El nuevo "Fire emblem: Warriors", "The elder scrolls: Online" por fin en español y mucha nostalgia retro con Sonic y Las tortugas ninja - gameLover

Fire emblem: Warriors / Three hopes

A finales de 2017, durante el primer año de vida de Nintendo Switch, recibimos el primer «Fire emblem: Warriors» para la híbrida de Nintendo. Hoy, casi cinco años después, nos enfentamos a una nueva entrega de la franquicia en su más pura vertiente musou: «Three hopes», con la que tendrás que desvelar el destino de tres grandes naciones. El rol táctico de la saga «Fire emblem» y se mezcla con la acción masiva del género musou, que se dan la mano en una historia diferente ambientada en el universo de «Fire emblem: Three houses», un mundo de fantasia en el que conocimos la academia militar y los luchadores de tres importantes casas que cooperan y compiten formando un elenco de carismáticos personajes entre alumnos y profesores que creó innumerables fans por todo el mundo. Aquella era una trama que se ramificaba en tres rutas diferentes, evolucionando en grandes conflictos, alianzas y traiciones y en el que casa luchaba por lo que considera que es el trono de Fódlan.

Ahora, dejando la cuadrícula y los turnos a un lado, llega «Fire emblem: Warriors / Three Hopes» en exclusiva a Nintendo Switch, trayéndonos una historia alternativa ambientada en esa aventura y que te permite disfrutar mucho más de todos los elementos que lo hicieron único, eso sí, en un formato independiente y diferente. Con este lanzamiento se busca crear una historia distinta inspiranda en la saga y en el taiga, un estilo televisivo japonés basado en series de larga duración que narran conflictos históricos y en el que se ve a los personajes crecer, relacionarse y morir. Es una especie de spin off y, a su vez, un what if de una historia por todos conocida y que pone en una situación diferente a un mundo y unos personajes ya conocidos partiendo de un punto de inflexion con un resultado absolutamente diferente.

Para que puedas entender mejor la historia, en este caso no es Byleth quien se encuentra con los líderes herederos de las tres grandes naciones de Fódlan, sino Shez, un protagonista que resulta ser un mercenario con una importante misión: Buscar respuestas tras sufrir una derrota humillante ante el misterioso azote sombrío. El encuentro con Shez crea una historia alternativa, pero aun así, tendrás que escoger con cuál de las tres casas quieres aliarte: La casa de las águilas negras -cuya delegada es Edelgard, princesa heredera del imperio de Adrestia-, la de los leones azules -capitaneada por Dimitri, príncipe del sacro reino de Faerghus– o con la casa de los ciervos dorados -que provene de la alianza de Leicester, cuyo futuro representante será Claude-. Que aquí Byleth tampoco se convierta en profesor en el monasterio de Garreg Mach -como ya ocurría en «Fire emblem: Three houses»– precipita un ambiente de guerra.

En esta nueva entrega «Warriors» no solo cambia el tono de la trama y sus personajes, sino también su aspecto jugable, ya que se dejan de lado los combates de estrategia por turnos sobre cuadrícula para adaptar el estilo de combate directo al musou, en el que el protagonista muestra un poder sin igual al abatir a espadazos a centenares de enemigos. La combinación de estas dos sagas, aparte de ofrecer un ambiente bélico y personajes únicos, nos regala una historia que profundiza aún más en los entresijos de las guerras, los planes, las traiciones y las consecuencias de estas conquistas, permitiéndonos desatar estrategias en tiempo real sobre el campo de batalla mientras desplegamos hasta ocho personajes de forma simultánea. Uno de ellos es controlable y al resto podemos darles órdenes sobre el terreno de juego para cumplan diferentes objetivos simultáneamente.

No echarás de menos a ningún personaje del elenco de «Fire emblem: Three Houses» porque todos regresan para que podamos seguir descubriendo sus interesantes relaciones gracias las conversaciones de apoyo entre combates, que te permitirán profundizar en sus intereresantes personalidades. Estas conversaciones de apoyo también aumentan la eficacia de las unidades en la batalla , así que viene bien aprovechar el campamento entre ella para hablar con todos los personajes, cocinar para ellos, encomendarles tareas, entrenar o salir de excursión para reforzar los vínculos.

El característico triángulo de armas de «Fire emblem» -en el que espadas vencen a hachas, hachas vencen a lanzas y lanzas vencen a espadas- también hace acto de presencia en esta nueva entrega junto a las estadísticas, que llegan para subir de nivel de los personajes, cuyas clases se puede especializar mediante habilidades y hechizos mágicos que deben aprender al dominar, además de muchas más características más que elevan la acción directa del género musou a un combate mucho más estratégico.

En «Fire emblem: Warriors / Three hopes» nos vamos a encontrar una gran cantidad de contenidos, ya que se trata de un título que cuenta con muchas más opciones y profundidad que cualquier otro videojuego del género al que nos hayamos enfrentado antes. Son cientos de horas de juego que nos plantea una historia alternativa tan interesante como la original, pero en la que tendrás que invertir bien tu tiempo si lo que buscas es completar las tres rutas y sus objetivos y misiones secundarias, por lo que es muy importante que aprendas a dominar todas sus características.

Es imprescindible (y a la vez abrumador) saber estar pendiente de las clases de personajes, la gestión de unidades, los objetos equipables, las conversaciones de apoyo… todo aquello que forma parte de esta nueva aventura «Fire emblem» y va a suponer una exagerada sobrecarga de información. Aún así, te vas a encontrar con batallas que son tan espectaculares como satisfactorias sin salirse del género musou, donde deberemos saber organizarnos y crear estrategias para cada enfrentamiento, ya que nuestras decisiones serán cruciales a la hora de ganar la batalla.

El juego da la talla en su aspecto visual, con una mejora que se nota respecto a otros títulos del género lanzados en la consola, y una banda sonora que nos va a ilustrar los combates con gloriosas versiones de los temas de «Fire emblem: Three houses». En definitiva, si te encanta la freanquicia y te atrae el género musou, te vas a encontrar mucha calidad en este título que combina la estrategia y la acción de forma perfecta en un videojuego que es más grande y profundo de lo que aparenta a simple vista.

«Fire emblem: Warriors / Three hopes»

Omega Force / Koei Tecmo · Nintendo

24 de junio · Nintendo Switch

The elder scrolls: Online / High isle

Han pasado ocho años desde el lanzamiento de «The elder scrolls: Online». Ocho largos años en los que hemos disfrutado de un MMORPG que fue concebido como precuela de la franquia principal, ambientándose mil años antes de los acontecimientos ocurridos en su quinta entrega. Sin embargo, hasta ahora no habíamos podido jugarlo en nuestro idioma, en español, algo que por fin podemos hacer ya gracias a la llegada de esta nueva expansión que nos permite seguir explorando el mundo de Tamriel como nunca antes.

«High isle» es el nombre de esta ampliación del juego con la podrás hacerte a la mar mediante a través de la llegada de la saga anual «Legado de los bretones». Únete a más de veinte millones de jugadores qus siguen logrando que la comunidad de «The elder scrolls: Online» siga creciendo mediante inexploradas de Tamriel. Para la ocasión conoceremos el archipiélago de Systres, donde podrás recorrer los impresionantes acantilados blancos, los majestuosos castillos y las traicioneras junglas de Isla Alta y Amenos.

Este rincón nunca antes visto en el mundo de «The elder scrolls» es el hogar de una nueva historia centrada en la intriga política. Isla alta es el destino perfecto para que los delegados de las alianzas se enfrasquen en conversaciones de paz que pongan fin a la guerra de los tres estandartes. Mientras que la noble sociedad de los inquebrantables celebra la cumbre, tú tendrás que estar muy pendiente de la orden de los ascendentes y sus turbias motivaciones. Este paraíso isleño inspirado por la cultura y la arquitectura medievales, cuenta con espectaculares castillos y emocionantes campos de justas, y también te ofrece un impresionante escenario -el hogar de los bretones, los descendientes de la unión entre humanos y elfos- donde en el que la crueldad es una virtud, por lo que deberás guardarte bien las espaldas.

Con esta expansión también llega una conspiración que se cierne desde las sombras y que te obligará a desenmascarar una orden secreta de caballeros que amenaza con sumir a Tamriel en un conflicto eterno. «The elder scrolls: Online» ya apostó el año pasado por la introducción del sistema de compañeros, que se mantiene y se potencia con esta nueva expansión que te proporcionará varias decenas de horas de contenido, muy en la línea de las anteriores. Para la ocasión contaremos con dos nuevas compañeras: Ember -una khajiita criada en las calles y con cierto talento para la magia- e Isobel -una bretona aspirante a caballera que se siente llamada a hacer el bien-. Ambas forman parte del plan de esta nueva entrega que se desarrolla en Isla Alta y Amenos, que son dos localizaciones que tal vez no tengan el mismo peso que, por ejemplo, Morrowind, pero que el equipo de desarrollo ha sabido integrar muy bien en Tamriel para que podamos exprimir todas sus posibilidades.

Con la llegada de «High isle», también se ha implementado un flamante juego de cartas estratégico llamado «Historias de homenaje», una original propuesta de acumulación de recursos que cuenta con opciones JCJ y JCE con las que los jugadores podrán ir subiendo de rango en un sistema de niveles propio con el que, además, podrás obtener estupendas recompensas, como mobiliario o piedras de transmutación, y avanzar en una historia independiente compitiendo con PNJ específicos de todo el mundo.

Todos los nuevos elementos que se introducen en esta ampliación del juego suman para dejar claro que vale la pena seguir apostando por la franquicia. Y más ahora, que la comunidad hispanohablante podemos distrutar de la localización de textos y subtítulos a nuestro idioma, marcando un nuevo capítulo en la historia del juego. Esta traducción al español cumple su papel correctamente en términos generales, aunque se ha detectado alguna errata muy concreta o algunas partes de diálogos e indicaciones que no han sido traducidas. Pero no hay que preocuparse por esos detalles, porque la comunidad de «The elder scrolls: Online» es muy activa y sabrá reportar bien dichos errores para que posteriormente sean corregido mediante parches.

Aquí lo importante es comprobar cómo «The elder scrolls: Online» sigue en plena forma gracias a la llegada de «High isle», que va a conseguir que cada vez más jugadores se unan a esta propuesta que suma adeptos año tras año tras la llegada de su pertinente expansión. Gracias a esta vamos a poder ver cómo, siguiendo la estructura de anteriores capítulos, se nos ofrece una nueva oportunidad para regresar al juego e incluso para descubrirlo por primera vez, porque nunca tarde.

«High isle» nos ofrece una nueva historia, bien distinta a las que habíamos descubierto anteriormente, introduciendo su divertido y adictivo juego de cartas, con el que se percibe la ambición de su equipo de desarrollo, que sigue empeñado en crear tramas que nos llamen la atención gracias a la implementación de nuevos elementos que lograrán que sigamos mostrando interés por este cautivador mundo que ya va camino de su primera década en línea. Con una narrativa más compleja y profunda, seguiremos disfrutando de lugares únicos que solo existen en Tamriel. Además, está el aliciente de que ahora está disponible en nuestro idioma, por lo que ya no hay excusa para adentrarte en su mundo.

«The elder scrolls: Online / High isle»

ZeniMax Online Studios y Bethesda Softworks· Bethesda

21 de junio · PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia y PC

Sonic: Origins

¡Tenía muchas ganas de que llegara el nuevo lanzamiento de Sonic y no me ha defraudado! Si me lees habitualmente sabrás que soy un gran fan del erizo azul de SEGA desde su lanzamiento, en 1991, y podríamos decir que fue mi primer contacto intenso con el mundo de los videojuegos. «Sonic: Origins» forma parte del plan de celebración del treinta aniversario de la mascota de la compañía japonesa, aunque realmente ha llegado justo a tiempo para celebrar el trigésimoprimero.

A finales de año disfrutaremos de un nuevo videojuego del borrón azul, «Sonic: Frontiers», así que este lanzamiento sirve como adelanto para homenajear al personaje mientras redescubrimos sus orígenes y para calmar las ansias de los jugadores, que estamos deseando conocer la mencionada nueva propuesta. Así pues, lo que tenemos aquí es una nueva colección que lo que busca es rascar entre la nostalgia más pura de su comunidad de jugadores. Sí, el enésimo recopilatorio de juegos de Sonic, pero con toda seguridad, el mejor.

Primero de todo hay que aclarar que este es un lanzamiento exclusivamente digital, algo que ha despertado algunas críticas entre los fans, por lo que, de momento, no va contar con una edición física. Aunque si SEGA repite la estrategia de «Sonic mania» -pondría la mano en el fuego por ello- es más que probable que el año que viene por estas fechas contemos con una versión «plus» en formato físico, con algún añadido digital para el recopilatorio y algunos extras físicos que harían las delicias de los seguidores de Sonic. Aunque eso es algo que aún está por ver…

Así que de momento nos conforemos con las dos ediciones digiteales de «Sonic: Origins» que recibimos, donde podremos experimentar la velocidad de sus primeros juegos en 2D completamente remasterizados. Nos referimos a las versiones de Mega Drive «Sonic the hedgehog» (1991), «Sonic CD» (1993), «Sonic the hedgehog 2» (1992) y «Sonic 3 & Knuckles» (1994), estableciendo así y por primera vez en su historia la correcta cronología de estos cuatro títulos.

En «Sonic: Origins» podrás jugar como Sonic, Tails y Knuckles en cualquiera de estos juegos que nos sirvieron para descubrir los inicios del personaje en la era de los 16 bits. La gran novedad es que podrás hacerlo de nuevas y diferentes formas, aportando el aliciente que necesita para justificar su precio (40 euros para su versión estándar o 45 en el caso de la deluxe): Por supuesto, contaremos con sus versiones originales, en 4:3 a través del «Modo clásico», tal y como las jugábamos en los 90. Con la experiencia original podrás disfrutar por primera vez de los cuatros juegos clásicos o redescubrirlos de nuevo tal y como fueron concebidos originalmente, con un sistema de vidas limitadas y pudiendo caer en la clásica pantalla de game over que acabaría con la partida.

Pero también contamos con el «Modo aniversario», que se encarga de que podamos volver a recorrer los míticos parajes de Green hill o Chemical plant a través de una experiencia panorámica, permitiéndonos jugar a los cuatro clásicos por primera vez en 16:9. En este modo de juego contamos con un sistema de juego de vidas infinitas con el que podrás mantener la diversión sin enfrentarte al riesgo que tu partida acabe de forma anticipada. Siempre podrás volver a intentarlo una y otra vez y además podrás obtener modedas que te servirán para canjear por ilustraciones, música y vídeos en el museo, del que ahora hablaremos.

Por cierto, decimos que esta es la primera vez en que podemos disfrutar de todos ellos juntos, porque hasta ahora «Sonic 3 & Knuckles» no había contado con adaptación alguna a este formato por culpa de la dichosa batallita por los derechos de autor de algunas de las composiciones de su banda sonora. Esto se ha solucionado sustituyendo las melodías en las que nuestro querido Michael Jackson estaba implicado por las composiciones originales de la beta del juego, que descubrimos posteriormente. A los que lo jugamos en su día nos choca un poco este cambio, pero aceptamos si es la única forma de poder volver a jugar con él.

Una de las grandes novedades que trae «Sonic: Origins» es el «Modo historia», que combina la experiencia de jugar a los cuatro juegos en orden cronológico y como si se tratara de una sola aventura. Para la ocasión se han creado

una serie de escenas animadas de apertura y final para cada juego que conectan cada entrega para darle sentido como si de una única historia se tratara. Son unas escenas de altísima calidad que le dan sentido a esta original propuesta, aunque he de reconocer que me hubiera gustado ver unas escenas remasterizadas para «Sonic CD» manteniendo el estilo del resto, ya que se ha conservado la original a 4:3.

Además, contamos distintos modos de juego que servirán como incentivo para jugar a las cuatro aventuras de diferentes formas: Tenemos el llamado «Desafío total» -que se nos reta a derrotar a todos los enemigos finales de cada entrega sin anillos y con un número limitado de intentos-, el modo «Misiones» -que propone retos concretos inspirados en cada uno de los niveles de cada juego- y el venerado «Modo espejo», que se desbloquea individualmente al terminar cada juego y que nos permite jugar con la pantalla invertida, de derecha a izquierda. Te aseguro que jugar con este último es como volver a jugar por primera vez a cada entrega, ya que nuestro cerebro no está preparado para reinterpretarlos al revés.

Como te comentaba antes, las monedas- que sustituyen a los monitores de las vidas extra en el «Modo aniversario»– te permiten ser canjeadas por nuevos intentos en las fases de bonus en las que estés intentando conseguir las esmeraldas y también por los materiales bloqueados del museo, que esconde una galería enorme de ilustraciones, músicas y vídeos. Un material que será muy bien valorado por los más fieles seguidores, que podrán rescatar imágenes de archivo artes conceptuales e incluso inéditas, toda una playlist de melodías y remixes de la música de los juegos clásicos de Sonic y vídeos relacionados con el erizo y su historia, como los de su concierto sinfónico, las animaciones de sus juegos y hasta los de «Sonic mania: Adventures».

También puedes personalizar tus partidas a 4:3 con bordes exclusivos y explorar las distintas islas del menú principal con una vista más detallada si has optado por la versión deluxe del juego, que desbloquea una serie de ventajas visuales, además de algunas pistas de sonido extra, y que te ayudarán a disfrutar de una experiencia aún más completa en este recopilatorio que ha sido diseñado para que los jugadores más jóvenes puedan descubrir los orígenes de Sonic y para que los jugadores más veteranos también puedan volver a disfrutar de sus primeras entregas como nunca antes lo habían hecho.

«Sonic: Origins» es un recopilatorio muy interesante, que luce de maravilla en las teles más modernas -a pesar de contar con algún que otro bug– y que cuenta con algunos extras que conseguirán que los que somos más fans del erizo lo disfrutemos a lo grande. Es todo un regreso triunfal al pasado con toques del presente y en el que he echado otras experiencias clásicas (como los juegos de Master System/Game Gear, por ejemplo), sin embargo sigue ofreciendo la perfecta jugabilidad de las entregas originales. Un must para todos los fans de Sonic, ya sean de la nueva generación de jugadores o de las anteriores.

«Sonic: Origins»

SEGA

23 de junio · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Teenage mutant ninja turtles: Shredder’s revenge

Aquí llega otra experiencia retro que en realidad no lo es tanto, ya que estamos ante una nueva aventura de las Tortugas ninja creada en pleno 2022 y que cuenta con el aspecto clásico de la era de los 8 bits. Se trata de todo un homenaje a los videojuegos de la época: «Teenage mutant ninja turtles: Shredder’s revenge» es un trabajo de Tribute Games que a través de Dotemu publica esta nueva y emocionante propuesta que nos quiere recordar cómo nos lo pasábamos de bien echando unas partidas a la hora de la merienda con Leonardo, Raphael, Donatello y Michelangelo.

Pero, ¿que nos puede aportar un lanzamiento con unas características como este? Abre la mente, porque la diversión, al igual que en los originales, es su principal baza. Para empezar porque cuenta con un modo cooperativo de hasta cuatro jugadores con el que podrás jugar junto a tus amigos, ya sea en la misma habitación o a través de internet. Puedes elegir convertirte en cualquiera de las cuatro Tortugas ninja y, por primera vez, en su amiga y reportera del Canal 6 April O’Neil, el Maestro Splinter y hasta el héroe del palo de hockey, Casey Jones.

Es hora de volver a luchar contra el Clan del pie con la esencia original de la franquicia, inspirándose en los clásicos juegos de lucha de las Tortugas ninja de los años 80 y mostrándose tal y como se vería un videojuego durante el apogeo de los salones recreativos clásicos, con llamativos gráficos pixel art a todo color y mezclándose con una nueva y renovada mecánica de juego. Aquí no falta ninguno de los elementos que conforbaban la primera versión de la serie de televisión: Desde un modo historia con el que podrás patear la ciudad de Nueva York, hasta los clásicos enfrentamientos con rivales como Bebop y Rocksteady (entre muchos otros) y visitando emblemáticos escenarios como es la Dimensión X, el espeluznante hogar del malvado Krang y de Utrom.

Está claro que «Teenage mutant ninja turtles: Shredder’s revenge» es un homenaje al origen de esta saga que hoy en día sigue más viva que nunca gracias a las nuevas generaciones y también a los clásicos beat ‘em up que ya tuvieron su momento en salones recreativos y consolas de le época, pero dotando al juego de un toque moderno con el que las Tortugas ninja y sus amigos vuelven a la acción más en forma que nunca. Ábrete paso a golpes a través de los preciosos y coloridos escenarios pixelados mientras te enfrentas a los esbirros del Clan del pie, cada uno con sus propias habilidades de ataque.

Su punto fuerte es el modo historia, que nos plantea una nueva e interesante manera de recorrer la trama que plantea y en el que podrás elegir a tu personaje favorito -cada uno dotado de habilidades y movimientos únicos que conseguirán que cada partida sea diferente- para experimentar los intensos combates de las Tortugas ninja con una acción trepidante en la que no habrá momento para el descanso. El objetivo es acabar con el malvado Shredder, que cuenta con su fiel Clan del pie para intentar evitar que cumplas con tu objetivo.

La acción empieza con el asalto de Bebop y Rocksteady al Canal 6, que han robado los dispositivos que necesitan para llevar a cabo el malvado plan de Krang y Shredder. Lucharás por todo Manhattan y Coney Island, recorriendo también las azoteas de la ciudad y las más oscuras cloacas del subsuelo mientras te enfrentas a todo tipo de enemigos, desde guerreros triceratons a soldados de piedra que deberás enviar de vuelta a la Dimensión X. Cada uno de los elementos que conforman este videojuego -personajes, vehículos, armas, objetos y escenarios- está inspirado en la serie de televisión de 1987, contando con toda la acción y el humor de la serie original.

«Teenage mutant ninja turtles: Shredder’s revenge» es todo lo que cualquier fan de las Tortugas ninja podría esperar, con una puesta en escena muy fiel a la serie original y que no se olvida de ninguno de sus icónicos personajes, recordándonos a aquellas largas tardes que nos echábamos en los salones recreativos gracias a sus juegos. Con un género que se ha revitalizado durante los últimos años, podrás volver a disfrutar de la lucha frenética de nuestros héroes para desbloquear cada uno de los siete finales distintos de cada personaje.

Se echan de menos algunos modos de juego que le hubieran sentado genial a esta propuesta, ya que el modo historia apenas te llevará unas horas, pero lo cierto es que disfrutarás como nunca con su planteamiento arcade y ese imbatible modo multijugador que multiplica la diversión al jugar con amigos. Por cierto, para los amantes del formato físico, «Teenage mutant ninja turtles: Shredder’s revenge» también estará disponible en versión física el próximo 29 de julio gracias a la colaboración en entre Merge Games y Tesura Games, que es quien se encargará de distribuir el juego en nuestro país. Llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en dos ediciones, normal y Signature edition, con un montón de extras que harán las delicias de los más fans de las Tortugas ninja.

La edición normal incluirá el juego, el manual y un llavero la forma con uno de los elementos más icónicos de nuestros cuatro héroes, una pizza, pero es que la Signature edition llega bien cargada, para que puedas presumir de tus héroes favoritos: Además de la copia física del juego, también traerá el mencionado manual y llavero y, además, un set de cuatro pins con un diseño exclusivo de Leonardo, Raphael, Donatello y Michelangelo, un certificado numerado firmado por el estudio de desarrollo, un antifaz aleatorio de las Tortugas ninja (puede tocarte el azul, el rojo, el morado o el antifaz naranja), un CD con la banda sonora del juego, un llavero metálico de Shredder con el artwork de esta nueva aventura, un posavasos con forma de tapa de alcantarilla y una exclusiva caja coleccionista con el diseño pixelado de nuestros cuatro y verdes amigos.

«Teenage mutant ninja turtles: Shredder’s revenge»

Tribute Games y Dotemu · Merge Games y Tesura Games

16 de junio · PS4, Xbox One, Xbox Game Pass, Nintendo Switch y PC

Capcom fighting collection

La tercera y última propuesta retro de la semana llega de la mano de Capcom, que paralelamente al lanzamiento de las dos entregas de sus recopilatorios «Capcom arcade», quiere poner en especial relevancia sus juegos de lucha, género por el que siempre ha sido reconocida a lo largo de su historia. Así que mientras esperamos la llegada de «Street fighter 6» y el 35 aniversario que marca la franquicia, llega una nueva colección de títulos de lucha lanzados originalmente entre 1994 y 2003 con la que recorreremos la trayectoria de la compañía en este género tan propio.

Se trata de una antología de diez clásicos que incluye por primera vez el lanzamiento completo de la serie «Darkstalkers» fuera de Japón: «Darkstalkers: The night warriors», «Night warriors: Darkstalkers’ revenge», «Vampire savior: The lord of vampire» y dos títulos que hasta ahora han sido exclusivos de tierras niponas, «Vampire hunter 2: Darkstalkers’ revenge» y «Vampire savior 2: The lord of vampire». Pero es que esta «Capcom fighting collection» también llega con otros juegos que ven como su multijugador online ha sido revitalizada con características mejoras y actualizaciones de calidad.

También se incluye el primer lanzamiento «Red Earth» fuera de los salones recreativos, que se une a los juegos favoritos de los fans: «Hyper Street fighter II: The anniversary edition», «Super puzzle fighter II: Turbo», «Super gem fighter: Mini mix» y «Cyberbots: Fullmetal madness», logrando alcanzar así la cifra de diez clásicos, los más aclamados de los salones recreativos y que han dado a conocer al mundo algunos de los personajes más icónicos del género.

«Capcom fighting collection» llega exclusivamente en formato digital y con él los jugadores podremos luchar para demostrar nuestras habilidades al mando de los diez títulos que incluye, ya sea en partidas partidas igualadas, casuales o personalizadas. Su multijugador proporciona una experiencia en línea sólida y estable, logrando una baja latencia para disfrutar al máximo de los combates online y también se ha añadido un «Modo entrenamiento» para echarle una mano a aquellos jugadores menos experimentados que necesitan aprender los movimientos, así como a los más veteranos, que buscan perfeccionar sus habilidades.

Esta colección también cuenta con ajustes de equilibrio del juego y mejoras durante las sesiones de juego, permitiéndote guardar y cargas partidas en pleno combate. Además, existen nuevas configuraciones de dificultad y la opción de personalización de botones, con las que cada jugador podrá sentirse libre para adaptar su estilo de lucha y, entre muchas opciones de personalización, cambiar los controles para hacer movimientos especiales con un solo botón, algo que los menos hábiles sabrán apreciar.

También disponemos de marcadores globales en partidas igualadas y la posibilidad de asistir como espectador a combates que se estén llevando a cabo por todo el mundo. Y, ¿qué sería de una colección así sin su correspondiente museo? Porque luchar en cualquiera de los diez juegos de esta colección también tiene su recompensa, como la de desbloquera más de quinientas ilustraciones y materiales de desarrollo entre los que encontrarás concept art inéditos y materiales que te darán una idea de cómo fue el proceso de desarrollo de cada título. Además de material gráfico, también tendremos la posibilidad de escuchar más de cuatrocientos temas musicales que provienen de las versiones de la recreativa de cada título.

Capcom nos trae con este «Capcom fighting collection» una sensacional colección de arcades de lucha que supone todo un homenaje a una de sus series más queridas, «Darkstalkers», además de acomparnos con grandes títulos del género que se han visto vitaminados por numerosas opciones de configuración, desafíos y extras de todo tipo. Así que si eres de aquellos que aman la lucha en 2D este puede ser el recopilatorio que te salve el verano.

Podrás seleccionar entre la versión japonesa o americana de cada título (siempre que esté disponible) y disfrutarás de unos fluidos combates online en los que podrás personalizar prácticamente cada una de sus opciones, desde el nivel de dificultad a los controles o el aspecto de la pantalla. Sus extras en forma de ilustraciones o música añaden este toque completista y nostálgico que busca este tipo de colecciones.

Por cierto, si lo recuerdas bien, hace unos años Capcom también lanzó el recopilatorio «Street fighter: 30th anniversary collection» compuesto exclusivamente por títulos de su saga estrella. Pues bien, para conmemorar este nuevo lanzamiento, unirá fuerzas junto al otro para formar un potente combo que llevará por nombre «Capcom fighting bundle» y que se lanzará próximamente en formato digital y solo para consolas, dando lugar a la recopilación definitiva de juegos de lucha de la compañía japonesa. ¡Un sueño hecho realidad para los fans!

«Capcom fighting collection»

Capcom · Koch Media

24 de junio · PS4, Nintendo Switch, Xbox One y PC

