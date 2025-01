ALBERTO HERRERA: EL JOVEN TALENTO DE LAS MAÑANAS DE COPE - Saboreando

Aunque no es fácil. Alberto Herrera, hijo del reconocido comunicador Carlos Herrera, al que admiro y me vanaglorio de llamarme amigo, está demostrando que el apellido no lo es todo en el mundo de la radio. A pesar de las críticas que a menudo se le dirigen por ser “el hijo de”, este treintañero, no en vano, se está ganando un espacio propio y cada vez más se va consolidando como uno de los comunicadores más prometedores de las mañanas radiofónicas en España, gracias a su talento, dedicación y personalidad única. Una cuestión está de la que un servidor, aunque aplaude, valora y admira, no le sorprende porque en la temporada 2001-2002 cuando su padre empezaba en Onda Cero con su formato vespertino de “Herrera y Punto”, ya Alberto, con tan sólo 9 añitos demostraba sus dotes ante los micrófono participando en una tertulia infantil que su padre ofrecía en su programa de tarde, por lo cual este que suscribe quedaba realmente maravillado por la forma tan graciosa y amena de desenvolverse aquel pequeñajo.

“Herrera en COPE”, que dirige y presenta Carlos Herrera, quien le sede la rienda del programa a su hijo a partir de las 10 de la mañana, es un claro reflejo de su valía. Si bien el apellido Herrera genera expectativas, el joven comunicador no se limita a la sombra de su padre. Con gran desparpajo, ha logrado conectar con una audiencia superior a su edad, algo que no es sencillo en el mundo de las radios habladas, donde predominan figuras más veteranas. Con lo cual está consiguiendo que oyentes mas joven se vayan sumando al espacio.

Lo que distingue a Alberto Herrera es su habilidad para hablar de temas de actualidad con un enfoque fresco y cercano, en un lenguaje que conecta fácilmente con las nuevas generaciones. Su humor, inteligente y espontáneo, se ha convertido en uno de sus sellos personales. Además, su capacidad para improvisar ante el micrófono demuestra su destreza y preparación, algo que es indispensable para sobresalir en el competitivo mundo de la radio.

El joven también ha demostrado ser un apasionado de la cocina, al igual que su padre, y esta afición le ha dado la oportunidad de acercarse a su audiencia con un enfoque más personal y cercano. En sus intervenciones, es evidente que la pasión por la gastronomía se mezcla con su ingenio y gran sentido del humor, lo que hace que sus apariciones sean aún más atractivas.

No es de extrañar que el Estudio General de Medios lo favorezca, pues Alberto ha conseguido hacerse un nombre por méritos propios. Su trabajo en la radio no solo ha impresionado a su equipo, sino que también ha conquistado a los oyentes, que valoran tanto su capacidad de liderazgo como su auténtica personalidad.

En definitiva, Alberto Herrera es un joven que está demostrando que tiene mucho más que ofrecer que su apellido. Con inteligencia, desparpajo y un gran sentido del humor, se está consolidando, como decía, como un verdadero profesional en la radio española. Un chaval que se lo está currando y que, sin duda, tiene un futuro brillante por delante.

Pepe Oneto

(oneto@cope.es)