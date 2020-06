"The last of us: Parte II" encabeza los lanzamientos de esta semana - gameLover

¡Hola , gameLover! Han pasado siete largos años desde el lanzamiento de su primera entrega y esta semana, por fin, podremos disfrutar de la secuela, «The last of us: Parte II». No olvidemos que este nuevo capítulo de la historia no es solo la continuación de la historia de Ellie, sino que tal y como comunica el propio estudio se trata del proyecto más ambicioso que haya creado Naughty dog. En esta ocasión retomaremos sus acontecimientos unos años después, pero con un apartado gráfico espectacular y con nuevas mecánicas que ofrecerán un mayor número de experiencias para afrontar este enorme desafío.

«Summer in Mara», del estudio valenciano Chibig, es otro proyecto que llega esta semana. Tendremos que ingeniárnoslas para cuidar nuestro hábitat con herramientas de crafteo no solo para cultivar nuestros campos sino también para explorar otras islas tropicales gracias al barco de Koa. Una preciosa aventura que nos ofrecerá, además, un aspecto gráfico único y cálido.

Si lo tuyo es la estrategia esta semana también podremos disfrutar de «Desperados III», la nueva entrega que aterriza en nuestras consolas después de muchos años. Al más puro estilo «Commandos», tendrás que analizar cada uno de los movimientos de tus enemigos para escoger el camino más eficiente para cumplir tus objetivos. Ya sea eliminándolos sigilosamente o pasando desapercibido. Todo esto envuelto en una temática western que encandilará a más de uno.

Recordemos que «Disintegration» es el nuevo trabajo del co-creador de Halo, y que a partir de esta misma semana podremos ver qué nos ofrece esta nueva aventura. Esta vez podremos disfrutar de un shooter en primera persona con ciertos elementos de estrategia en tiempo real. Además, dispondremos tanto del modo campaña como de un modo multijugador para medir nuestras fuerzas con la de nuestros adversarios. Tres modalidades de juego y seis mapas distintos que harán que cada partida sea un desafío totalmente diferente.

Si te quedaste con más ganas de Pokémon con los anteriores «Espada» y «Escudo», ahora podrás ampliar tu experiencia gracias al nuevo pase de expansión y a «La isla de la armadura», la primera de las dos entregas que llegan gracias a él. Ahora podrás explorar nuevas zonas y reengancharte con nuevas historias y nuevos Pokémon.

Los nostálgicos también tendrán buenas noticias esta semana, y es que podremos disfrutar de nuevo gracias a la remasterización de «Ys: Memories of Celceta», un trabajo que solo se pudimos disfrutar anteriormente en PS Vita y que ahora llega a PS4 con una tasa de fotogramas a 60 fotogramas por segundo. Llega junto a otro remáster. el del gran «Burnout: Paradise», que sigue dando guerra más de diez años después de su publicación, ahora también en Nintendo Switch.

¿Quieres conocer todos los detalles de cada título? ¡Te lo contamos todo en el vídeo resumen de esta semana!