Siente toda la velocidad sobre la pista con "F1 23" y "MotoGP 23" y las carreras más emocionantes de ambas competiciones oficiales - gameLover

«Park beyond» es la tercera propuesta destacada de esta semana, que nos anima a contruir el parque de atracciones de nuestros sueños.

EA Sports: F1 23

¡Hola, gameLover! Los amantes de la velocidad están de enhorabuena esta semana, ya que esta semana recibimos dos de los simuladores deportivos más esperados del año. Empezamos sobre las cuatro ruedas con «EA Sports: F1 23», la franquicia de Codemasters que nos acerca a la nueva temporada de la Formula 1 con el videojuego oficial del campeonato del mundo de la FIA. Esta entrega anual destaca por traernos el regreso de su épico modo historia y por, una vez más, reunir todos los equipos, pilotos y circuitos para la temporada 2023, incluida la introducción del esperadísimo GP de Las Vegas y del nuevo circuito internacional de Losail, en Catar.

Con «Braking point 2» llega un nuevo capítulo que ofrece una trama a alta velocidad e intensas rivalidades a través de un emocionante modo historia que te permite sumergirte en el videojuego a través de una mirada única junto con las auténticas características que ya conocemos en esta saga, refinando la manera en la que se manejan los coches y agregando un mayor realismo. Se trata de una experiencia que sigue centrándose en las vidas de la joven promesa Aiden Jackson y su némesis, Devon Butler.

En el último capítulo, ambos se convierten en compañeros del nuevo equipo Konnersport Butler racing team, pero la piloto emergente Callie Mayer, primera mujer en ganar el campeonato del mundo de F2, está esperando a que le llegue su oportunidad en el glamouroso mundo de la Formula 1. Con tanto en juego, las decisiones y las acciones dentro y fuera de la pista determinarán los niveles de rendimiento y reputación, y desbloquearán recompensas y objetivos de bonificación durante dos temporadas extenuantes.

Además de la actualización de todos los coches de este 2023, con la parrilla oficial de F1 y sus 20 pilotos y 10 equipos, llega «F1 world», tu centro para disfrutar de una gran variedad de nuevos contenidos inspirados en el calendario de la temporada. Sube de nivel mediante un nuevo sistema de progreso, completando desafíos, compitiendo por recompensas, ganando mejoras y consiguiendo diseños, monos y cascos oficiales de la competición. También incluye información actualizada de los equipos de la competición y la inclusión de la tecnología Precision Drive para que puedas vivir una auténtica experiencia al competir contra cada equipo y piloto en todos los circuitos de la temporada 2023.

«F1 world» es una parte central de la experiencia individual y multijugador de «EA Sports: F1 23», que conecta a los pilotos con más formas de enfrentarse a este deporte a través del contenido diario, semanal y de temporada vinculado al calendario oficial de la competición. El centro, que ha sido renovado, ayuda a los más nuevos en la franquicia a navegar por el complejo mundo de Formula 1 creando desafíos para mejorar tus habilidades antes de luchar por el podio.

Y es que este modo aúna los modos más queridos por los jugadores, incluidos los grand prix y las pruebas contrarreloj, además de contar con un nuevo sistema de progreso que desbloquea mejoras para el coche, diseños, monos y cascos. También mejora la conexión social con el nuevo sistema de clasificación de seguridad que fomenta un entorno de carreras justas y competitivas mediante el emparejamiento de pilotos similares entre sí. Y es que su comportamiento se basa en coches con un rendimiento equitativo para que tu habilidad pase al primer plano a través de un sistema de divisiones que incluye ascensos y descensos.

También se han añadido algunas peticiones por parte de comunidad, como la distancia de carrera al 35 % y las banderas rojas, lo que añade más estrategia al fin de semana de carreras. Además de los 23 circuitos del 2023 FIA Formula One World Championship, el videojuego cuenta con 3 circuitos adicionales: Paul Ricard (Francia), Shanghái (China) y Portimão (Portugal), disponibles para los eventos de F1 y F2. También incluye los modos favoritos de los jugadores, como «Carrera profesional», «Mi equipo» y «Ligas mejoradas», a las que puedes acceder a través de EA Racenet, lo que te permite crear, unirte, programar y gestionar campeonatos multijugador personalizados.

El manejo de los coches en «EA Sports: F1 23» se ha mejorado con respecto a la temporada pasada, lo que permite un comportamiento más predecible, incorporando una nueva física del vehículo que otorga una mejor tracción al frenar, acelerar y tomar curvas, lo que se traduce en un mayor equilibrio entre la aerodinámica y el agarre de los neumáticos, dando como resultado una sensación más realista. Las mejoras en los motores y la inercia también implican que el control del acelerador es más auténtico y ofrece un mayor nivel de conexión con el coche, dejándonos una de las entrega más completas en lo que respecta a la jugabilidad -que es divertidísima- y también en contenidos. ¡Un imprescindible para los fans de la Formula 1!

«EA Sports: F1 23»

Codemasters · Electronic Arts

16 de junio · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

MotoGP 23

En el otro lado de la competición tenemos a «MotoGP 23», que promete la más avanzada, completa y desafiante experiencia de juego a través de una nueva entrega del célebre videojuego de simulación de carreras sobre dos ruedas. La franquicia renueva las ayudas neurales, los puntos de inflexión, el tiempo atmosférico dinámico, las carreras flag to flag y, sí, también incluye una red social para sus jugadores. Como viene siendo habitual, el título incluye todos los pilotos, circuitos, y formatos de la temporada 2023 en todas las categorías –MotoGP, Moto2, Moto3 y MotoE-.

«MotoGP23» incluye un modo carrera rediseñado que te ofrece un viaje único para convertirte en una de las más grandes leyenda de las carreras de motos. Como detallábamos, se introducen los puntos de inflexión que dan forma a las carreras de los usuarios en función de su rendimiento y sus decisiones, yendo más allá de las meras victorias en las carreras, ya que incorpora objetivos que repercuten en el desarrollo de la moto. Este nivel de profundidad añadida a la jugabilidad te anima a participar en varias temporadas, mejorando la experiencia global del juego.

Juega con los más de 80 pilotos oficiales y sus motos a través del «Modo carrera» mientras compites contra los rivales más duros, tomas decisiones cruciales y reclamas tu lugar en el podio. El camino hacia la gloria está en tus manos y empezarás tu carrera siendo un corredor de «Moto3» que, en función de tus resultados, podrías escalar a Moto2 o directamente a MotoGP. Se trata de una nueva forma de poner en marcha tu carrera y avanzar más rápido a través de las diferentes categorías y escuderías. Este nuevo modo también te permite vivir «Momentos cruciales», que son desafíos específicos para demostrar que tienes madera de campeón.

También cuentas con una temporada de debut más corta en Moto3 que sirve para tratar de buscar tu hueco en la siguiente campaña, donde podrás correr el calendario completo o subir de categoría rápidamente. El desarrollo de la moto también es un factor importante, ya que los momentos cruciales influyen en tu vehículo durante los test de temporada. Así que supera los desafíos para lograr desbloquear conjuntos especiales de evolución que sirven para mejorar el rendimiento de tu montura.

Pero si hay algo intersante entre sus nuevas características, esa es la inclusión de las rivalidades sociales, que redefinen una nueva dimensión dentro de la competición. Se trata de una red social de ficción donde puedes establecer relaciones con los pilotos, escuderías y fabricante como en la vida real, No solo harás amigos, también rivales, así que cuida tus relaciones con el resto de pilotos, porque pueden afectar a tus carreras con un desafiante comportamiento de la IA. Esta incorporación te permite forjar alianzas o instigar rivalidades, así que mantener una reputación positiva resulta vital en «MotoGP 23», ya que no solo afecta a las reacciones de otros pilotos sino que también influye en los objetivos marcados por el equipo para los jugadores. Atención, cada equipo solo tiene dos plazas y no cumplir estos objetivos puede suponer el despido al final de la temporada.

Haciendo un repaso a las características que mejoran y amplían la experiencia de juego, nos encontramos con el tiempo atmosférico dinámico y las carreras flag to flag, que impulsan un mayor realismo, además de un sistema de accesibilidad que sirve de ayuda para los novatos en la franquicia, ofreciendo un avanzado soporte basado en las redes neurales que está diseñado para echar una mano al jugador con los frenos, la aceleración y el control. También regresa la «Academia MotoGP», una aclamada característica que ha aprendido de sus fundamentos para que puedas perfeccionar tu estilo con sesiones específicas de entrenamiento. Cada circuito está dividido en secciones y una descripción detallada ayudará a los jugadores a comprender mejor cómo ser más rápidos y pilotar de la forma más efectiva.

«MotoGP 23» también cuenta con varios editores gráficos para que puedas personalizar tu experiencia sobre las dos ruedas: El editor de cascos te brinda la oportunidad de añadir colores extravagantes o mantener un elegante diseño minimalista a tu avatar y con el editor de pegatinas puedes elegir entre un amplio rango de diseños para personalizar tus motos con pegatinas únicas. Además, el editor de dorsales te da la libertad de añadir una capa adicional de individualidad proporcionando un símbolo para tus identidades; sin olvidarnos del editor de parches traseros para el mono, que permite elaborar tus propios diseños para portarlos en su vestimenta de carrera.

Esta nueva entrega cuenta con el sistema de pantalla partida y multijugador, además de con juego cruzado para que puedas competir contra otros pilotos sin importar la plataforma o la generación de consolas en la que estén jugando. La acción multijugador se eleva a nuevas cotas ofreciendo una amplia gama de opciones diseñadas para mejorar la interactividad y también se incorporan las carreras clasificatorias, diseñadas para garantizar una experiencia de juego justa y competitiva, emparejando a los usuarios con otros con niveles de habilidad similares.

La serie «MotoGP» sigue evoluciónando en el mundo de los videojuegos con este entrega 2023 que añade interesantes implementaciones como el sistema de clima dinámico, las carreras flag to flag y un nivel de accesibilidad completamente personalizable para cada jugador encuentre su estilo de juego y lo plasme durante la evolución de su carrera, logrando que cualquiera pueda enfrentarse al reto. Se echa de menos algun modo más dedicado para un solo jugador, pero sigue siendo el videojuego que nos acerca más a la experiencia de disfrutar del mundial oficial.

«MotoGP 23»

Milestone · Plaion

8 de junio · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

