"Prince of Persia: The lost crown" abraza el género metroidvania para llevar el regreso de la franquicia a lo más alto. - gameLover

Las remasterizaciones de «The last of us: Parte II» y de los dos títulos de «Another code» también destacan entre los primeros lanzamientos del año que merecen toda nuestra atención.

Prince of Persia: The lost crown

¡Hola, gameLover! Pero qué ganas tenía de un nuevo «Prince of Persia». Mi última experiencia con la franquicia fue con su reboot de 2008, que llegaba después de una trilogía que dejó muy buen sabor de boca en la generación de PS3 y Xbox 360. Ahora es el momento de disfrutar de un regreso más que esperado por toda su comunidad, ya sea de fans acérrimos o de jugadores ocasionales, que van a comprobar de qué manera este «Prince of Persia: The lost crown» va a calar hondo en la perspectiva global de una saga con tanto recorrido en el mundo de los videojuegos como es esta.

En esta nueva aventura vas a ponerte en la piel de Sargon, un joven y talentoso guerrero miembro del grupo de élite conocido como los inmortales. En su viaje para rescatar al príncipe Ghassan, explorarás el enigmático y extenso monte Qaf, un lugar que albergó una belleza sin igual y que hoy se ha convertido en un territorio maldito y hostil. Nuestro protagonista, junto a sus camaradas, descubrirán pronto que el mismísimo tiempo puede ser una amenaza traicionera, así que tendrán que atender a una amenaza inesperada y restaurar el equilibrio del mundo.

Con una estructura inspirada en el género metroidvania, este título se mueve entre las plataformas, la acción, la aventura y la exploración para sumergirnos en un mundo artesanal en el que podrás ir avanzando a tu propio ritmo. Antes de meternos de lleno en sus características, es importante destacar su amplio abanico de posibilidades en lo que se refiere a la accesibilidad, logrando que pueda ser tan fácil o difícil como desees para adaptarlo a tu estilo de juego. La franquicia «Prince of Persia» siempre ha destacado por su alto nivel de dificultad, pero en esta ocasión se ha pensado en las habilidades de todo tipo de jugadores para poder adaptar su desarrollo, pudiendo ajustar cada uno de los parámetros con los que cuenta para lograr una verdadera y satisfactoria experiencia que puede ser ajustada incluso durante su progreso.

Una vez destacado este importante aspecto, es hora de dejarse llevar por los escenarios de este videojuego -desde la majestuosa Ciudadela del conocimiento hasta los paisajes pintoresco s del Bosque otoñal- mientras descubres todo tipo de localizaciones inspiradas en la mitología persa. Empiezas con habilidades básicas, pero a medida que vayas adquiriendo los nuevos poderes del tiempo, desbloquearás habilidades especiales, equiparás amuletos diferentes y podrás combinar todas estas características para poder abrir zonas que antes eran inalcanzables mientras resuelves rompecabezas, descubres secretos y completas misiones secundarias que resultan ser de lo más emocionante. La clave reside en aprender a dominar los distintos poderes del tiempo para derrotar a las singulares criaturas mitológicas que se interpondrán en tu camino.

Si hay algo que destaca por encima de todo en «Prince of Persia»: The lost crown» es la precisión del movimiento de Sargon, que es capaz de ejecutar todo tipo de movimientos tanto en la exploración como durante el combate, eso sí, una vez hayamos dominado sus habildades, que se plantean paso a paso. Imagina todas las posibilidades que se abren ante ti con la combinación de movimientos -que ya de por sí es exhaustiva- junto a los poderes de las habilidades y amuletos, ofreciéndonos un amplio y rico mundo de movimientos que se disfrutan especialmente durante los intensos y espectaculares combates.

Mención especial también a su dirección artística -con un tipo de diseño muy bien escogido para poder ejecutarse el juego de manera fluida en todas las plataformas en las que se publica- y a su banda sonora, compuesta por Mentrix -compositora de origen iraní que aporta los instrumentos tradicionales- y el premiado Gareth Coker -que le da un toque moderno-, y que saben cómo ambientar cada bioma del amplísimo mapa que recorreremos durante nuestra aventura.

«Prince of Persia: The lost crown» nos ofrece una combinación excelente de aspectos jugables, artísticois y técnicos para regalarnos una de las experiencias más completas y satisfactorias dentro del género de los metroidvania, logrando que se convierta en uno de mis imprescindibles más recientes sin ser yo muy fan de este género en concreto. Cuenta con prácticamente todo lo que se le puede pedir a un videojuego de este estilo, con unos controles exquisitos, un diseño de niveles excelente y unas secciones de plataformas muy gratificantes, además de un sistema de combate divertidísimo y un bestiario súper variado en lo que se refiere a enemigos y jefes finales.

Agradecer también que llega con un precio reducido respecto a otras novedades, y más teniendo en cuenta la gran cantidad de contenidos que alberga. Definitivamente, se trata de una experiencia muy completa y generosa que nos hará descubrir la gran cantidad de poderes y habilidades que podemos abarcar y que nos permite usar de forma creativa e ingeniosa. Su historia y la manera en que se desarrolla es lo único que se le podría echar en cara, ya que es el único aspecto en el que flojea, pero no es nada comparado con todo lo bueno que puede llegar a ofrecer y que, por supuesto, desborda en la balanza. ¡Es nuestro primer must de 2024!

«Prince of Persia: The lost crown»

Ubisoft Montpellier · Ubisoft

18 de enero · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Luna y PC

The last of us: Parte II / Remastered

Desde el 19 de junio de 2020 hasta el 19 de enero de 2024 han pasado tres años y medio. Este es el tiempo que «The last of us: Parte II» ha tardado en obtener su propia versión para PS5. Un paso lógico teniendo en cuenta el anterior movimiento de la franquicia, que también nos daba la oportunidad de jugar a su primera entrega -renombrada como «The last of us: Parte I»– en la última consola de Sony, y que también lllegaba en versión para PC la pasada primavera. Todos estas acertadas decisiones, junto al éxito de su serie en HBO Max, nos demuestran que la saga sigue en plena forma.

Con la etiquete de remastered«, aquí tienes una nueva oportunidad de volver a jugar a la propuesta inicial con una serie de cambios y mejoras que amplian la experiencia de esta segunda entrega que tanto se hizo de rogar (recordemos que el videojuego original se publicó en PS3 en 2013) y que cosechó tanto o más éxito que la primera. No es de extrañar teniendo en cuenta la calidad narrativa del icónico viaje de sus protagonistas, Joel y Ellie y que, para la ocasión, nos presenta a un contundente tercer personaje: Abby, que acaba de redondear la propuesta de Naughty Dog, que ahora llega con gráficos mejorados: Salida en 4K nativa en modo fidelidad, resolución 1440p mejorados a 4K en modo rendimiento, una opción de velocidad de fotogramas por segundo desbloqueada para televisores que admiten VRR, mayor resolución de texturas, mayores distancias de nivel de detalle, calidad de sombra mejorada, frecuencia de muestreo de animación y muchas más características que logran que este título brille aún más.

De esta manera, «The last of us: Parte II / Remastered» es la mejor forma de disfrutar de este videojuego y de su historia, con un mundo lleno de con detalles más ricos y fluidos, desde las montañas nevadas de Jackson, Wyoming, hasta el lluvioso paisaje urbano de Seattle, Washington. Pero no todas las mejoras son únicamente a escala gráfica, ya que el videojuego aprovecha la potencia y las funciones únicas de PS5 para mejorar la velocidad de los tiempos de carga -que ahora son prácticamente imperceptibles- y la retroalimentación háptica o la integración de los gatillos adaptativos del mando inalámbrico DualSense.

Centrándonos en las novedades, la más importante e interesante es «Sin retorno», un modo de juego roguelike que está centrado en la supervivencia. Aquí puedes ponerte a los mandos de personajes que nunca habían sido jugables en la saga -ahora cuentas con un plantel de diez en total-, además de abrir la posibilidad a desbloquear cosméticos y aspectos que te permitirán explotar las capacidades del increíble sistema de combate del título. Cada personaje cuenta con sus propias habilidades y con un arsenal de armas único que también puede mejorarse. También disponemos de mapas con niveles y modificadores aleatorios que otorgan esa chispa necesaria para disfrutar de él cada vez que entres a jugarlo y donde podrás mejorar tus puntuaciones día tras día y compararlas con las de los demás jugadores a través de los marcadores online. Este nuevo modo también incorpora algunas de las nuevas funciones de accesibilidad del videojuego y cuentas con la posibilidad de crear partidas personalizadas que te permiten afrontar tus partidas para que se adapten a tu estilo de juego.

Aunque «Sin retorno» está diseñado para que profundices en el combate de «The last of us: Parte II / Remastered», esta es solo una de las muchas novedades que incluye, que amplian la experiencia respecto al lanzamiento original. Dispones de la opción «Improvisar con la guitarra» que te permite adentrarte por completo en el minijuego de guitarra mientras rasgas sus cuerdas, tocas el banjo y el resonador de acero. Además, te permite utilizar los pedales de efectos para modular tu interpretación y poner a prueba tus habilidades musicales con una de las funciones favoritas que calaron entre los fans cuando se lanzó en 2020. Respecto a las nuevas funciones de accesibilidad -aspecto muy importante en los títulos first party de PlayStation– , podemos destacar el sistema de vibración en conversaciones, las descripciones de secuencias -que ya formaban parte de «Parte I» en PS5-, la iluminación dinámica, el avance por fotograma y la dirección de la mirada. Además, también regresa el modo «Carrera de velocidad» y el modo foto, que también es compatible con «Sin retorno» para que puedas capturar los emocionantes e inesperados momentos de tu partida.

No podían faltar los trofeos, cuya lista se ve ampliada en esta versión para incluir los de «Sin retorno», que cuenta con su propio conjunto para que te animes a adentrarte en todo lo que este nuevo modo tiene que ofrecer. Por si te lo estabas preguntando, sí, puedes importar tu partida guardada de PS4 para conservar todo tu progreso y los trofeos que hayas conseguido en la anterior versión saltarán automáticamente en esta despues de cargar esa partida por primera vez. Pero eso no es todo, porque también se ha incluido nuevo contenido para que conozcas mejor el juego y lo que ha implicado su desarrollo a través de horas y horas de comentarios de Neil Druckmann, Halley Gross, Laura Bailey, Troy Baker, Ashley Johnson y Shannon Woodward, que acompañan a las secuencias. Por si fuera poco, nos encontramos también con tres «Niveles perdidos», que incluyen segmentos de las primeras fases de desarrollo de algunos niveles que no llegaron a incluirse en la versión final del videojuego: Son «La caza del jabalí», «Grupo de Jackson» y «Alcantarillas», que también incluyen comentarios de los desarrolladores que explican la intención y los planes de estas secciones y que podrás escuchar activándolos mediante los elementos interactivos que aparecen a lo largo de los niveles.

Bueno, y como colofón, tendremos el documental «Grounded II: Making The last of us: Part II», incluido mediante una actualización posterior al lanzamiento (y sin fecha de lanzamiento confirmada) que ofrecerá una imagen detallada del desarrollo de la la segunda parte de la franquicia. Si tienes pensando en jugar a «The last of us: Parte II / Remastered» y ya lo tenías en PS4, que sepas que puedes acceder a su actualización a PS5 por solo 10 euros, ya vengas de la versión digital o física.

Se está comentando que el salto gráfico de la versión de PS4 a la de PS5 no es muy relevante, pero hay que tener en cuenta que ya se veía de lujo cuando se publicó hace más de tres años, explotando al máximo las capacidades técnicas de la penúltima consola de Sony. Pero no dudes de que esta es la mejor versión para revivir o descubrir por la experiencia oir primera vez, ya que estamos hablando de una auténtica obra maestra, que lo sigue siendo gracias a ese nuevo modo «Sin retorno», con unos extras que entusiasmarán a los auténticos fans de la saga y donde el DualSense adquiere vida propia para ampliar la experiencia sensorial de este título que ya era excelente. ¿Le damos una segunda vuelta?

«The last of us: Parte II / Remastered»

Naughty Dog / PlayStation Studios · Sony Interactive Entertainment

19 de enero · PS5

Another code: Recollection



Nuestra tercera y última recomendación de esta semana es para «Another code: Recollection», una recopilación que vuelve a reunir dos auténticos juegazos que dejaron huella en Nintendo DS y Wii: «Another code: Las dos memorias» (2005) y su secuela «Another code R: Más allá de la memoria» (2009). Ahora, estas dos aventuras regresan juntas en una versión mejorada para Nintendo Switch que nos permite volver a acompañar a Ashley Mizuki Robins para desentrañar la verdad del misterio al que tiene que enfrentarse.

El punto de partida de esta franquicia llega cuando nuestra protagonista, una joven huérfana, recibe una carta de su padre, al que creía muerto. Este acontecimiento pone en marcha una serie de enigmas en cadena que la conducen a la solitaria isla Blood Edward en busca de respuestas. No sabe qué o a quién se encontrará allí, pero lo que está claro es que no puede omitir una señal tan importante, por lo que decide ponerse en marcha y buscar una buena explicación para este suceso. En esta localización, Ashley encontrará acertijos y obstáculos que dificultarán su investigación y nos permitirán atar los cabos sueltos de su pasado y disfrutar de una historia fascinante llena de aventura y misterio.

En ambos títulos deberás resolver acertijos, reunir pistas e investigar los indicios del pasado de Ashley, primero en la ya citada isla de Blood Edward y, dos años después, en Lake Juliet, que es la localización que abarca el segundo de estos dos videojuegos que ahora presentan gráficos actualizados, entornos completamente explorables, nuevo doblaje y música inédita, además de algunos acertijos extra a los que jamás te habías enfrentado. También se han añadido sistemas opcionales de pistas y navegación para aquellos jugadores que deseen una pequeña asistencia durante la partida, logrando que sean más accesibles para todo tipo de públicos.

Por cierto, que sepas que, si quieres una pequeña toma de contacto con este nuevo lanzamiento de Nintendo, tienes a tu disposición una demo gratuita en la eShop que te permitirá jugar el capítulo inicial del primer juego. De esta manera podrás iniciar la investigación y comprobar si este título es para ti. Si al finalizarla te ha convencido y deseas comprarlo, no deberás volver a jugar este capítulo, ya que tu partida guardada te servirá también en la versión completa del videojuego, por lo que podrás seguir avanzando en tu progreso.

Nintendo es experta en traernos de vuelta esos grandes títulos que han formado parte del catálogo de sus consolas clásicas y con estos dos ha acertado de lleno. El trabajo que se ha realizado para la reconstrucción audiovisual de estos dos títulos es digno de admiración, dejándonos una vez más con una aventura completa que es preciosa, muy bien estructurada y con unos puzles que son originales a la vez que sorprendentes. Aunque es cierto que se han desaprovechado algunas de las características únicas de Nintendo Switch para una mejor implementación de los puzles, lo cierto es que es un lujo poder volver a disfrutar de estas dos aventuras tantos años después.

Si ya te gustaron en su día, aquí tienes una nueva oportunidad de volver a revisitarlos en su mejor versión, ya que, aunque la experiencia es prácticamente la misma, las barreras técnicas de la época tanto en Nintendo DS como en Wii dejan de existir en esta versión para Nintendo Switch, que se encarga de dotar a estos dos títulos de todo aquello que les faltaba para convertirlos en una propuesta redonda. Ni te cuento si es tu primera vez con ellos y nunca has jugado a esta reconocida saga, que ahora te brinda la ocasión de explorar esta doble propuesta con la suerte de descubrirla desde cero. ¡Toda una suerte!

«Another code: Recollection» nos devuelve dos enormes aventuras casi dos décadas después del estreno de la franquicia, y lo hace bajo un trabajo de renovación muy acertado. No nos sorprendería nada si estas propuestas llegaran como nuevas en 2024, ya que han envejecido muy bien y se notan tan frescas como el primer día. Hay que destacar la reconstrucción tridimensional de los escenarios, el detalle de sus entornos -especialmente en lo que se refiere a los de interior- y un nuevo diseño de los personajes que amplia la satisfacción a lo largo de toda la partida.

Mención especial a la regrabación de su sonido, que aporta un toque más actual y que acompaña perfectamente a la estructura y al ritmo que caracteriza a esta saga. Eso sí, aunque esta propuesta trata de unir los dos juegos como una única experiencia, es inevitable seguir pensando en el segundo juego como ya se le percibía en 2009, siendo una extensión algo descentrada del primero que no acababa de acertar en su narración. Aún así, es todo un placer comprobar cómo ha sabido reinventarse gráficamente para parecer un videojuego actual y permitir darse a conocer entre una nueva generación de jugadores que, quizás, no lo tenía en cuenta como referente.

«Another code: Recollection»

Arc System Works · Nintendo

19 de enero · Nintendo Switch

