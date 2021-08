Descubre la isla de Iki con "Ghost of Tsushima: Director's cut" y su nueva gran expansión - gameLover

Jin Sakai se enfrenta a un nuevo reto con su gran expansión en la versión más completa del viodeojuego, que acompaña a «RiMS racing» y a «Greak: Memories of Azur» en los lanzamientos más destacados de esta semana, mientras repasamos los últimos lanzamientos en cine doméstico y cómic con la última producción de Studio Ghibli y sagas como «Regreso al futuro».

Ghost of Tsushima: Director’s cut

Si hubo hubo un videojuego que me marcó muchísimo –tanto que me obsesioné con él hasta completarlo al 100% y sacarme el trofeo de platino-, ese fue «Ghost of Tsushima», de los creadores de otra gran aventura que también supo cautivarme al principio de la pasada generación, «Infamous: Second son». Ahora el aclamado videojuego de Sucker Punch ha cumplido su primer aniversario y es momento de recibir su «Director’s cut», que llega con una gran expansión que te permite explorar la nueva isla de Iki en PlayStation 4 y, por primera vez, en PlayStation 5. El videojuego presentaba una emocionante aventura inspirada en la primera oleada invasora de Mongolia a Japón en el siglo XIII cuyo protagonista, Jin Sakai, debía enfrentarse al dilema de abandonar el camino samurái para salvar a su pueblo.

«Ghost of Tsushima: Director’s cut» es la edición más completa del juego e incluye todo el contenido lanzado hasta la fecha, el de la versión digital deluxe, el modo «Leyendas», mejoras exclusivas para PlayStation 5 y su esperada expansión, con una nueva historia complementaria para Jin Sakai que te ofrece una experiencia única en la que podrás recorrer la isla de Iki o revivir la invasión de los mongoles en Tsushima a 4K y 60 FPS, con una carga ultrarrápida y una sensación única a través del mando inalámbrico DualSense y del audio 3D de la consola de nueva generación de Sony.

En esta nueva isla y podrás explorar y combatir nuevas amenazas mientras te adentras en el oscuro pasado del clan Sakai. Esta versión de la isla de Iki supone un gran contraste con Tsushima, tratándose de una tierra indómita de saqueadores y criminales marcados por la guerra que defienden su independencia con uñas y dientes. Como los samuráis llevan años sin controlar la isla, Jin descubre que una misteriosa tribu mongola se ha asentado en ella bajo el mando de una terrible y venerada chamana llamada Ankhsar Khatun, más conocida como «El águila». Esta poderosa conquistadora es una mística guía espiritual que representa un increíble peligro para Jin y su pueblo y la única vía para contrarrestar esta amenaza es enfrentándose a este nuevo y peligroso enemigo mientras se ve obligado a afrontar viejos temores y revivir traumas que creía enterrados.

Esta es la premisa con la que recorrerás esta desconocida isla que ofrece nuevos entornos para explorar gracias a la ambiciosa tarea de documentación que llevó a cabo el equipo de arte del juego, que representa su fauna, flora y relieve a través de los más de 40 biomas diferentes presentes en el videojuego. Un auténtico mundo que invita a ser explorado de nuevo para descubrir todas sus sorpresas y donde la naturaleza guía a Jin Sakai, el fantasma de Tsushima, para lograr sus objetivos.

Si te haces con «Ghost of Tsushima: Director’s Cut» tendrás todo este contenido en él: El juego completo, la expansión de la isla de Iki, el modo «Leyendas», un mini libro de arte digital, los comentario del director -en el que el equipo creativo se sienta con un renombrado historiador japonés para observar el mundo del juego comparándolo con los eventos históricos que lo inspiraron-, un punto de técnica para Jin, un muleto del favor de Hachiman y una skin set de Héroe de Tsushima -con la mascara dorada, la espada, el caballo y la montura-.

Además, se han implementado una serie de actualizaciones en el modo «Leyendas» basados en los comentarios de la comunidad, incluyendo su publicación como lanzamiento independiente -a partir del 3 de septiembre a un precio de 19,99 €- y una serie de nuevas características y funciones en las que se ha reequilibrado el modo «Supervivencia» para reducir la duración de las sesiones, además de añadidose nuevas variantes de desafíos semanales de «Supervivencia» en «Pesadilla». También se han desbloqueado cosméticos adicionales que antes solo podías obtener jugando la historia de principal de Jin y «Nueva partida+».

Junto a todas estas novedades, llega el modo «Rivales» -también el 3 de septiembre-, en el que dos equipos de dos integrantes compiten para derrotar oleadas de enemigos. Por cada enemigo derrotado, tu equipo obtiene magatama, que puede causar daño al equipo rival, y gastándola se desbloquean nuevas oleadas de último bastión. El objetivo es completarlas antes que el equipo rival y, por supuesto, incluirá una nueva tanda de trofeos, al igual que la «Director’s cut» del juego. También se incorpora un sistema de maestría de equipo, que expande la progresión y recompensas de «Leyendas» y en el que los jugadores que hayan alcanzado el nivel 110 de equipo podrán vincularlo a una clase para activar los desafíos de maestría, que permitirán subir el nivel de ki de una pieza de equipo hasta 120 y desbloquear una segunda ranura de ventaja, además de desbloquear una nueva habilidad y nuevas técnicas para cada clase.

Lo cierto es que nos encontramos ante un juego que ya de por sí era excelente y que ahora se ha mejorado aún más gracias a su gran cantidad de novedades, que añaden más duración y profundidad a la versión original. Al margen de las mejoras técnicas para PS5 -que no son pocas-, el contenido que correspondiente a la isla de Iki tiene una extensión considerable, además de nuevos enemigos, técnicas y armaduras, profundizando en un apartado de la historia muy interesante y ofreciendo una nueva perspectiva del pasado de Jin Sakai y la relación de los samuráis con los campesinos y piratas.

¿Cómo te afecta si ya tienes la versión para PS4 de «Ghost of Tsushima»? Para convertir tu edición en la «Director‘s cut» podrás hacerlo a un precio de 19,99 € tengas la versión digital o física si sigues en PS4 y a 29,99 € si lo haces desde PS5. Y si no lo tienes aún, tienes la oportunidad de enfrentarte a sus retos por primera vez a 69,99 € (PS4) y a 79,99 € (PS5). Es una extensión del planteamiento original en todos los sentidos, pero hubiera sido interesante que la actualización de PS4 a PS5 hubiera sido gratuita, al margen del DLC, que tiene todo el sentido que sea de pago al tratarse de una ampliación considerable respecto al original. Por lo demás, nos volvemos a encontrar ante un nuevo reto que nos aportará un montón de horas de acción satisfactoria y que nos devuelve al universo de «Ghost of Tsushima» un año después.

«Ghost of Tsushima: Director’s cut»

Sucker Punch · Sony Interactive Entertainment

20 de Agosto · PlayStation 5 y PlayStation 4

RiMS racing

Nacon tiene preparado un fuerte catálogo para la nueva generación de consolas y ya ha comenzado a disparar alguno de sus títulos, como son este «RiMS racing» o «WRC 10», que llega en un par de semanas. Este primero es un nuevo concepto de simulador de motos que los expertos del estudio italiano RaceWard han desarrollado para ofrecer una experiencia sin precedentes, mezclando conducción y mecánica, poniendo al límite el realismo y la personalización.

Su garage incluye ocho de las motos más rápidas del mundo: Kawasaki Ninja ZX10 RR, Aprilia RSV4, BMW M1000 RR, Ducati Panigale V4R, Honda CBR1000 RR, MV Agusta F4 RC, Suzuki GSXR-1000 y Yamaha YZF R1, contando con un gran nivel de detalle. Tu objetivo no se centra solo en la carreera y en ganarla, sino que tendrás que mantener y mejorar tu vehículo a través de un innovador sistema que combina la precisión mecánica con la emoción de pilotar.

Podrás demostrar tu valía a lo largo de una trayectoria dividida en temporadas -cada una de ellas compuesta por más de 70 eventos-, en la que te toparás con una completa inmersión en el mundo de la competición, donde la victoria depende por igual de tus habilidades de conducción y de tu moto.

Las condiciones de la carrera, el estilo de conducción y el estado mecánico de los componentes tienen un impacto directo en el comportamiento de la moto y, al llevar la personalización a su nivel más extremo -gracias a un sistema de físicas que ofrece una precisión inigualable-, se centra la mecánica como parte fundamental del juego. Este es un aspecto muy a tener en cuenta, ya que puede llegar a ser apasionante o puede llegar a aburrirte por completo si lo que te gusta es ir avanzando rápidamente entre carrera y carrera. Sin embargo esta franquicia ha apostado completamente por este aspecto y pretende resaltarlo como una de sus novedades más reveledoras.

Para asegurar la victoria, puedes desmontar completamente tu moto y reemplazar cada elemento para conseguir dar con la mejor configuración posible, eligiendo entre más de 500 componentes oficiales -neumáticos, discos, pinzas, pastillas, suspensión, resortes, filtros de aire, escapes, freno y embrague maestro, cilindros, líquidos de frenos, aceites de motor, ECU, carenados y muchos más-. Puedes usar diferentes herramientas para identificar los componentes mecánicos que se pueden actualizar, proporciónandote un exhaustivo análisis del estado y el rendimiento de la moto en tiempo real.

Aparte de contar con una gran cantidad de desafíos disponibles en el modo multijugador, podrás competir en uno de los diez circuitos oficiales que han sido fielmente creados para la ocasión: Silverstone, WeatherTech Raceway Laguna Seca, Suzuka, Nürburgring o Paul Ricard son solo algunos de ellos, que te permitirán viajar por el mundo mientras disfrutas de la emoción de las carreras. Pero si eres de los que prefieren la carretera, también se han recreado cinco rutas en distintas localizaciones de Estados Unidos, Noruega, Australia, España e Italia en los que podrás apreciar sus impresionantes paisajes mientars completas una experiencia de carreras diferente sobre las dos ruedas de tu moto.

«RiMS racing» es un videojuego para los amantes de las simulación de motos, que ese encontrarán en este título con un exigente pero satisfactorio control y un modo trayectoria de lo más completo, en el que deberán cuidar del mantenimiento de la moto en cada carrera. Aunque echarás de menos más variedad en el resto de modos, la duración media de sus pruebas conseguirá que quieras enfrentarte a sus retos de una forma más continuada en esta representación del motociclismo que luce genial en general -la iluminación está muy trabajada, por ejemplo- y que flaquea un poco en los detalles. Aunque no hay una gran cantidad de motos ni circuitos te gustará, como decía, si ya estás acostumbrado a este tipo de juegos.

«RiMS racing»

RaceWard Studio · Nacon

19 de Agosto · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One y PC / 16 de Septiembre · Nintendo Switch

Greak: Memories of Azur

Esta es una de esas propuestas indie que me encantan. «Greak: Memories of Azur» me llamó la atención gracias a su acabado y que me ha acabado convenciendo finalmente como videojuego. Se trata de una aventura de plataformas y los puzles dibujada a mano que cuenta con una jugabilidad amena. Su planteamiento te enamorará desde el principio a través de su sabor clásico en 2D, con una puesta en escena deslumbrante y aportando más de lo que al principio pueda parecer.

Su historia está protagonizada por tres hermanos, Greak, Adara y Raydel, que partirán en la heroica búsqueda de Greak. La aventura arranca en las tierras de Azur, donde la presencia de los Urlags amenaza al pueblo de los Courines, a los que no le queda otra que huir. En el destino de su especie tiene mucho que ver Greak, que inicia su viaje para encontrar a sus dos hermanos, que han desaparecido. Empezamos controlándole a él, armado son una pequeña espada y un arco, mientras completamos las misiones que nos plantean los habitantes de la aldea , algunas principales y otras secundarias, que premian la exploración con técnicas de combate extra, algo que se extenderá al resto del juego.

La jugabilidad es, sin duda, el punto fuerte de este título que cuenta con un guión sencillo pero efectivo y que explota el género de las plataformas de de desplazamiento lateral con mecánicas y combates que nos animan a alternar entre el trío protagonista para avanzar combinar sus habilidades y sacarles partido en en vastos niveles llenos de desafíos y rompecabezas, algunos de habilidad y otros de lógica.

Greak blande su espada y apuesta por ataques a cierta distancia con su arco; Adara es capaz de lidiar con los poderes arcanos con los que puede lanzar proyectiles de energía y levitar durante unos instantes -y la combinación de ambos les permite nadar y bucear-; y Raydel empuña una poderosa espada y un escudo con el que se defiende de ataques y trampas, además de contar con un gancho con el que alcanzar lugares inaccesibles, aunque no puede estar en contacto con el agua. Cada personaje cuenta con sus propias características de salud e inventario y nuestro objetivo es alternar entre los tres para sacarle partido a cada una de sus habilidades, desentrañando la gran labor de diseño de niveles que se ha llevado en este título.

La aventura se completa con la obtención de cristales preciosos -con los que podrás comprar artículos en la tienda del pueblo o a algún vendedor ambulante-, ingredientes -con los que puedes cocinar en hogueras para descubrir pociones-, y descubrir menhires mágicos que actúan como punto de viajes rápidos (eso sí, a cambio de una pequeña suma de cristales). Pero también dispones de estratégicos y efectivos puntos de guardado repartidos por el mapa.

Su dificultad se puede percibir elevada al principio, pero a medida que avances en la aventura, tus personajes vayas evolucionando y te hagas con los controles, cogerás una buena soltura para desempeñar tu viaje, que durará cerca de las ocho horas. El videojuego ofrece los textos en español -aunque sus diálogos se desarrollan en inglés- y su puesta en escena pinta fenomenal con ese estilo dibujado a mano que cuenta con una gran cantidad de detalle, tanto en los personajes como en sus escenarios, que lucedn realmente bien.

Si te gustan los videojuegos clásiocos, «Greak: Memories of Azur» te encantará al tratarse de una aventura sencilla y amena que va tomando un aire más complejo a medida que avanzas en su historia, introduciendo más persojajes jugables y sus habilidades, tanto para la exploración como para el combate. Es una gozada disfrutar de su acabado visual mientras indagas en sus niveles para buscar sus secretos. Lo mejor es cómo complementa su aparente facilidad para afrontar ciertas rutas o puzles con el enfrentamiento antes ciertos enemigos, a los que nos costará derrotar algo más.

Para mí se ha convertido en un juego divertido con el que pasar unas cuantas tardes de verano y gracias a su sorprendente diseño de niveles. Las posibilidades cooperativas de sus protagonistas se contrastan con algunas ocasiones en que manejarles puede resultar desesperante, pero eso no empaña el conjunto global de la aventura, cumpliendo las expectativas y posicionándose como uno de los videojuegos indie más entretenidos y recomendable de los últimos meses. ¡A disfrutarlo!

«Greak: Memories of Azur»

Navegante Entertainment · Team17

17 de Agosto · PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

Esta semana en nuestro gameLover Xtra recibimos la edición física de la última producción de Studio Ghibli después de su paso por las salas y la última de las entregas del cómic de «Regreso al futuro», que profundiza en la vida de uno de sus personajes más enigmáticos, Biff Tannen.

Earwig y la bruja

Este año han sido pocos los estrenos que hemos recibido en el cine, aunque algunos más teniendo en cuenta lo desolador que resultó ser el año pasado a causa de la pandemia. Una de esas películas que nos alegró la primavera fue la última producción del prestigioso Studio Ghibli que, por primera vez, introduce la animación por ordenador en sus lanzamientos. El resultado es «Earwig y la bruja», que ahora recibe su edición doméstica en Blu-ray y DVD. Es la segunda ocasión la que Gorō Miyazaki dirige una película basada en un libro de Diana Wynne Jones y se ha lanzado a la piscina con esta película que no ha quedado exenta de la polémica por desviarse del camino del siempre reconocido y característico estilo de animación del estudio japonés.

El film nos presenta la historia de Earwig, una niña de 10 años, tiene la habilidad de manipular a los demás para que todos hagan lo que ella quiera. Es huérfana desde bebé y lleva una vida agradable y muy feliz en un hogar para niños donde todos atienden a sus caprichos. Pero un buen día, un hombre y una mujer de aspecto extraño la adoptan: «Mi nombre es Bella Yaga. Soy una bruja», le dice su nueva madrastra a Earwig: «Te he traído a mi casa porque quiero que seas mi ayudante». Por su parte, el hombre extraño solo aparece para almorzar y siempre está de mal humor. además de tener la fea costumbre de decir «No me molestéis». Y es que, por primera vez en su vida, Earwig se topa con unas personas que no se rinden ante sus deseos y vivirá una serie de aventuras y situaciones que harán que descubra el enorme potencial que siempre ha guardado en su interior.

«Earwig y la bruja» formó parte de la selección oficial del Festival de Cannes 2020 con sus 82 minutos de metraje y ahora llega en formato físico para satisfacer a los coleccionistas de las películas de Studio Ghibli. La película llega en una edición sencilla compuesta por un disco y un ratio de imagen 2.39:1 en alta definición (1080p). Incluye el audio original de la película en japonés, y también en español y catalán, todos en formato DTS-HD 5.1, además de los subtítulos en español y catalán.

Por cierto, como curiosidad, el próximo estreno de Studio Ghibli será la película «¿Cómo vives?», que contará con la dirección del padre de Gorō, Hayao Miyazaki, todo un portento de la animación japonesa y cofundador del estudio en 1985. Durante su carrera ha obtenido muchísimos reconocimientos, entre ellos el Oscar por «El viaje de Chichiro» (2002) como mejor película de animación y el honorífico de 2014 por toda su trayectoria, además de un sinfín de premios por su obra.

«Earwig y la bruja»

Studio Ghibli · Vértigo Films

20 de Agosto · Blu-ray y DVD

Regreso al futuro: Biff al futuro

Parece mentira, pero esta colección de cómics ha llegado a su fin con el tomo que hoy revisamos. «Regreso al futuro» ha inspeccionado las consecuencias de los diferentes sucesos temporales que se planteaban a través de las tres películas con estas ocho entregas que se han ido publicado a los largo de los últimos años en nuestro país. La de hoy, el volumen 8 -titulado «Biff al futuro»-, descubrirás los acontecimientos de la realidad alternativa que nos mostraba «Regreso al futuro II».

¿Recuerdas cuando el viejo Biff Tannen viaja al pasado para entregarle el almanaque deportivo a una versión más joven de sí mismo? Sí, haciendo eso se desencadenan una serie de hechos que lo cambian todo para siempre y en esta última entrega descubrimos qué es lo que ocurrió en esa realidad antes de que Doc y Marty lo arreglaran al comprobar el diabólico ascenso al poder del personaje más odiado de la saga. Y es que un buen villano convierte una buena historia en una historia excelente y Tannen cumple ese papel a la perfección mientras intenta ponerle las cosas difíciles a nuestros protagonistas.

Pese a su importancia en la trilogía cinematográfica, es poco lo que se sabía de él… hasta ahora. Porque el guionista de la película original se ha puesto manos a la obra en este cómic para desvelarnos algunos de los secretos con más relevancia de su vida. El resultado es este «Biff al futuro» en el que exploramos la biografia de este Biff alternativo que cambió su porvenir aprovechando la visita de su yo del futuro. Seremos testigos de la revelación de muchos detalles que no sabíamos de él, incluyendo un desconocido y sorprendente viaje a la época del jurásico.

Pero si pensabas que con este cómic final te ibas a despedir para siempre de «Regreso al futuro» para siempre, estabas muy equivocado. Porque en las novedades del mes de septiembre de Norma Editorial llega el crossover ochentero definitivo que no creías que fuera posible. En él comprobarás cómo Marty McFly regresa de una nueva aventura temporal increíble en la que la máquina del tiempo de Doc Brown ha llamado la atención de los Decepticons. ¡Sí, sí, los malos de los Transformers! Las malvadas máquinas de Cybertron pondrán en peligro el futuro de Hill Valley y de toda la Tierra, pero tenemos la suerte de contar -una vez más- con Marty, Doc y un nuevo aliado capaz de viajar en el tiempo. En unas semanas te contamos más sobre este cómic que complementa a la serie.

«Regreso al futuro»

Bob Gale, Derek Fridolfs, Alan Robinson y Jaime Castro · Norma Editorial

20 de Agosto · 152 páginas

