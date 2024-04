"Commandos: Behind enemy lines", "Blasphemous" y "La abadía del crimen", los mejores videojuegos españoles de la historia según la votación popular - gameLover

La iniciativa «Jugando en casa», promovida por U-tad, tiene como objetivo destacar y reconocer el trabajo de los creadores españoles a lo largo de los más de 40 años de historia del videojuego español.

¡Hola, gameLover! Anoche se celebró en Madrid el evento «Jugando en casa» para convertirse en el primer y mayor homenaje a la industria española de videojuegos, desde sus inicios en 1979 y hasta la actualidad. Fue en la década de los 80, considerada como la edad de oro del software español, cuando surgieron los primeros estudios dedicados a la creación y distribución de videojuegos, como Made in Spain, Dinamic Software, Topo Soft y Opera Soft, convirtiéndose «La pulga» en el primer videjuego español con distribución comercial.

A partir de ese momento, ya es historia del mundo de los videojuegoe en nuestro país, porque los 90 también supusieron un periodo de inflexión en esta industria al irrumpir en el mercado español las consolas caseras de 8 y 16 bits de Nintendo y SEGA, obligando a los estudios españoles a adaptarse y a buscar alternativas en otros sistemas como PC. De aquella época destaca el trabajo de estudios como Dinamic Multimedia, Pyro Studios, Rebel Act o MercurySteam.

Años más tarde, a finales de los 2000, llegan al mercado español la aparición de las tiendas online, lo que multiplicó el número de estudios (y oportunidades) que trabajan en PC y consolas, permitiendo la proliferación de la escena indie española con actores tan importantes como son Tequila Works, The Game Kitchen, Teku Studios, Deconstructeam y Nómada Studio, entre muchos otros. Todos los profesionales que han formado parte de la evolución de nuestra industria formaron parte anoche de este homenaje que también quiso premiar a los mejores videojuegos de nuestro país, poniéndose de manifiesto el enorme talento, profesionalidad y originalidad de los desarrolladores españoles, así como sus reivindicaciones para consolidar social y fiscalmente esta industria.



El equipo de Pyro Studios, creador de «Commandos: Behind enemy lines», mejor videojuego para el público y segundo del jurado

Por eso no es de extañar que «Commandos: Behind enemy lines» (Pyro Studios, 1998) haya sido elegido como el mejor videojuego español de toda la historia. El 28% de los votantes lo seleccionaron como uno de sus tres videojuegos favoritos a través de la web de «Jugando en casa», habilitada de forma popular para tal propósito después de presentar una preselección de medio centenar de videojuegos realizada por un jurado formado por más de 40 profesionales que trabajan en el sector de los videojuegos, incluyendo periodistas de medios especializados y generalistas, así como, creadores de contenido.

«Commandos: Behind enemy lines» se convirtió en el primer superventas español de la historia y el que mayor reconocimiento internacional ha obtenido, habiéndose convertido en número 1 en más de 30 países. Le siguen «Blasphemous» (The Game Kitchen, 2019), la franquicia de mayor éxito del videojuego español en esta década, que obtuvo el 22% de los votos, y el mítico «La abadía del crimen» (Opera Soft, 1987), considerada la obra maestra de la edad dorada del videojuego en España, con un 20% de los aficionados.

En el top 10 también nos encontramos con grandes joyas de la historia del videojuego español como «PC fútbol», «Commandos 2: Men of courage», «Gris», «Blasphemous 2», «Castlevania: Lords of shadow», «Metroid: Dread» o «Blade: The edge of darkness». Todos estos videojuegos pertenecen a épocas completalmente distintas en la historia de los videojuegos en nuestro país, pero todos comparten un especial significado en el desarrollo y la consolidación nacional de esta industria.



Juan Delcan, coautor de «La abadia del crimen», envió su mensaje de agradecimiento en la distancia al no poder asistir a la ceremonia de entrega

La labor de U-tad y su cercanía con la industria del videojuego

U-tad -Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital- es el primer centro universitario especializado 100% en la formación en todas las grandes áreas asociadas a la cadena de valor de la economía digital: Ingeniería del software, ingeniería de videojuegos, diseño digital, animación, efectos visuales, diseño de productos interactivos y videojuegos, matemáticas, física, realidad virtual, aumentada y mixta, big data o ciberseguridad, entre muchas otras disciplinas. Se trata de una institución única en España orientada a formar a los líderes de la industria digital del presente y futuro, con profesores procedentes de las mejores empresas del sector. Un centro de primer nivel internacional basado en la excelencia, la innovación y la tecnología.

Fue fundada por Ignacio Pérez Dolset en el año 2011 para cubrir el vacío de profesionales existente en esta industria y, desde entonces, ya son más de 2.400 los alumnos han pasado por sus aulas para formarse en el ámbito de los videojuegos, trabajando actualmente muchos de ellos en las principales empresas del sector, tanto en España, como a escala internacional, siendo U-tad el centro de formación de referencia en el que las empresas buscan talento.

U-tad es considerada por GAMEducation como la sexta mejor universidad del mundo para formarse en videojuegos, y la SEDEA -Asociación Española de Excelencia Académica- reconoce a sus alumnos del área de ingeniería entre los diez mejor formados de toda España y la revista americana ‘Animation Magazine’, afirma que es uno de los mejores centros del mundo donde estudiar Animación. Asimismo, es el único centro universitario español en contar con una certificación otorgada por ‘The Rookies’, según su ranking internacional de los mejores centros universitarios del mundo en arte digital. Hasta la fecha, los alumnos del área de videojuegos de U-tad han ganado más de 70 premios del sector en certámenes nacionales e internacionales, lo que les consagra como la universidad más galardonada de España.​ Asimismo, GAMEducation la sitúa como la 6ª mejor universidad del mundo para formarse en videojuegos.

