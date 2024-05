Laberintos y gatitos: El nuevo videojuego de "PAC-MAN" y el indie "Little kitty, big city" entre las novedades en videojuegos más recientes - gameLover

La versión para PC de «Ghost of Tsushima: Director’s cut» también llega para seguir expandiendo el catálogo de PlayStation fuera de su ecosistema con un excelente port del original.

Pac-man mega tunnel battle: Chomp champs

¡Hola, gameLover ! Si tenemos que mencionar a un personaje clásico en el mundo de los videojuegos, ese es Pac-man, que lleva acompañándonos desde 1980 con una fórmula que ha sabido mantenserse y transformarse para adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones de jugadores a lo largo de más de cuatro décadas. «Pac-man mega tunnel battle: Chomp champs» es su más reciente y colorida propuesta, planteándonos una competición multijugador al más puro estilo Pac-man. Efectivamente, se trata de una versión en la que 64 jugadores pueden enfrentarse unos otros mediante el juego cruzado, independientemente de la plataforma en la que estés jugando.

Todo es comestible en los laberintos de Pac-man, donde debes hacer uso de todo tipo de potenciadores para derrotar a tus rivales mientras huyes de los fantasmas, siempre al acecho. La novedad aquí es que tu laberinto está interconectado con los de otros jugadores y, claro, solo uno puede sobrevivir, así que debes aguantar hasta el final para proclamarte ganador absoluto en cada ronda. Siendo el primer juego multijugador multiplataforma de la franquicial, se ha creado un sistema de amigos para que podáis sumar hasta cuatro jugadores en una misma partida, con la posibilidad de seguir el progreso del resto y puedan visualizar la partida en tiempo real.

Esta rápida y frenética versión multijugador de «Pac-man» cuenta con diferentes modalidades para jugar: Por un lado contamos con un modo de eliminación de estilo arcade donde los jugadores de cualquier rango pueden competir y ganar tokens que luego pueden canjear por objetos para personalizar a Pac-man. Por el otro, podemos jugar en el modo competitivo, donde puedes emparejarte con oponentes de cualquier parte del mundo -con habilidades similares- y así competir por un puesto en las clasificaciones regionales y globales a través de puntos de experiencia.

Si algo nos ha enseñado el género del battle royale es que aquí todo vale, por eso contamos con algunos potenciadores que no solo mejoran las habilidades de nuestro Pac-man, sino que también nos ayudan a que los fantasmas se conviertan en nuestros aliados y se pongan a perseguir al resto de rivales. Durante tu partida puedes encontrarte con power ups para aumentar la velocidad de tu personaje, escudos para protegerlo, lanzar proyectiles contra los enemigos o hacer uso de distintos objetos de energía para devorar a los fantasmas y jugadores Pac-man rivales, entre otras muchas más habilidades que le darán la vuelta al juego justo en el momento que más lo necesites.

¿Cómo destactar visualmente entre tanto Pac-man? Bueno, como te comentaba unas líneas atrás, nuestro personaje tiene la posibilidad de personalizar su aspecto mediante los tokens que va acumulando durante cada competición. De esta forma, nuestro Pac puede modificar su apariencia mediante una amplia variedad de elementos estéticos para su cuerpo, cabeza y también para la cara. Crea tu propio estilo con gorras, sombreros, pelo, lazos, difraces, gafas… ya que tienes a tu disposición decenas de elementos para lucir como más te gustes y, sobre todo, para poder diferenciarte del resto de jugadores cuando coincidáis en un mismo laberinto.

Por cierto, tienes que tener cuidado con los laberintos que parpadean, ya que esta es una señal para indicarte que pronto desaparecerán uno por uno durante cada partida. Escapa de ellos antes de que sean eliminados y consigue ser el último Pac en pie al final de cada ronda para alzarte con la victoria antes 63 jugadores más. Además, también contamos con misiones de bonificación que servirán para aumentar nuestra puntuación siempre que cumplas una serie de condiciones específicas durante la partida, así se añade un poco de emoción extra tras finalizar la partida.

«Pac-man mega tunnel battle: Chomp champs» es la incursión pura y dura de la franquicia en el género del battle royale, consiguiendo -una vez más- darle una nueva exitosa vuelta de tuerca a la clásica jugabilidad de nuestro querido Pac-man mientars aporta nuevas ideas como la posibilidad de invadir los laberintos de otros jugadores, consiguiendo así una experiencia refrescante. Ha sido todo un acierto trasladar la competitividad online a la experiencia de esta legendaria saga, donde también nos encontraremos nuevos alicientes que aportan algunas novedades, como las misiones o sus nuevos potenciadores.

Su colorido estilo visual forma parte de esta nueva seña de identidad, donde recorreremos una gran variedad escenarios que están conectados a otros completamente distintos, por lo que debemos de estar bien atentos atentos a los diferentes eventos que sucedan en cada uno de ellos, aportando una dosis de entretenimiento asegurado. Eso sí, falta algo de contenido para completar la experiencia, especialmente en lo que se refiere a modos de juego offline, donde anda escaso. Sé que ha sido diseñado como una experiencia online, pero creo que es necesario que también añada nuevos desafíos mediante futuras actualizaciones para evitar hacerse algo repetitivo. Por lo demás, sigue siendo una experiencia Pac-man de lujo, de las de siempre y que encantará a los jugadores más veteranos de la franqucia.

Little kitty, big city

Menuda propuesta tan simpática e interesante la que nos planteaba el videojuego que se encargó de inaugurar el evento Nintendo Indie World del pasado 17 de abril. Se trata de «Little kitty, big city», un título desarrollado por el equipo del Double Dagger Studio -un estudio fundado por el veterano desarrollador Matt T. Wood-, que nos presenta esta felina aventura en la que controlas a un curioso gatito dotado con una gran personalidad que está buscando la manera de volver a casa después de caerse desde su ventana mientras se echaba una siesta.

Ante la imposibilidad de volver a subir por donde ha caído, nuestro protagonista debe buscar una forma de regresar y por eso debe ingeniárselas para poder volver a llegar hasta la ventana de su cómodo piso. La premisa es sencilla y su ejecución también, porque se trata de una de esas experiencias que podemos jugar a nuestro ritmo, sin complicaciones y sin mirar el reloj. Así que antes de regresar a su hogar, primero nos daremos una vuelta por el barrio para comprobar todo lo que nos puede ofrecer. Empezando por un cuervo que se convertirá en nuestro amigo para enseñarnos algo sobre la vida en las calles como, por ejemplo, que comer pescado nos otorgará un empujón extra para poder escalar y alcanzar lugares antes inaccesibles.

Mientras buscamos la manera de volver a subir hasta nuestra ventana tenemos la oportunidad de explorar un entorno que nos permite escalar y deslizarnos por algunos lugares de dificil acceso para ir afrontando una sucesión de retos y objetivos, aunque también nos ofrece la posibilidad de completar misiones secundarias que nos llevarán a explorar, hacer nuevos amigos e incluso personalizar la apariencia de este avispado gatito mediante una brillante selección de encantadores sombreros con los que podenos ir presumiendo por el barrio mientras dejamos un pequeño caos a cada paso que damos. Ojo, porque estos sombreros también actúan a modo de disfraz, por lo que nos vendrán la mar de bien en según qué situaciones.

Jugar a «Little kitty, big city» se convierte en algo delicioso desde el momento en el que te caes desde tu ventana. Lo del gato perdido en la ciudad nos abre un mundo de posibilidades para disfrutar de una experiencia gratificante que deja un buen sabor de boca. Sus escenarios te permiten interactuar con ellos a través de objetos, enredaderas, edificios y, sí, también personas con las que puedes ronronear a gusto o hacer tropezar para poder robarles lo que lleven encima -objetos muy útiles especialmente para algunas misiones secundarias-. Tan solo procúpate de resolver cada situación con cualquier cosa que tengas a tu alrededor. Te sorprenderá…

Nuestro objetivo principal es encontrar los cuatro trozos de pescado que están repartidos por toda la ciudad y que nos otorgarán esa fuerza extra que necesitamos para escalar más alto, así que búscalos muy bien, son imprescindibles. Ahora te toca explorar, así que aprovecha cada rincón y recoveco de este peculiar barrio japonés, con itinerarios muy interesantes y con la posibilidad de adentrarnos en casas y comercios, donde se nos presentan oportunidades y obstáculos, como charcos y perros que nos impiden pasar y nos obligan a buscar rutas o métodos alternativos para poder avanzar.

Lo mejor de todo es nuestro querido protagonista, el gato negro, diseñado creativamente para llevar a cabo cualquier tipo de movimiento y acción felina. Te va a encantar la manera en la que está animado y, sobre todo, los sonidos que emite, que sabrán conquistar tu corazón durante toda la partida. Si es que no hay nada como mezclar una aventura como esta y un gato tan especial que es capaz de tener conversaciones con cualquier animal con el que se tope por las calles y en un perfecto español, porque el videojuego llega localizado a nuestro idioma.

Que no te engañe la aparente sencillez que plantea «Little kitty, big city», porque si algo sabe hacer bien este videojuego es ir desgrando todo su potencial para sorprender y cautivar a medida que avanzamos con nuestras pequeñas patitas de gato por todo el escenario de esta «gran ciudad». La aventura no es muy larga en sí -completarlo tan solo nos llevará un par de horas, unas cinco si somos completistas y deseamos recoger todos los coleccionables-, pero a cambio nos ofrece diversión y entretenimiento a partes iguales gracias al simpático y adorable carisma de su protagonista, que no tendrá su propio nombre hasta que logre regresar a casa.

Si de algo puede presumir esta propuesta es de estar dotada de un buen diseño de niveles y eso se nota a la hora de permitirnos explorar sus escenarios con total libertad, donde no nos importará perdernos gracias a la posibilidad de ejecutar unas mecánicas que nos recuerdan a un sandbox de manual. Tiene muy claro qué tipo de videojuego quiere ser, partiendo de una base indie, por lo que aún tiene más mérito habernos hecho conectar con su expresivo protagonista, un alma libre de este mundo abierto inspirado en un típico barrio japonés, uno muy agradable y refrescante en el que podemos movernos con total libertad de movimiento y acción para lograr nuestros objetivos. Aún así, es súper recomendable y apto para todo tipo de jugadores, incluso para los más peques de la casa, que se lo pasarán en grande con este lindo gatito. Por cierto, lo tienes gratis en tu suscripción de Xbox Game Pass desde su lanzamiento.

Ghost of Tsushima: Director’s cut

Parece que hablar de Nixxes es garantía de éxito. Este estudio de desarollo holandés forma parte de la estructura de PlayStation Studios y ya se ha encargado en el pasado de crear las versiones para PC de clásicos como «Marvel’s Spider-man», «Marvel’s Spider-man: Miles Morales» o «Ratchet & Clank: Una dimensión aparte» con un excelente resultado. Había mucha expectación sobre la versión PC de «Ghost of Tsushima» -que llega en forma de Director’s cut, como su versión de PS5-, pero parece que se han cumplido todas las quinielas, dejándonos un juego a la altura para que todos sus nuevos jugadores puedan conocer la aventura como se merecen.

Este aclamado videojuego ambientado en el Japón feudal llega a PC apoptando las últimas tecnologías de mejora de rendimiento, convirtiéndose así en la edición más completa del aclamado título de Sucker Punch, incluyendo todos los extras de la edición original, junto con la expansión «Iki island» y los modos «Leyendas» y «Rivales». A lo largo de los últimos cuatro años, hemos visto este título, que cautivó a la crítica y a toda la comunidad de jugadores en su lanzamiento para PS4 en 2020, presenta una emocionante aventura de acción y mundo abierto inspirada en la primera oleada invasora de Mongolia a Japón en el siglo XIII, cuyo protagonista –Jin Sakai– deberá enfrentarse al dilema de abandonar el camino samurái para salvar a su pueblo.

Al igual que en su versión para PS5, «Ghost of Tsushima: Director’s cut» es compatible con el mando DualSense, que nos permite aprovechar la tecnología háptica y sus gatillos adaptativos para poder disfrutar de una experiencia completamente inmersiva. Además, también cuenta con sistema de juego cruzado entre PS4, PS5 y PC para el modo cooperativo online «Leyendas», la experiencia inspirada en la mitología japonesa. De este modo los jugadores de cualquiera de las tres plataformas pueden jugar en equipos de hasta cuatro jugadores y comunicarse por chat de voz. Aunque también nos hubiera encantado poder aprovecharlo para el progreso de nuestra partida durante la campaña del juego.

La gran novedad en los videojuegos de PlayStation para PC es la inclusión en este título de una nueva interfaz relacionada con el inicio de sesión de PlayStation Network, lo que nos permite echarle un vistazo a nuestra lista de amigos y hacer este compartible este port con el sistema global de trofeos de PlayStation, que se suma al resto de sistemas compatibles hasta la fecha: PS3, PS Vita, PS4 y PS5. Esta función es compatible en PCs con Windows y se puede acceder a ella directemente desde el menú del juego o, si lo prefieres, con la combinación de las teclas Shift y F1 en tu teclado. Se trata de una primera versión a la que le queda mucho por evolucionar hasta compararse con la de las consolas, pero es un primer paso de cara a la integración de PC en los perfiles PlayStation.

Aunque entre las características realmente interesantes de este nuevo título de PC se encuentran la compatibilidad con monitores ultra panorámicos -ya que está totalmente optimizado para resoluciones 21:9 y 32:9, admitiendo 48:9 en configuración de hasta tres monitores- y la incorporación de las últimas tecnologías de mejorar del rendimiento -incluyendo Nvidia DLSS 3 y AMD FSR 3, con opciones de reescalado y generación de fotogramas-. Pero eso no es todo, porque también es compatible con el reescalado Intel XeSS y, si el hardware tiene margen de mejora, también puedes utilizar DLAA o ell AA nativo de FSR 3 para mejorar aún más la calidad de los gráficos.

No existe ni la menor duda de que «Ghost of Tsushima: Director’s cut» para PC es el resultado del excelente trabajo inicial de Sucker Punch -que creó una nueva franquicia que supo atrapar a todo tipo de jugadores desde las plataformas PlayStation– y del remate final de Nixxes – que ha vuelto a invertir todo el talento de su equipo para ofrecernos la experiencia más completa y de mayor calidad de este videojuego-. El proceso de llevar este título de PlayStation a PC ha resultado ser impecable, además de impresionante, sabiendo brillar en todos y cada uno de sus apartados.

Esta nueva experiencia, la primera oportunidad para que la comunidad de jugadores de PC pueda jugar con la mejor versión de una de las mejores aventuras de samuráis, se ha pulido y optimizado hasta el límite, añadiendo opciones gráficas que amplían sus posibilidades -especialmente en lo que se refiere a fluidez, animaciones, iluminación y texturas-, logrando que la combinación de la tecnología DLSS de Nvidia y esa generación de frames que propone AMD sea toda una virguería técnica para los usuarios tarjetas gráficas GeForce RTX que logra superar a la experiencia original.

La única pega para el usuario de PC es que tenga que abrir su propia cuenta PlayStation Network para desbloquear las opciones multijugador del videojuego, algo que, por otra parte, abre una nueva puerta a un universo en el que las plataformas PlayStation y PC se fusionan para ofrecer una nueva experiencia de usuario. Por cierto, ¿cuál será el próximo port de la compañía japonesa? Porque yo se de uno que empieza por «Blood» y acaba por «borne» que sería muy bien recibido… ¡Pronto lo descubriremos!

Sonic the hedgehog: Scrapnik island

Esta semana en nuestro gameLover Xtra regresamos al mundo de las viñetas de Sonic the hedgehog para enfrentarnos a su más reciente aventura: «Scrapnik island». Se trata de un tomo cartoné de 96 páginas que es independiente de su serie regular -que este mes ya afronta su número 56- y en el que podemos disfrutar de una trama ideada por el guionista Daniel Barnes, que para la ocasión ha contado con el impactante y sombrío arte del dibujante Jack Lawrence. Juntos han creado este número único que presenta una trepidante y emocionante miniserie que narra las emocionantes aventuras de Sonic y Tails en una isla habitada por antiguos badniks oxidados y un poco de chatarra de la que nos gusta.

Es una noche de tormenta que lo tiene todo: Un accidente de avión, una isla desierta… o eso parece en un principio. Sin embargo, nuestro par de héroes se encuentran completamente aislados en entre los restos del viejo armatoste del Death egg del doctor Eggman, lleno hasta arriba un oxidado montón de badniks averiados que han sido desguazados. Todos y cada uno de ellos fueron creados por nuestro malvado enemigo para destruir a su mayor amenaza, que no es otro que nuestro querido erizo, que siempre, ya sea intencionadamente o por un capricho del destino, acaba cruzándose en sus malvados planes.

Entre las páginas de este nuevo cómic también podremos descubrir otras letales creaciones de Eggman que nos resultarán algo familiares y que saldrán a la luz a raíz de este fortuito accidente de avión que les ha llevado hasta Scrapnik Island. Pero, ¿qué más secretos esconde esta estación en ruinas y, sobre todo, están todos estos inventos condenados a seguir el código de programación que en su día les impuso el malvado doctor o pueden llegar a razonar por sí mismos? To esto y más lo descubrimos leyendo este nueva aventura de Sonic y Tails antes de cederle todo el protagonismo a Amy, que será la protagonista de un nuevo número especial que llega este mismo mes de mayo para celebrar el 30 aniversario del personaje desde su primera aparición en 1993 en el videojuego «Sonic CD». Pero eso lo descubriremos en unas semanas…

