuncio de dos nuevos videojuegos: «Like a dragon: Infinite wealth», que llegará el 26 de enero y que actúa como octava entrega principal, y este «Like a dragon: Gaiden / The man who erased his name», que se presenta como un spin off centrado en el el protagonista original de la serie, Kazuma Kiryū-, y que ya tenemos entre nosotros.

Esta nueva entrega de «Like a dragon» aúna la acción, la aventura y las peleas en los barrios de Sotenbori y Yokohama., en las que Kazuma asume la la apariencia de un agente secreto. Para los que se adentren en la franquicia por primera vez, tienen que saber que él es un antiguo yakuza que fingió su propia muerte y abandonó su nombre para proteger a su familia pero ahora hay alguien misterioso que vuelve a meterlo en problemas, por lo que debe dejar de esconderse para vivir un nuevo capítulo de su historia.

Prepárate para vivir una nueva aventura de la saga, que llega acompañada de esas icónicas características que han forjado su propia personalidad desde el lanzamiento de la franquicia en 2005. Aquí tendrás que embarcarte en una apasionante historia a través de cruentos combates en las este par de animadas localizaciones llenas de personajes y actividades emocionantes. Borra tu pasado para proteger tu futuro mediante un sistema de combate definitivo con el que podrás luchar con dos impactantes tipos de estilo. Cambia dinámicamente entre ellos para vivir unos impactantes combates cuerpo a cuerpo.

Usa el estilo yakuza para que tus enemigos tiemblen de terror ante los salvajes movimientos de nuestro protagonista y usa su fuerza y elegancia a partes iguales, o sube de nivel con el estilo de agente, que propina ataques con gran velocidad y precisión, además de permitirte usar una gama completa de dispositivos de alta tecnología, como cables electrificados para aturdir a los enemigos o dispositivos para hacerlos saltar por los aires. Como puedes comprobar, se trata de una experiencia inmersiva en el mundo de «Like a dragon», que te ofrece una gran variedad de situaciones como solo esta saga sabe hacer: Lucha en la arena del coliseo del castillo, canta nuevas canciones de karaoke, disfrutar de un club de hostess de imagen real o participa en las carreras de pocket circuit.

Kazuma Kiryū utiliza el nombre en clave de Joryu en esta nueva entrega que puedes disfrutar de manera independiente, ya seas un jugador experimentado en la franquicia «Yakuza» o un recién llegado, ya bajo el nombre de «Like a dragon». Se trata de un capítulo ideal para iniciarse en la serie -que tendrá continuidad en un par de meses con «Infinite wealth»-, así que aprovecha para empaparte en su historia y antes de afrontar un reto tan colosal como el que se viene.

Aquí lo que importa es el viaje, la exploración y las actividades que lleves a cabo, con las que aumentarás tu valoración en la red de Akame. Puedes pasarte por la boutique para cambiar de estilo, jugar a las máquinas de regalos para llevarte figuritas como premios, hacerte fotos y selfis para documentar tu aventura con el modo foto o visitar el «Club SEGA» para poder jugar a videojuegos clásicos como «SEGA racing classic 2» -que podemos jugar en consola por primera vez- o «Fighting vipers 2». Pero lo más importante es saber elegir tu modo de lucha en cada encuentro, con el estilo agente para hacer uso de armas y dispositivos a larga distancia o yakuza para enfrentamientos contra un solo enemigo, donde te va bien atacar de cerca.

No estamos acostumbrados a esto, pero en un lapso de tres meses vamos a recibir dos nuevas entregas «Like a dragon», empezando por este «The man who erased his name» que se presenta como un estupendo RPG de acción cuya intensidad va creciendo a medida que vamos avanzando en su historia. Además, cuenta con una gran cantidad de tareas secundarias y un gran homenaje para los nostálgico seguidores de SEGA, permitiéndonos jugar a algunas de las rarezas arcade más exclusivas de su catálogo de los 90. Eso sí, este doble lanzamiento en tan breve lapso de tiempo, hace que esta se presente como una entrega algo menos ambiciosa, cediéndole todo el protagonismo y recursos a la que llegará en enero, que promete ser la más grande de la saga en todos los sentidos.

Por eso «Like a dragon: Gaiden» sirve de puente entre «Yakuza: Like a dragon» (2020) y «Like a dragon: Infinite wealth» (2024), regalándonos un sistema de combate la mar de divertido, con originales ideas que explota acertadamente y con una buena cantidad de minijuegos y actividades opcionales, que amplían la experiencia de esta historia que agranda su leyenda a medida que nos acercamos a la recta final del videojuego que, por cierto, se hace algo corto. Contiene toda la esencia de «Like a dragon» en una entrega menor que sigue siendo entretenida intensa y espectacular que, por cierto, llega sin sin coste adicional al ecosistema Xbox para los suscriptores con suscripción a Xbox Game Pass. ¡A por él!

«Like a dragon: Gaiden / The man who erased his name»

Ryu Ga Gotoku Studio · SEGA y PLAION

9 de noviembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Flashback 2

Terminamos las recomendaciones en videojuegos de esta semana con uno con el que llevamos soñando desde hace más de 30 años. «Flashback 2» llega para darle continuidad a la entrega original, que ya en 1992 revolucionó el género para acabar adquiriendo un estatus legendario al situarse entre los cien mejores videojuegos de la historia. Esta nueva entrega está diseñada y desarrollada por su creador original, Paul Cuisset, ofreciendo una experiencia fiel al universo que nos presentó la franquicia en su momento y reuniendo de nuevo a algunos miembros del equipo original, como Thierry Perreau -diseñador- o Raphaël Gesqua -compositor musical-.

«Flashback 2» pretende ser fiel a sí mismo manteniendo la esencia de la propuesta inicial mientras aporta significativas mejoras que elevan la experiencia para satisfacer a los fans más acérrimos, que volverán a descubrir una experiencia basada en una mezcla de acción y exploración junto a unas nuevas mecánicas de juego que modernizan y amplían la saga. Por eso volvemos a ponernos en la piel de Conrad B. Hart -donde la «B.» es muy significativa-, que nos plantea la búsqueda de su identidad mientras nos presenta una trama que también conecta con algunos de los míticos personajes de «Flashback», que vuelven a a hacer acto de presencia.

Nos ubicamos en pleno siglo XXII, donde la organización United worlds se extiende por todo el sistema solar para implementar la paz y el orden, pero esta tranquilidad se ve amenazada por una invasión morph llevada a cabo desde las sombras y liderada por el temible general Lazarus, que pretende poner en jaque el destino de la humanidad. Este plan será desvelado después del inicio, cuando despertamos por el efecto de una explosión y donde nos encontramos en una situación en la que Conrad debe busca a su fiel amigo Ian, que ha desaparecido misteriosamente.

A partir de aquí nos encontramos con una nueva aventura llena de acción, giros dramáticos y revelaciones en la que contaremos con la ayuda de aliados, como la inteligencia artificial A.I.S.H.A., que nos acompaña a lo largo de toda la historia para analizar la situación en todo momento. «Flashback 2» nos devuelve al futuro distópico de su primera entrega para presentarnos un vibrante universo de ciencia ficción de estilo cyberpunk lleno de entornos envolventes -como las ciudades de Nuevo Tokio y Nuevo Washington o las selvas de Titán-, abarcando el género del shooter en tercera persona y mezclándolo con las plataformas y la exploración para ofrecernos una experiencia inmersiva gracias a sus futuristas entornos en 3D.

Pero lo mejor de todo es que «Flashback 2» llega con dos ediciones físicas para PS5 y Xbox Series X|S que encantarán a los fans de la franquicia: Por un lado contamos con la edición coleccionista, que es la más completa y que contiene con una copia del videojuego en Blu-ray, un SteelBook exclusivo con el diseño de una de las cajas de datos que nos encontramos durante la aventura, la banda sonora de esta segunda entrega en formato digital, tres litografías, una insignia y dos hojas de pegatinas, además del videojuego original de 1992 en versión digital y, la joya de la corona, una espectacular figura de Conrad de 20 centímetros con pose de acción.

También contamos con una edición sencilla pero limitada que nos ofrece el videojuego en formato físico, la caja metálica de la edición coleccionista y la banda sonora digital, así puedes elegir cuál es la que más te va a la hora de rememorar aquellas tardes de 1992 frente a algunas de las más míticas consolas de la época. Por cierto, las ediciones físicas de PS4 y Nintendo Switch también están en camino, pero deberemos esperar a 2024 para tenerlas entre nosotros.

Volviendo al videojuego, «Flashback 2» se presenta como la gran ocasión de volver a jugar con una idea que revolucionó el mundo de los videojuegos en su momento. Se nota que en este proyecto se ha puesto mucho cariño y buenas intenciones para intentar rendirle homenaje a la entrega original, empezando por la involucración de su creador, pero lo cierto es que no la supera. «Flashback» solo hay uno y el tiempo nos ha demostrado que es complicado volver a repetir aquel nivel de innovación y el éxito cosechado.

Bien cierto es que nos presenta un mundo cyberpunk actualizado y muy atractivo, con un apartado visual y una ambientación que sabe destacar. Los momentos de investigación también ayudan en la inmersión de esta nueva historia, que también nos ofrece algunos minijuegos divertidos. Sin embargo percibimos algunos fallos en el diseño de sus niveles y unas mecánicas demasiado sencillas que no siempre resultan ser divertidas. «Flashback 2» llega como una propuesta indie que llama la atención a todos aquellos que jugamos en su momento a la primera entrega, pero puede que si eres un gran fan, tu reencuentro con Conrad no resulte ser tan ideal como pensabas. Aún así, se trata de una secuela digna de ser tenida en cuenta y eso ya debe servirnos como excusa para darle una oportunidad.

«Flashback 2»

Microids Lyon y Microids Paris · Microids y Meridiem Games

16 de noviembre · PS5 y Xbox Series X|S

Share and Enjoy !