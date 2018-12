Gris, hecho con el corazón - gameLover

Es el videojuego indie español que está cosechando muy buenas críticas.

¡Hola, gameLover! Todos sabemos que el camino del videojuego independiente nunca ha sido fácil. Desde que nace como idea, mientras se convierte en un proyecto y hasta que finalmente llega a las manos del consumidor, es un camino que recorre una infinidad de pasos y una gran inversión (y no solo económica) por parte de sus creadores.

Este es un feliz momento para Nomada studio, el estudio barcelonés encargado de la idea y la creación de Gris, una obra de autor que ya ha llegado a Nintendo Switch y a PC y que no hay que dejar escapar.

Partiendo desde cero

Nomada studio es un pequeño estudio fundado por Roger Mendoza, programador, y Adrián Cuevas, director técnico. Ambos se conocieron en la universidad y desde entonces han trabajado en grandes videojuegos triple A de la industria como Assassin’s creed, Far cry o Rainbow six. Sus caminos se volvieron a cruzar hace algo más de dos años, cuando trabajaban juntos en Ubisoft Barcelona y comentaron la idea de iniciar un desarrollo más pequeño, algo más personal. Ahí es donde empezó a concebirse Gris.

Al proyecto se sumó Conrad Roset, un reputado artista experto en el trabajo con acuarelas y con amplia experiencia en el mundo de la publicidad y que se vio atraído por la idea de crear un videojuego, un sector en el que aún no había trabajado. Al final nos encontramos ante un equipo reducido y una idea muy clara a ejecutar.

Así que se pusieron manos a la obra y, con una primera demo del juego, se trasladaron a la Gamescom para presentar su trabajo en la feria y darlo a conocer entre los editores para encontrar financiación. Finalmente fue Devolver digital quien apostó por ellos, encontrando también el apoyo de Nintendo para desarrollarlo en Nintendo Switch, la plataforma ideal para jugarlo.

Arte y música, los dos pilares del juego

Lo que está claro es que el apartado artístico es la clave del juego, tanto en lo visual como en el sonido. Mientras juegas te das cuenta de que el proyecto está planteado como una película de animación, en la que que cada frame está dibujada a mano, consiguiendo un movimiento fluido e hipnótico.

La banda sonora del juego corre a cargo del grupo Berlinist, que también ha participado en el proceso de creación del juego, aportando ideas sobre la jugabilidad durante la fase de desarrollo para que todo encajase mejor en la idea que se quería transmitir.

Sus creadores se mostraban especialmente orgullosos ante los medios durante la presentación del videojuego, mientras explicaban la importancia de pasar de haber trabajado en equipos formados por centenares de profesionales a un pequeño estudio en el que se han involucrado menos de dos docenas de personas, donde la experiencia se refuerza, involucrándose en todos los aspectos del desarrollo y consiguiendo lo que pretendían, crear una experiencia mucho más personal.

El color como fuente de expresión

Gris está concebido como una obra de arte. Una aventura narrativa que nos cuenta la historia de Gris, una joven perdida en su propio mundo y que intenta luchar contra el dolor. Es un bello viaje que agita nuestros sentidos, una experiencia muy particular en la que desaparecen los conceptos de “los enemigos” o “la muerte” y cuyo objetivo es el de conseguir que el jugador disfrute de la exploración, centrándose al máximo en el arco narrativo mientras avanza tranquilamente durante la aventura. Es un ensayo visual y sonoro que no busca contarnos una historia en el sentido más tradicional, por lo menos no en el que conocíamos hasta ahora.

La escena inicial ya nos sumerge en un mundo minimalista, sin color, que esconde una profundidad difícil de captar a simple vista. En un principio, solo podremos recorrer este mundo, un espacio gris y vacío, con un único movimiento: el salto. El objetivo es ir descubriendo colores, ya que cada uno de ellos simboliza un paso al frente en el camino de esta mujer rota por dentro. El rojo -que simboliza la fuerza- será el primer color con el que nos topemos y añade un nuevo movimiento, el golpe vertical, que convierte a nuestra protagonista en un pesado bloque de piedra, capaz de atravesar plataformas y que también nos ayuda a coger impulso en una caída. Ahora es más fuerte ante las adversidades.

Y así con cada nuevo color que nos encontramos por el camino, que ilumina el mundo de Gris y le otorga una nueva mecánica al personaje, llegando finalmente a poder nadar o flotar por los aires. Estos nuevos movimientos son necesarios en un plataformas de puzles como este, en el que nos encontraremos retos no muy difíciles pero que nos hacen comprender mejor el lenguaje del juego, uno con su propia lógica.

En Gris no hay diálogos, ni tampoco textos. La belleza y los colores son los únicos que hablan. Es el movimiento de su protagonista a merced de su entorno, donde las acuarela cobran vida y los lienzos y las pinceladas destacan por sí solos en un videojuego que bebe de las influencias de Journey o Inside.

Casi no existen videojuegos así

No es casualidad que los logros opcionales que presenta Gris estén definidos como las cinco etapas del duelo. Porque Gris es crecimiento emocional, es la percepción del individuo en su propio mundo, es una entidad con un lenguaje propio y una de esas experiencias que hay que aprovechar. Es uno de esos videojuegos que casi no existen.

Te olvidarás que estás ante un videojuego, porque lo que estarás jugando es una obra de arte. Al finalizarlo lo entenderás todo, será el momento de vencer al dolor, el de enfrentarte al color. Tendrás la opción de volver a jugarlo mediante un selector de niveles, pero no te hará falta, porque -a mi entender- es una rejugabilidad innecesaria. Todo lo que has vivido está ahí, nadie te lo va a quitar. Sí, podrás volver y recoger esos coleccionables opcionales que no aportan nada en lo narrativo y que solo sirven para liberar al más completista, pero se trata de algo artificial. No hay motivos para rejugar con Gris, pero es que tampoco los necesitamos.

¿Mi consejo? Tírate a la piscina. Cómpratelo. Es uno de esos videojuegos que recordaremos durante toda la vida. Una experiencia que describe un camino que todos deberíamos poder alcanzar en los momentos más duros. Es una obra de arte para enmarcar.

Gris | Desarrollado por Nomada studio | Distribuido por Devolver digital | Nintendo Switch y PC | 13 de diciembre de 2018 | PEGI: 3